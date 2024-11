Piauí prepara a 1ª Feira de Turismo para divulgar os principais destinos do Brasil (Pablo Martins, coordenador da FTB Piauí destacou que além do público local, a feira de turismo atrairá visitantes de diversas partes do país, ampliando o conhecimento das pessoas sobre os nossos atrativos e curiosidades. (Foto: Thiago Amaral))

Para fortalecer o turismo, promover seus destinos e capacitar o setor de forma sustentável e responsável, o Piauí prepara a 1ª Feira de Turismo (FTB Piauí), que pretende reunir os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. O mega evento contará com exposições e rodadas de negócios com a participação de agências de viagens, operadoras de turismo, meios de hospedagens, meios de transportes, governos municipais, estaduais e federal. A feira acontecerá nos dias 15 e 16 de maio de 2025 e terá como sede Teresina.

Na programação estão previstas apresentações culturais, palestras, salas de capacitação, exposições de produtos, serviços, destinos, além de mesas e rodadas de negócios. Durante o evento, são esperados 15 mil participantes, cinco mil profissionais, 1.500 agentes e operadores de turismo e 50 compradores (hosted buyers).

Responsável pela FTB Piauí, Airton Martins, destacou a importância do evento e seu impacto na economia do estado, estimado em R$ 100 milhões.

“O ano de 2024 foi importante para o Piauí no setor turístico, especialmente pelo apoio e incentivo do governo estadual, que reconhece a herança cultural do Estado, suas belezas naturais e diversidade única. Então, com esse evento, estamos dando um passo importante na consolidação do Piauí como um destino turístico de destaque no cenário nacional, marcando um novo capítulo na história desse setor do Piauí, com impactos positivos a longo prazo pelas novas oportunidades de negócios que surgirão”, disse Airton Martins.

Segundo Airton Martins, o projeto da Feira de Turismo já foi protocolado no Ministério do Turismo (Mtur) e na Secretaria do Turismo (Setur/PI).

Sobre a programação, os organizadores do evento estão empenhados em reunir diversos segmentos do turismo local, desde destinos naturais até patrimônios históricos, proporcionando uma plataforma para que empresas e empreendedores locais exibam seus produtos e serviços. Haverá palestras, shows, exposições de destinos, exposições de produtos e serviços, mesas e rodadas de negócios, networking, participação de hosted buyers e salas de capacitações.

Pablo Martins, coordenador da FTB Piauí destacou que além do público local, a feira de turismo atrairá visitantes de diversas partes do país, ampliando o conhecimento das pessoas sobre os nossos atrativos e curiosidades.

“Além disso, a presença de turistas e profissionais do setor criará oportunidades de negócios, incentivando o desenvolvimento de novos empreendimentos e fortalecendo a cadeia produtiva do turismo no Estado”, destacou Pablo Martins que é comunicador e marketeiro em turismo e vem acompanhando, presencialmente, as principais feiras como a WTM Latin América, ABAV Expo, BTM (Brasil Travel Market), Festuris e outras.

