5 coisas que você não pode deixar de fazer quando visitar Salta (Vista das montanhas de Salta na Argentina (Foto: divulgação))

Percorrer as rotas saltenhasw desde o verde das yungas até as montanhas cheias de cardones a mais de 3.000 metros de altitude. Estas são cinco recomendações que você não pode deixar de fazer quando visitar Salta:

Experimente a gastronomia de Salta

Salta é conhecida por sua variada oferta gastronômica (Foto: divulgação)

Entre os pratos mais típicos, as empanadas saltenhas de carne cortadas na faca ocupam um lugar especial por sua preparação tradicional e sabor incomparável. O “asado”, as “humitas”, os “tamales” cheios de carne enrolados em palha de milho e o imperdível locro. O melhor casamento para sua gastronomia são seus “vinhos de altura” tintos e brancos, entre os que se destacam o Torrontés que é a variedade emblema de Salta, um tipo de uva doce, profunda e frutada, que ganhou inúmeras medalhas de ouro e prata em concursos internacionais.

Las “peñas”, restaurantes e bares de Salta, se destacam por contar com shows de música folclórica e bandas ao vivo de diversos gêneros musicais, enquanto se degustam os pratos regionais e se desfrutam também de uma noite típica e memorável entre amigos.

Trem para as Nuvens

Trem para as nuvens, o mais alto do mundo (Foto: divulgação)

É o trem de altura mais sombrio do mundo. É uma viagem que combina um primeiro bonde por uma estrada através da Quebrada del Toro com paradas fotográficas em pontos panorâmicos, para depois embarcar, na estação de San Antonio de los Cobres, na experiência mágica do trem através da Puna Saltenha até chegar ao famoso Viaduto La Polvorilla, que foi construído a 4.220 metros de altura sobre o nível do mar, com 225 metros de largura em curva e com altura máxima de 63 metros.

Visitar a Rota do Vinho de Altura

Salta é muito conhecida por seu vinho de altitude, o Torrontés (Foto: divulgação)

Em Salta, há uma região vitivinícola onde ocorre a chamada Ruta del Vino de Altura e que tem vinhedos a mais de 3.000 metros de altitude. Paisagens assombrosas, povoados históricos, artesanatos, arqueologia e uma gastronomia autóctone se soman a serviços de excelência e mais de 40 vinícolas para visitar.

As características geográficas e climáticas agregam ao vinho desta região um grande caráter, forte personalidade e alta qualidade com fragrâncias, cores e sabores únicos, sendo por ele reconhecido e premiado em todo o mundo, principalmente seu vinho branco Torrontés que é a variedade insígnia de Salta. Também são muito boas as variedades de uvas tintas como Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat, Bonarda, Syrah, Barbera e Tempranillo.

Passear pelos seus museus e igrejas de Salta

Salta possui um riquíssimo patrimônio arquitetônico (Foto: divulgação)

Percorrer a Cidade de Salta é uma experiência que permite descobrir sua rica história, sua arquitetura colonial e sua cultura. A Praça 9 de Julho é o coração da cidade, rodeada de edifícios como o histórico Cabildo e a Catedral.

Salta tem uma importante rede de museus cujo principal objetivo é resgatar, conservar, investigar e divulgar seu patrimônio cultural. Por lá você pode visitar o Museu Güemes, o Museu de Arqueologia de Alta Montanha (que tem como principal atrativo as mães de Los Niños del Llullaillaco), o Museu de Belas Artes, o Museu Histórico do Norte, entre outros.

A arquitetura saltenha é rica em estilos e mostra sua história, que recebeu diversas influências que se plasmam em todos os âmbitos de sua cultura, como estar em sua arquitetura religiosa, entre as que se destacam a Catedral Basílica de Salta, a Basílica de São Francisco, a Igreja da Vinha e o Convento de San Bernardo.

Visitar os mercados e feiras de artesanato

Visitar mercados e feiras em Salta te permite descobrir sua cultura e tradição. A cidade oferece uma variedade de produtos artesanais de alta qualidade, como tecidos de lã de lhama e vicunha, bem como produtos de couro e linóleo, peças de cerâmica criadas por artesãos locais, artigos de joias tradicionais e contemporâneos, e objetos decorativos e funcionais criados com madeira local.

