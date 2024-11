São Paulo também é destino para as férias de verão (Aproveite para conhecer São Paulo durante as férias de verão (Foto: Divulgação))

Se você nunca esteve em São Paulo para curtir a cidade, seja em casal ou com a criançada, este final de ano pode ser um excelente momento para tomar essa decisão e passar uns dias na metrópole que durante as férias de verão toma novos contornos com programação intensa, trânsito mais fluido e uma infinidade de opções que certamente vai agradar a todas as idades.

LEIA TAMBÉM: Com emoção: na sua próxima viagem, escolha se apaixonar pelo Rio Grande do Norte

As expectativas mais modestas mostram que o Réveillon na capital paulista deve atrair mais de 2,5 milhões de pessoas. Mas seja para comemorar a virada na tradicional festa da avenida Paulista ou optar por alguma programação mais intimista, alternativas não vão faltar. A hotelaria paulistana já projeta uma ocupação acima dos 80% na semana entre Natal e Réveillon e se anima para ocupação média recorde para janeiro, quando a criançada estará em casa e os pais precisam ter criatividade para entreter os pequenos.

O passeio por São Paulo pode e deve começar pelos parques mais tradicionais – O Parque do Ibirapuera e o Parque Villa Lobos. No Ibirapuera, além de aproveitar uma caminhada ou mesmo brincadeiras ao ar livre, é possível alugar bikes ou triciclos para curtir o espaço e ainda usar uma das quadras com acesso 100% gratuito aos visitantes. E de quebra ainda dar uma passada no Planetário que sempre atrai a criançada com muitas descobertas que estão escondidas por lá.

Logo na sequência, vá ao Parque Villa Lobos. Além da área verde e da programação socioeducativa, que é uma constante, é possível garantir uma vista incrível da metrópole do alto da Roda Gigante Rico. Com mais de 90 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, você curte um passeio de 30 minutos – ou seja, duas voltas completas – nesse que já é um dos cartões-postais da capital. A criançada curte muito e os pais não ficam atrás com tantas opções de selfies em família para povoar as redes sociais depois.

LEIA TAMBÉM: Voos de helicóptero: veja pontos turísticos por um ângulo diferente

Sem contar que, neste ano, a tradicional árvore de Natal de São Paulo estará aberta à visitação no Parque.

Para compras

Para quem procura um passeio de compras durante as férias de verão, alguns bairros precisam estar na sua wish list. O bairro Moema é um reduto de boutiques de roupas e calçados femininos, além de opções para quem quer momentos de relaxamento com spas e clínicas especializadas. Mas passar por São Paulo e não visitar seus shopping centers mais luxuosos é como ir à Disney e não encontrar Mickey Mouse. Por isso, reserve espaço na agenda para ir ao Shopping Cidade Jardim, JK Iguatemi, Shopping Iguatemi Faria Lima e Shopping Ibirapuera.

Ainda em Moema, uma dica na reta final do ano é escolher um barzinho ou uma das dezenas de cafeterias gourmet para curtir o final de tarde, com um bom papo e boas risadas. E à noite passar pela tradicional rua Normandia que sempre vira um reduto do Papai Noel com sua tradicional decoração natalina. A dica é chegar à rua de carro de aplicativo ou ficar hospedado pela redondeza, uma vez que parar no entorno é sempre complicado por conta da movimentação intensa.

LEIA TAMBÉM: Check de vacinas para viajar com mais segurança

Gastronomia

Uma dica pra quem quer conhecer as novidades gastronômicas da capital paulista é dar um pulinho no YVÁ Gastronomia. O restaurante secreto recentemente inaugurado no bairro Moema, fica anexo ao Wyndham São Paulo Ibirapuera Hotel e traz uma gastronomia contemporânea de dar água na boca. Mas, além de ser um ambiente super aconchegante, ele traz um diferencial para as famílias. O espaço gastronômico tem disponível o Espaço Kids, um ambiente preparado para animar a criançada até 11 anos e dar tranquilidade aos pais.

Com profissionais altamente capacitados e monitoramento em tempo real, é o passeio que depois de uma manhã agitada vai agradar os pais – já cansados – e os filhos com a energia lá no alto.

Outro passeio que une a gastronomia à diversão é ir até o Museu de Arte Contemporânea – MAC, pertinho do Parque Ibirapuera, além de descobrir sempre uma exposição interessante, do alto do prédio é possível ter vista panorâmica da região do Parque do Ibirapuera. No museu, é possível encontrar diversas produções locais e independentes, o que pode ser uma ótima lembrança da cidade que não para nunca.

LEIA TAMBÉM: Turistas estrangeiros injetaram mais de US$ 6 bi na economia brasileira nos dez primeiros meses de 2024, maior valor em 30 anos

Escolha a Localização

Com tantas opções de passeio, escolher bem a sua localização em São Paulo é fundamental para que a logística e a otimização do tempo sejam adequadas durante suas férias de verão. Por isso, uma sugestão de hospedagem é o Wyndham São Paulo Ibirapuera Hotel, também em Moema, perto de pontos de conveniência e de fácil acesso ao metrô, que te conecta com diversos pontos de forma ágil. O hotel de 660 apartamentos fica ao lado do shopping Ibirapuera, a quatro quilômetros do Aeroporto de Congonhas e 10 minutos de carro do Parque do Ibirapuera.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo