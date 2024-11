Celebre o Natal cercado pelas belezas naturais da Chapada dos Guimarães (MT) (Programação recheada para toda a família no Malai Manso (Foto: Divulgação))

A atmosfera de magia e encantamento deverão tomar conta do Malai Manso na semana natalina. O tema deste ano será: “Natal Fábrica de Sonhos” que entre os dias 23 e 26 de dezembro, proporcionará novas memórias afetivas e momentos de confraternização em família nos espaços de convivência do resort, que é cercado pelas belezas naturais da Chapada dos Guimarães (MT).

Dentro do tema proposto, o destaque será a “Fábrica de Brinquedos do Papai Noel”, espaço temático interativo onde as crianças, além de se divertir, ainda vão participar da produção da oficina de brinquedos – que serão doados posteriormente para uma entidade assistencial infantil, levando alegria também para outras crianças.

Os pequeninos terão muito o que fazer na programação de atividades monitoradas, enquanto os pais aproveitam o descanso e o lazer. Parada de Natal. Trem da Alegria, oficina culinária de mini panetones, divertidas festas de espuma e as “tardezinhas musicais”, destacam-se entre as atividades recreativas. O ponto alto, certamente, será a chegada do Papai Noel, quando o “bom velhinho” fará a entrega dos presentes para a criançada.

Descanso e diversão nas diversas piscinas, trilhas para caminhadas ecológicas, tirolesa, circuito de arvorismo, playground, arco e flecha, paredão de escalada e espaços contemplativos para diferentes perfis de hóspedes estão disponíveis no Resort. Outra boa dica são os passeios de lancha ou chalana e atividades náuticas no Lago do Manso, entre elas, o stand up paddle, que pode ser contratado no píer do resort.

Experiência gastronômica natalina

Programação natalina (Foto: Divulgação)

Não faltará a tradicional Ceia de Natal com menu especial, decoração temática e música ao vivo ao som de saxofone e o especial Almoço de Cordas no dia 25 de dezembro, ambos com vários tipos de bebidas alcoólicas, sucos e refrigerante incluídos.

Na agenda gastronômica natalina do resort, premiado com o Best of the Best 2024, entre os 10 melhores do Brasil na categoria all inclusive, destaque para os pratos da culinária mato-grossense, entre eles, a típica costela de chão servida ao som do “modão” ao vivo, na Vila Malai.

