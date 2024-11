Check de vacinas para viajar com mais segurança (Garantir a saúde durante nesse período é essencial, e as vacinas desempenham um papel crucial na prevenção de doenças (Foto: Freepik))

Com a proximidade do final de ano, muitas famílias se programam para as tão desejadas férias. Mas, planejar a viagem vai além de escolher o destino e arrumar as malas. Garantir a saúde durante nesse período é essencial, e as vacinas desempenham um papel crucial na prevenção de doenças. Alguns países exigem imunizações específicas para entrada, enquanto outros recomendam com base nos riscos locais.

O Dr. Fábio Argenta, diretor médico da Saúde Livre Vacinas, destaca que a vacinação é um cuidado indispensável tanto para a proteção individual quanto para evitar a propagação de doenças. “Muitas doenças podem ser prevenidas, poupando o viajante de contratempos graves durante as férias. Consultar um médico ou uma clínica especializada antes de embarcar é fundamental para assegurar que todas as necessidades de saúde estejam cobertas”, comenta.

Antes de embarcar, o ideal é consultar as exigências de cada destino, mas, o especialista revela algumas das vacinas que não podem faltar, são elas:

Febre amarela

É obrigatória para viajantes que visitam áreas endêmicas, como: Maldivas, Egito, China, Emirados Árabes, Tailândia, Bahamas, entre outros. “Ela também é recomendada para locais que a pessoa terá contato com a natureza, incluindo também alguns estados brasileiros, como: Amazonas, Mato Grosso, Espírito Santo e Minas Gerais”, comenta o médico.

Sarampo

Não é obrigatória, mas deve ser priorizada por indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), devido aos surtos da doença que está acontecendo em todo o mundo, para proteger não apenas os turistas, mas também as comunidades que serão visitadas. Especialmente para os destinos: França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Austrália, Argentina e México.

Gripe

Oferece proteção contra as cepas sazonais do vírus, reduzindo o risco de contrair a doença durante a viagem. “A passagem por locais movimentados, como aeroportos, restaurantes e hotéis aumentam o risco de contágio. É recomendado para todos os destinos nacionais e internacionais”, orienta Argenta.

Poliomielite

Apesar de fazer parte do calendário vacinal infantil, ela é indicada para adultos que irão para destinos onde a erradicação completa poliomielite não foi totalmente erradicada, tais como: China, Indonésia, Paquistão, Somália, Egito, Madagascar, Filipinas, entre outros. Ela protege contra os sintomas incapacitantes da doença, e é importante a prevenção.

Meningite

É recomendada para todos os destinos. O imunizante protege contra o meningococo, uma das bactérias que podem causar inflamação nas membranas que revestem o cérebro.

O Dr. Fábio destaca a importância de se planejar com antecedência, pois algumas precisam de um intervalo de semanas para garantir proteção, como a de Febre Amarela. Além disso, é importante consultar uma avaliação personalizada garantindo que todas as necessidades sejam atendidas. “Leve sempre sua carteira de vacinação e certifique-se de que ela está atualizada. Além disso, guarde com cuidado os certificados exigidos para evitar problemas durante a viagem. Apesar de essencial, a imunização não substitui cuidados básicos como o uso de repelentes, o consumo de água potável e a higiene das mãos. Essas medidas complementam a proteção durante a viagem”, finaliza

