Com emoção: na sua próxima viagem, escolha se apaixonar pelo Rio Grande do Norte (Localizado na famosa “esquina do Brasil”, o Rio Grande do Norte é uma deliciosa surpresa para quem o escolhe como destino. (Foto: Uai Turismo))

“Com emoção ou sem emoção?”, acredite se quiser, depois de conhecer o Rio Grande do Norte, essa frase vai ficar marcada na sua memória. A frase é decisiva no famoso passeio de buggy pelas dunas em Natal e vai garantir se você vai sentir frio na barriga ou MUITO frio na barriga enquanto estiver nas dunas – já que não sentir frio na barriga não é uma opção! Pode parecer que o assunto está se adiantando sem que você tenha sido devidamente apresentado ao destino, mas é importante você conhecer o RN sabendo: independente de decidir ir com emoção ou sem emoção no passeio de buggy, você vai se emocionar com esse estado acolhedor.

Rio Grande do Norte

Localizado na famosa “esquina do Brasil”, o Rio Grande do Norte é uma deliciosa surpresa para quem o escolhe como destino. O estado vai muito além do tradicional Turismo de Sol e Praia, apresentando diversas aventuras, muita história, cultura e uma deliciosa gastronomia. Mas não é só o destino que tem esse ar especial, o povo potiguar é tão acolhedor que vai fazer você se sentir em casa!

Lagoa de Guaraíras (Foto: Uai Turismo)

Apesar do nome, o Rio Grande do Norte é o quarto menor estado do país. Mas isso se mantém apenas na dimensão territorial, pois o RN é detentor de grandes curiosidades, como:

Natal é “um ponto extremamente estratégico”, sendo a capital brasileira mais próxima da África e da Europa;

Por ser considerada um ponto extratégico, foi zona de passagem para as aeronaves americanas que tinham a África como destino durante a 2ª Guerra Mundial;

Possui o maior cajueiro do mundo, localizado no município de Pirangi do Norte e que tem aproximadamente 9 mil metros de área;

É o maior produtor de energia eólica do Brasil, chegando a produzir quase 10 vezes mais do que o consumido pelo estado e representando 30% da produção do país;

Segundo maior produtor de camarão do Brasil, com quase 20% da produção do país;

Produz mais de 95% do sal marinho do país e tem a segunda água mais salgada do mundo.

Saber as curiosidades do destino é bom, mas melhor ainda é descobrir o que tem para fazer ao chegar nele!

Natal

Natal é um dos principais destinos turísticos dos amantes de sol e mar do país, mas também reserva muita aventura, história e cultura. Chegando em seus 426 anos de história, a capital do Rio Grande do Norte surgiu da intenção espanhola de expulsar os franceses do litoral brasileiro no período da União das Coroas Ibéricas. Com esse propósito, foi construído uma fortaleza para proteger o território e junto a construção, foi realizada a fundação de uma cidade bem próxima do forte. Assim, foi inaugurado em 1598 o Forte dos Reis Magos, hoje um dos cartões postais de Natal, que permite uma imersão no passado durante sua visita. A robusta construção em pedra possui visita guiada para que os apaixonados por história fiquem por dentro de tudo que aconteceu entre suas paredes – e também por fora delas! Ao visitar o forte, prepare-se para se sentir como um soldado em guerra, defendendo seu território.

Interior do Forte dos Reis Magos (Foto: Uai Turismo)

Depois de uma verdadeira aula de história, é hora de conhecer um outro lado de Natal, que além de ser a capital potiguar, também é a capital mundial dos buggys! Os passeios de buggy pelas dunas da região são reconhecidos internacionalmente e fazem valer a pena a fama que levam. Além disso, o Parque das Dunas é o segundo maior parque urbano do país e reconhecido pela Unesco como parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira.

Lembra da primeira frase do texto? É agora que você vai ouvir ela! Ao agendar seu passeio de buggy pelas Dunas de Genipabu, o bugueiro irá te perguntar “com emoção ou sem emoção?” e é o momento de você decidir o quão aventureiro você quer ser. Se você já foi em uma montanha-russa, poderá entender um pouco da sensação que é andar em um buggy com emoção, mas só é possível compreender de verdade depois de viver essa aventura. As grandiosas dunas ficam até pequenas quando se está deslizando por elas em alta velocidade indo contra o vento, mas é uma experiência que vai ficar eternamente guardada na memória.

Passeio de buggy pelas Dunas de Genipabu (Foto: Uai Turismo)

Para melhorar, você pode viver essa emoção compartilhada, porque os buggys comportam até 4 pessoas além do bugueiro. É claro, não são todos que têm a coragem ou podem se permitir ir em um “buggy com emoção”, mas não se preocupe, até para os que escolhem um passeio mais tranquilo, a aventura ainda é única e particular. Existem diversas pessoas que desejam realizar o passeio com emoção, mas tem receio em relação a segurança. Por isso, na hora de escolher com quem realizá-lo é importante se certificar que é uma empresa correta, que cumpre todos os requisitos de segurança e contrata apenas bugueiros verdadeiramente preparados para realizar o passeio, como é o caso da Luck Receptivo.

Existem diversos pacotes de passeios pelas dunas para escolher, alguns com duração de meio período, outros que já demandam um dia inteiro. A escolha vai depender do quanto você deseja se entregar para o Turismo de Aventura. Porém, independente do passeio, será possível apreciar paisagens deslumbrantes, que intercalam entre montes de areia que se assemelham ao deserto, oásis, lagoas e, claro, o mar do Rio Grande do Norte. O passeio tem diversos pontos de parada para banho e contemplação.

Ouvir histórias e viver aventuras é muito importante, mas uma viagem só fica completa quando você experimenta a culinária local, não é mesmo? Por isso, quando reservar seu passeio nas Dunas de Genipabu, escolha almoçar no Miramar Genipabu. Natal é a terra do camarão e potiguar significa “comedor de camarão” em tupi-guarani. Então, coloque como prioridade experimentar uma (ou mais!) formas de se fazer camarão na região.

Almoço no Miramar Genipabu (Foto: Uai Turismo)

No Miramar Genipabu é possível encontrar diversas maneiras de se deliciar com camarão, além de pratos variados com frutos do mar de modo geral. Se você não come carne ou frutos do mar, não se preocupe, o cardápio também contempla comida vegetariana – que assim como todo o resto, é de dar água na boca. No restaurante as refeições são bem servidas e muito saborosas, somadas com o ambiente amplo e a bela vista para as dunas, a sua experiência gastronômica vai ser completa.

Hospedagem

Uma viagem completa precisa de um meio de hospedagem tão completo quanto. Com uma vista especial para o Morro do Careca, um dos principais pontos turísticos de Natal, está o Ocean Palace Beach Resort & Bungalows. Localizado a beira mar, o resort possui o conceito All Inclusive Premium, que eleva sua experiência de hospedagem.

Vista do Ocean Palace para o Morro do Careca (Foto: Uai Turismo)

Natal é um destino ideal para todos os estilos de turistas, por isso, o Ocean Palace possui uma estrutura completa que contempla viajantes de todas as idades e categorias, sejam aqueles que estão passando férias em família, vivendo uma aventura com os amigos ou dando uma escapada romântica.

O hotel conta com 12 opções de acomodações, que contemplam apartamentos com esquema quarto e banheiro, suítes que possuem mais cômodos, bangalôs como uma opção mais privativa de hospedagem e a Grand Suíte Taj Mahal, suíte duplex que oferece uma experiência de luxo ainda mais completa e exclusiva.

São diversas opções de serviços e lazer, que garantem o máximo proveito da estadia. No Ocean Palace é possível encontrar: piscinas com bar molhado; práticas de esportes como futebol, vôlei, beach tênis e atividades esportivas na piscina ou nas quadras destinadas; espaço dedicado para as crianças com atividades como artesanato, jogos e oficinas criativas. Além de brincadeiras nas piscinas, cinema e jogos esportivos; shows ao vivo de música e dança nas áreas comuns do resort; aulas na piscina de danças e hidroginástica; academia, sauna, jacuzzi, spa e até massagem em frente ao mar, para quem quer se cuidar e relaxar completamente.

A diversidade gastronômica também surpreende, além do restaurante principal que funciona no sistema buffet, o hotel possui restaurantes com culinárias diversas. Há maravilhosas opções para os bons amantes de uma boa gastronomia francesa, italiana e asiática.

Gastronomia no Ocean Palace (Foto: Uai Turismo)

O hotel possui uma programação padrão para entreter seus hóspedes:

Manhã: Caminhadas, despertar muscular, aulas na piscina, esportes na praia e recreação nas áreas sociais com jogos de integração;

Caminhadas, despertar muscular, aulas na piscina, esportes na praia e recreação nas áreas sociais com jogos de integração; Tarde: Atividades esportivas, recreativas, radicais, competitivas, atividades de conhecimentos gerais (culinária, artes e ecológicas), atividades de dança e corpo em movimento;

Atividades esportivas, recreativas, radicais, competitivas, atividades de conhecimentos gerais (culinária, artes e ecológicas), atividades de dança e corpo em movimento; Noite: Apresentações culturais, infantis e musicais. Baladas e atividades de integração.

Pipa

Quem conhece Natal, obrigatoriamente precisa também conhecer Pipa. As duas cidades estão a apenas 80km de distância uma da outra, sendo um passeio que pode ser realizado em formato bate e volta, mas que é recompensador para quem decide estender a estadia. Pipa é um dos destinos turísticos mais procurados do Rio Grande do Norte. Além das praias de águas azuis, o que chama atenção na região são as grandes falésias localizadas na costa, que parecem pinturas esculpidas pelo vento e pela água.

Mas acredite: Pipa vai muito além do sol e mar. O Santuário Ecológico de Pipa proporciona uma grande oportunidade de realização de ecoturismo, com contato direto com a natureza por meio das mais de 16 trilhas espalhadas pelo espaço, que permitem aprender mais sobre a flora e a fauna da mata atlântica da região. Localizado em Tibau do Sul, a aproximadamente 2km do centro de Pipa, o parque possui 90 hectares de mata preservada e suas trilhas possuem graus de dificuldade diferentes, a depender da escolha do visitante, mas todas levam a diversos mirantes que proporcionam vistas únicas da praia e até de golfinhos e tartarugas nadando, se der sorte.

Vista do mirante do Santuário Ecológico de Pipa (Foto: Uai Turismo)

Não é necessário agendamento para visitar o parque, mas é cobrado um ingresso no valor de R$ 20,00 para cada visitante, destinado a sua manutenção e preservação. Além da possibilidade da contemplação da natureza, na sede do parque é possível encontrar um espaço de educação ambiental, com uma pequena exposição do Projeto Tamar. A visita é finalizada da melhor maneira possível: descendo uma escadaria que dá direto na Praia do Madeiro, aí é só estender a canga e aproveitar o sol! A Praia do Madeiro contém diversas barracas que atendem à beira-mar para quem deseja passar o dia aproveitando por ali. Além da possibilidade de comer um petisco e tomar um drink, é também possível receber uma massagem ouvindo as ondas do mar. Localizada ao lado de uma das escadarias de acesso à praia está a Barraca do Jegue, com atendimento completo.

Mas para os que não querem ficar o dia inteiro “de bobeira” na praia, há mais a explorar em Pipa. Perto da Praia do Madeiro, está o Chapadão de Pipa, com uma das vistas mais bonitas da região, direto para a Praia do Amor. O Chapadão é uma grande falésia, que proporciona uma vista única e de tirar o fôlego, mas que pode ficar mais emocionante se coincidir com algum campeonato de Kitesurf na região, esporte propício devido a quantidade de vento que o local recebe.

Localizado ao lado do Chapadão, pensado em quem deseja passar um tempo no local, está o Amô Restaurante & Tapiocaria. Especializado em frutos do mar, o estabelecimento é muito mais que apenas um restaurante, pois possui diversos espaços para permanência, incluindo redes e até piscinas, que garantem a diversão da criançada enquanto os pais podem relaxar em um ambiente tranquilo em frente ao mar. O restaurante tem um ar super agradável e acompanhado de pratos completamente saborosos, transformam o horário de almoço em uma vivência diferenciada.

Amô Restaurante & Tapiocaria (Foto: Uai Turismo)

Depois de realizar uma caminhada ecológica, curtir uma praia e relaxar em um delicioso restaurante, falta apenas um belíssimo pôr do sol para fechar com chave de ouro e Pipa consegue oferecer isso com muita tranquilidade. Para deixar a experiência melhor ainda, por que não apreciar o adormecer do astro rei por meio de um passeio na Lagoa de Guaraíras? De lancha ou de catamarã, o importante é navegar sobre as águas tranquilas da lagoa, aproveitar enquanto ainda é dia e se banhar na água doce. O passeio proporciona a contemplação de uma paisagem completamente diferente da vista anteriormente, por se tratar de uma região de mague e, consequentemente, garante um pôr do sol de tirar o fôlego.

Pôr do sol na Lagoa de Guaraíras (Foto: Uai Turismo)

Para os que acham que descansar é coisa para se fazer só em casa, aproveite a noite para conhecer o famoso Centrinho de Pipa. Sua arquitetura diferenciada somada a escolha das cores tornam o local uma caminhada muito agradável em busca de um restaurante, barzinho ou de um souvenir para levar para casa. Além de, claro, proporcionar lindas fotos.

Hospedagem

O pôr do sol da Lagoa de Guaraíras é maravilhoso, mas poder observar a lagoa a qualquer momento é também uma bela opção. É isso que o Hotel Pipa Lagoa te oferece! O hotel está localizado em frente à lagoa, proporcionando não só uma das melhores vistas da região, mas também muita comodidade, conforto e sofisticação, sendo a hospedagem perfeita para quem quer relaxar. Além da proximidade da Lagoa dos Guaraíras, o hotel se encontra a 990 metros da Praia de Tibau e a apenas 07 minutos de carro do Centrinho de Pipa.

Hotel Pipa Lagoa (Foto: Uai Turismo)

O hotel possui 80 acomodações, divididas em 11 categorias, que além de determinarem a quantidade de pessoas e o luxo proporcionado, ainda se dividem pela exclusividade e vista do hotel, sendo: para a lagoa e/ou para a piscina e para o jardim, onde estão as suítes com maior privacidade. O Hotel Pipa Lagoa possui uma extensa área verde, espaço infantil dentro e fora da piscina, academia, salão de eventos, jacuzzi, piscina de borda infinita, hidromassagem, bar molhado e um SPA com várias opções de massagem. O local conta ainda com o Lagoa Lounge Restaurante, que além do café da manhã (incluso na diária), também funciona durante o almoço e jantar (não incluso na diária), oferecendo uma diversa variedade de pratos a la carte, incluindo peixes, mariscos, massas, carnes, saladas e uma excelente carta de vinhos.

Organizando a viagem

Dependendo do lugar do país que você mora, o Rio Grande do Norte pode não ser o estado mais próximo, mas isso não é problema, pois sempre é possível encontrar um voo da Gol Linhas Aéreas para te conectar até esse destino maravilhoso. Pode ser ainda que você dê a sorte de ir para o RN no avião personalizado do destino!

Avião da Gol Linhas Aéreas com plotagem sobre o Rio Grande de Norte (Foto: Uai Turismo)

Para melhorar mais ainda, você não precisa se preocupar nem mesmo com a organização da viagem, pois a Smiles Viagens, a operadora e agência de viagens da Gol, vai facilitar bastante esse processo para você, já que ela oferece pacotes de viagens prontos e também personalizados.

Ao chegar no Rio Grande do Norte, a comodidade continua com os passeios oferecidos pela Luck Receptivos, que irão te proprocionar total conforto durante a sua viagem, garantindo o transporte, a segurança e guias capacitados e preparados para te acompanhar em todos os momentos.

Escolha ir com emoção e se apaixone pelo Rio Grande do Norte!

