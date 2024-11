Turistas estrangeiros injetaram mais de US$ 6 bi na economia brasileira nos dez primeiros meses de 2024, maior valor em 30 anos (O recorde reforça a valorização do país no cenário turístico global (Foto: Ascom/MTur))

De janeiro a outubro deste ano os turistas estrangeiros injetaram US$ 6 bilhões na economia do Brasil, maior valor da série histórica, iniciada em 1995. O montante representa um crescimento de 5,9% em comparação com o mesmo período de 2023. Na prática, são quase R$ 35 bilhões circulando em áreas como alimentação, hospedagem, serviços e na economia informal.

O recorde reforça a valorização do país no cenário turístico global, que nos dez primeiros meses do ano atraiu mais de 5,4 milhões de turistas internacionais, valor 13% maior que o observado no mesmo período de 2023.

“Estamos em um momento muito promissor, com o Brasil sendo visto e lembrado lá fora. Nossa política externa e nosso protagonismo em agendas globais importantes tem reforçado a imagem do país. Isso fomenta o turismo, valoriza as potencialidades nacionais e faz esse estrangeiro querer viver essa experiência, que só é possível aqui”, resumiu o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Atraídos pelas belezas naturais e diversidade cultural brasileira e motivados por uma oferta turística mais vantajosa economicamente, em comparação com destinos Europeus, por exemplo, os visitantes estrangeiros têm consolidado o país no mercado turístico, especialmente na América Latina.

E para reforçar a vinda desses visitantes, o Ministério do Turismo, por meio do Programa Conheça o Brasil Voando, ampliou a malha área para a alta temporada de verão, que começa no próximo mês e vai até março. Serão 17,8 mil voos a mais disponíveis para diversos destinos nacionais, em comparação a 2023.

Potencialidade

Um novo estudo sobre o mercado de viagens na América Latina realizado pela Phocuswright, empresa de pesquisa especializada na indústria de turismo, o setor cresceu pelo terceiro ano consecutivo em 2023, com o valor bruto de reservas subindo 29%, que em valores representam USS 70,1 bilhões. Nesse contexto o Brasil se destaca com um avanço de 37%, percentual que significa R$ 218 bilhões na receita dentro do volume de expansão.

Metas

A atração de turistas estrangeiros está entre as metas do Ministério do Turismo, e faz parte do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-207, que busca tornar o Brasil o maior receptor de turistas da América do Sul. O documento define como objetivo alcançar a marca de 8,1 milhões de viajantes estrangeiros por ano, além de atingir US$ 8,1 bilhões em receitas geradas na economia brasileira a partir de despesas deste público. Diante do cenário positivo, a perspectiva é superar o número de 10 milhões de visitantes estrangeiros no período.

