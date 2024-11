Voos de helicóptero: veja pontos turísticos por um ângulo diferente (Mesmo os roteiros repetidos podem ser surpreendentes e inesquecíveis se vistos de um ângulo diferente. (Foto: Divulgação))

As férias estão chegando, mas elas não precisam ser iguais todos os anos, com as mesmas atividades e nos mesmos lugares. E mesmo os roteiros repetidos podem ser surpreendentes e inesquecíveis se vistos de um ângulo diferente. Esta é a proposta da Helisul, com os pacotes de voos panorâmicos de helicóptero disponíveis em diversos pontos turísticos do Brasil.

Mais de 6 milhões de passageiros já tiveram a oportunidade de contemplar de cima os mais belos cartões-postais do país, entre eles Foz do Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Penha (SC). Os helicópteros podem comportar entre quatro e seis passageiros. “Os voos são tranquilos e a família toda pode participar da aventura nas alturas. É um passeio seguro e que agrada a todos. Não tem um passageiro que não volte do voo com um sorriso no rosto”, diz o superintendente operacional da Helisul, Bruno Biesuz.

Onde voar com a Helisul

Foz do Iguaçu é o berço da Helisul, onde a empresa começou a operar os voos panorâmicos há 52 anos. Ela é conhecida internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu, eleita uma das Sete Maravilhas da Natureza, e também é casa da segunda maior usina de geração de energia do mundo, a Usina Hidrelétrica de Itaipu, intitulada uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno pela Sociedade Americana de Engenharia Civil.

A Helisul também está presente no Rio de Janeiro, cidade que conquista turistas do mundo todo. O Rio oferece vistas deslumbrantes, como o Cristo Redentor no alto do Corcovado, as praias icônicas de Copacabana e Ipanema, e o Pão de Açúcar, com paisagens de tirar o fôlego. A experiência fica ainda mais emocionante com o voo panorâmico no helicóptero sem portas da Helisul. O passageiro fica 2 mil pés acima do solo e consegue olhar para baixo e para fora, sentir o vento no rosto, com uma sensação de liberdade indescritível, com toda a segurança de um sistema específico e atestado para essa função.

Voo panorâmico no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Penha, em Santa Catarina, é outro destino bastante procurado pelas famílias e que conta com voos panorâmicos operados pela Helisul. Combinando beleza natural, lazer e diversão para todas as idades, a cidade é famosa por abrigar o Beto Carrero World, o maior parque temático da América Latina, atraindo visitantes em busca de aventura e entretenimento. Além disso, Penha possui praias incríveis, como a Praia Grande e a Praia da Armação, ideais para relaxar ou praticar esportes aquáticos.

“Sobrevoar esses pontos turísticos torna as férias ainda mais divertidas e emocionantes”, garante Biesuz.

Confira os principais pontos sobrevoados em cada cidade:

Foz do Iguaçu (PR)

Embarque e desembarque: Avenida das Cataratas, 12499.

Dois roteiros disponíveis: Cataratas do Iguaçu e Usina de Itaipu.

Voo panorâmico em Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação)

Rio de Janeiro (SP)

Embarque e desembarque: Parque Bondinho Pão de Açúcar ou Lagoa Rodrigo de Freitas.

Nove roteiros estão disponíveis, desde voos sobre o Cristo Redentor, o Corcovado, o Arpoador e até sobre o Maracanã. Disponível também o voo sem porta.

Penha (SC)

Embarque e desembarque: Parque Beto Carrero World, em Penha.

Roteiro: Praia da Armação, Praia do Trapiche, Praia Grande, Praia do Poá, Praia Alegre, Praia da Cancela, Praia da Paciência e estrutura do Beto Carrero.

Os preços variam conforme os roteiros e o tempo de voo. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Mais informações sobre os voos panorâmicos podem ser obtidas no site da Helisul.

