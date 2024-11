Destinos turísticos apostam em Place Branding para fortalecer identidade e atrair visitantes (Aqui no Brasil, um ótimo exemplo é a marca Caminhos do Cerrado, que representa uma importante região turística de Minas Gerais (Foto: Reprodução Site Caminhos do Cerrado))

O conceito de Place Branding não é novo. Na década de 70, gestores públicos e profissionais de comunicação e marketing já percebiam que as pessoas se relacionavam com lugares da mesma forma com que se relacionavam com marcas ou produtos.

Dessa concepção nasceu a ideia de Place Branding, que consiste no processo de construção e gestão da identidade e imagem de um lugar, com o objetivo de promover suas características únicas e atrair não apenas turistas, mas também investidores e outros públicos estratégicos.

A globalização e o aumento da conectividade digital tornaram as opções de viagens mais acessíveis, mas, ao mesmo tempo, trouxeram um grande desafio: a saturação de destinos turísticos. Dessa forma, cada vez mais, regiões ao redor do mundo estão buscando se diferenciar de maneira inovadora e eficaz para se destacar em um mercado altamente competitivo.

Aqui no Brasil, um ótimo exemplo é a marca Caminhos do Cerrado, que representa uma importante região turística de Minas Gerais localizada a cerca de 400 km de Belo Horizonte, e o recente trabalho realizado para fortalecer a identidade e aumentar a visibilidade do destino. A identidade, inclusive, é uma celebração das riquezas naturais, culturais e históricas que tornam esta região única, trazendo à tona toda a tradição mineira.

A campanha I Love NY é um outro exemplo de como uma estratégia de marketing pode fazer com que a mensagem permaneça nas mentes de moradores e turistas, reavivando com sucesso a cidade e destacando experiências únicas para quem a visite. Outras cidades ao redor do mundo como Paris, Amsterdã, Jerusalém também apostaram nessa construção de marcas atrativas e poderosas.

Para que a estratégia de Place Branding dê resultados positivos, é necessária uma combinação de fatores. Além dos aspectos distintos e bem definidos em relação a determinado ambiente, transformando o destino de modo que ele se destaque em relação a outros, é importante impulsionar a capacidade de valorizar não só os atributos tangíveis desse destino, como suas belezas naturais ou patrimônio cultural, além dos aspectos intangíveis, como o espírito local, a hospitalidade e a cultura comunitária.

Esse trabalho de construção de uma marca vai além de campanhas publicitárias superficiais; envolve a criação de uma identidade duradoura que permeia todos os aspectos do destino, desde a infraestrutura até as experiências oferecidas aos visitantes.

Um exemplo disso pode ser visto em cidades como Barcelona, na Espanha, ou Reykjavik, na Islândia, que conseguiram se posicionar como destinos de turismo sustentável, com foco na preservação de suas características culturais e ambientais.

Além de atrair turistas, o place branding é crucial para a atração de investidores e o fomento ao desenvolvimento econômico local. Um destino mais bem posicionado no mercado tem mais chances de atrair investimentos em setores como hotelaria, gastronomia, tecnologia e infraestrutura, o que, por sua vez, contribui para a criação de empregos e o fortalecimento da economia regional.

Nesse contexto de criação de Place Branding estratégico, a COEVO, plataforma de marketing especializada em hotelaria, turismo e destinos, foi responsável por desenvolver o Plano de Marketing 2024-2026 para a marca Caminhos do Cerrado, estruturando a nova identidade de marca da região.

Com esse trabalho, a COEVO ofereceu uma estratégia de Place Branding abrangente para valorizar o turismo local de forma planejada e com metas claras para os próximos anos.

Para o sócio Bruno Schroeder, “o reconhecimento da importância do Place Branding como tendência para o fortalecimento de destinos turísticos, é o que proporciona que cada vez mais regiões busquem diferenciar suas marcas para atrair visitantes e investidores”, explica.

Paulo Silva, gestor do Circuito Turístico Caminhos do Cerrado-MG, também destaca o valor desse novo posicionamento para a região e os benefícios esperados com o trabalho de Place Branding: “Investir no place branding foi um divisor de águas para a região Caminhos do Cerrado. A criação de uma identidade única e autêntica conectou as belezas naturais e culturais locais com o público certo, trazendo mais turistas e oportunidades econômicas para nossas comunidades. Hoje, vemos a valorização da gastronomia, do artesanato e das tradições locais como uma fonte de orgulho e renda sustentável. Essa estratégia não só aumentou nossa visibilidade, mas fortaleceu nosso compromisso com a preservação e o desenvolvimento regional”, complementa.

Em suma, para além de uma tendência cada vez mais presente no planejamento estratégico de destinos turísticos, o Place Branding permite que as regiões se destaquem e se conectem de forma mais genuína com seus visitantes, com posicionamentos mais vantajosos frente ao cenário global.

Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, as regiões que investirem na construção de suas marcas, entendendo que cada destino é único e, dessa forma, evidenciarem seus diferenciais, estarão mais preparadas para colher os resultados dessa estratégia, fortalecendo, consequentemente, seu desenvolvimento econômico e social.

