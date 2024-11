Última semana de novembro: 7 ofertas de Black Friday para aproveitar (Para além do varejo, a indústria de serviços também aposta e investe na data, com especial destaque para o turismo (Foto: Divulgação))

Embora considerando o cenário econômico ainda desafiador no Brasil, a Black Friday 2024 segue cercada de boas expectativas, com o consumidor inclinado a fazer compras: a previsão, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, é que o faturamento do comércio eletrônico alcance R$ 7,9 bilhões, o que representa um crescimento de cerca de 10% em relação ano passado, quando o setor registrou queda. A maior parte das compras será direcionada a itens de eletrônicos e eletrodomésticos, e o uso de Pix e dinheiro deve crescer entre as formas de pagamento preferidas. Para além do varejo, a indústria de serviços também aposta e investe na data, com especial destaque para o turismo.

LEIA TAMBÉM: Chicken Biryani: a sofisticada galinhada indiana com especiarias e iogurte

Schultz Operadora

A Schultz Operadora oferece promoções até 30 de novembro para todos os destinos disponibilizados em seu site, com promoções especiais em destinos nacionais e internacionais como Peru, Jalapão e Chapada das Mesas. Entre as centenas de roteiros exclusivos estão o “Inspire-se na Terra dos Incas”, com preços reduzidos e ofertas especiais em resorts como o Hard Rock All-Inclusive e AVA Resort Cancun. Mais informações estão disponíveis no site.

Chapada das Mesas (Foto: Divulgação)

Vital Card

A Vital Card, especializada em seguros viagem, oferece vantagens exclusivas na Black Week, de 18 a 22 de novembro, incluindo câmbio promocional, upgrades do E-sim 2G grátis em todos os planos para os Estados Unidos e cobertura dobrada para a Europa, nos planos de 30 e 60 mil. Mais informações estão disponíveis no site.

Livá Hotéis & Resorts

A Livá Hotéis & Resorts criou a Black Week e participa com descontos de até 40% a partir do dia 22 de novembro. As promoções são para destinos de praia e serra, como o Wanderlust Experience Hotel BW Signature Collection, em Campos do Jordão (SP), o Vivant Eco Beach em Barra Grande by Livá, na Península do Maraú (BA); e o Brava Mundo, na Praia Brava, em Itajaí (SC). Embora feitas neste ano, os clientes podem efetivar e usar suas reservas até 30 de junho de 2025. Mais informações estão disponíveis no site.

Vivant Eco Beach – Livá Hotéis & Resorts (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: 5 coisas que você não pode deixar de fazer quando visitar Salta

Parquetur

A Parquetur, uma das principais concessionárias de parques naturais do Brasil, realiza a Green Friday, Pela iniciativa, já em vigor, cada unidade de conservação terá sua própria dinâmica promocional. Três delas oferecem ingressos com 40% de desconto para vendas realizadas até o dia 2 de dezembro, via site, com possibilidade de utilização até 31 de janeiro de 2025. A promoção está disponível para compra de ingressos avulsos nas modalidades inteira e meia-entrada, com uso na data selecionada no ato da compra.

Calçada do Lorena (Foto: Divulgação)

Durante toda campanha Green Friday, R$ 1,00 de cada ingresso vendido será revertido para o fundo de apoio à visitação de crianças da rede pública em cada um dos parques naturais sob concessão da Parquetur. Para além da cessão integral dos ingressos, os recursos serão utilizados para despesas com transporte dos estudantes. Mais informações e condições estão disponíveis no site de cada parque – Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, parque Caminhos do Mar, Parque Nacional do Itatiaia e Parque Estadual do Ibitipoca –, além da Tirolesa Voo da Serra (atrativo que faz parte do parque Caminhos do Mar).

Intercity Hotels

Para entrar no ritmo da temporada de Black Friday, a rede Intercity Hotels, que tem 50 unidades espalhadas por todo o território nacional, realizará entre os dias 25 e 29 de novembro, a Black Week, que vai oferecer até 50% de desconto em hospedagens. As reservas precisam ser efetuadas pelo site Intercity e aplicativo Orange até novembro de 2025. É importante informar que o benefício não se aplica para períodos de black-out dates e grandes eventos, como shows, feiras e congressos. Os valores não são reembolsáveis. A consulta de unidades participantes deve ser feita pelo site.

LEIA TAMBÉM: O Brasil e a regulamentação do mercado de carbono

Doral Guarujá

Para quem já está programando os passeios e viagens do próximo ano pelo litoral de São Paulo, o Doral Guarujá, hotel boutique de 78 apartamentos localizado em frente à famosa praia da Enseada, lançará o Black Weekend, de 29 – dia da Black Friday – a 2 de dezembro. Neste fim de semana específico, os clientes poderão comprar diárias com 20% de desconto, para hospedagem entre 5 de março e 20 de dezembro de 2025, sem restrição de períodos de feriados e/ou férias. Mas atenção, pois para ter acesso ao promocode é necessário se cadastrar no site do hotel.

Hotel Doral Guarujá (Foto: Divulgação)

Wyndham Gramado (RS) e Wyndham Olímpia (SP)

Para garantir melhores oportunidades para os clientes, os hotéis Wyndham Gramado Termas Resort & Spa e Wyndham Olímpia Royal Hotels estendem suas promoções até 6 de dezembro, garantido 30% de desconto para quem fechar ao menos uma diária de hospedagem. As compras promocionais valem para estada até 18 de dezembro de 2025. A compra durante a Black Friday estendida dos hotéis é uma ótima oportunidade para acumular pontos no Wyndham Rewards, premiado programa de fidelidade que oferece a oportunidade de resgatar pontos em milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo.

Wyndham Gramado Termas Resort & Spa (Foto: Divulgação)

Wyndham Gramado Termas Resort & Spa

Pacotes com duas diárias a partir de R$ 579,84 ou 6x R$ 96,64 sem juros, para duas pessoas, com café da manhã

– Hospedagem até 18/12/2025, exceto Natal 2024 e Ano Novo (20/12 a 01/01) 2024/2025.

Uma criança de até 12 anos hospedada no mesmo apartamento dos responsáveis não paga!

Tarifa não reembolsável. Após a reserva concluída não se permitem alterações.

Parcelamento em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito emitidos no Brasil

Acrescentar 3% ISS

Os valores são flutuantes, com possibilidade de reajuste sem aviso prévio, podendo haver stop sale em algumas datas no decorrer da promoção

LEIA TAMBÉM: Celebre o Natal cercado pelas belezas naturais da Chapada dos Guimarães (MT)

Wyndham Olímpia Royal Hotels

Pacotes com duas diárias a partir de R$ 1.412,32 ou 10x de R$ 141,23 sem juros, para duas pessoas, com pensão completa

– Hospedagem até 18/12/2025, incluindo Natal 2024 e Ano Novo (20/12 a 01/01) 2024/2025

– Mínimo de duas diárias nas sextas e sábados, e sem mínimo de noites de domingo a quinta nos seguintes períodos:

05/11 a 15/12/2024 (Exceto feriado Proclamação da República)

31/01/2025 a 06/02/2025 + 09/02/2025 a 03/07/2025 + 27/07/2025 a 18/12/2025 (Exceto feriados e período do Barretão, onde haverá mínimo de 3 diárias).

– Mínimo de 3 noites de 16/12/2024 a 10/01/2025

– Mínimo de 2 diárias sábados, domingos e segundas e mínimo de 3 diárias terças, quartas e quintas no período: 11/01/2025 a 30/01/2025

– Mínimo de 3 noites de 04/07/2025 a 26/07/2025

Regime de Alimentação disponíveis: café, meia-pensão e pensão completa

As categorias de apartamento são Super Luxo Thermas, Super Luxo Thermas Triplo, Master Star King Size com Hidro e Master Thermas King Size com Hidro.

Duas crianças de até 12 anos hospedadas no mesmo apartamento dos responsáveis não pagam!

Tarifa não reembolsável. Após a reserva concluída não se permitem alterações.

Parcelamento em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito emitidos no Brasil

Acrescentar 4% ISS

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo