Viva experiências radicais no Rio de Janeiro (A C2Rio Tours & Travel, operadora de turismo receptivo do Grupo Iter, oferece uma série de atividades para quem deseja explorar a cidade maravilhosa de maneira inesquecível. (Foto: Reprodução Site))

O Brasil, recentemente eleito o melhor destino do mundo para o turismo de aventura, conta com o Rio de Janeiro como um dos seus maiores atrativos para quem busca emoções intensas. A C2Rio Tours & Travel, operadora de turismo receptivo do Grupo Iter, oferece uma série de atividades para quem deseja explorar a cidade maravilhosa de maneira inesquecível.

Para quem deseja ver o Rio de uma perspectiva única, o Voo de Parasail é a escolha perfeita. Com ponto de embarque na Marina da Glória, os aventureiros são levados por um barco até o ponto de decolagem, onde poderão flutuar a até 60 metros de altura, com vistas panorâmicas de Copacabana, Parque Bondinho Pão de Açúcar e as montanhas que cercam a cidade. Uma experiência que combina adrenalina com uma das vistas mais deslumbrantes do mundo.

Se a ideia é explorar o Rio de maneira mais tranquila, mas ainda assim cheia de emoção, o Passeio de Barco e PlanaFloater é uma opção imperdível. O passeio de barco atravessa as águas calmas da Laguna de Jacarepaguá, passando pelos canais da Barra da Tijuca e Ilha da Gigóia, que oferece opções gastronômicas incríveis. Para os mais aventureiros, a C2Rio oferece o PlanaFloater, uma atividade que combina wakeboard e voo, garantindo uma dose extra de adrenalina.

Passeio de barco e PlanaFloater (Foto: Reprodução Site)

Para os amantes de aventuras intensas, o Rapel na Cachoeira do Horto é uma experiência única. Com uma descida de 50 metros em meio à vegetação exuberante do Parque Nacional da Tijuca, os participantes enfrentam o desafio de descer pelas quedas d’água da cachoeira, em um cenário selvagem e deslumbrante.

Os fãs de grandes alturas podem sobrevoar a cidade com o Voo de Asa-delta ou Parapente, com salto na Rampa da Pedra Bonita. A 520 metros de altura, no coração do Parque Nacional da Tijuca, os aventureiros têm uma vista panorâmica de 360º dos principais cartões-postais cariocas, incluindo o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. O pouso é na Praia do Pepino, em São Conrado, e o passeio dá direito a fotos, vídeos e seguro.

Uma opção perfeita para quem deseja começar o dia de maneira especial é o Stand-up Paddle ao amanhecer em Copacabana. Remando pelas águas serenas da praia, os participantes têm a oportunidade de assistir ao nascer do sol de um dos cenários mais icônicos do Brasil, uma experiência única e imersiva no mar.

Os amantes da natureza vão se surpreender com o Trekking em Paraty, que oferece opções de caminhadas ecológicas pelas trilhas da Mata Atlântica. Entre os destinos estão o Pico Pão de Açúcar, a Praia do Sono e a Cachoeira do Saco Bravo, onde os aventureiros podem se encantar com a beleza selvagem e intocada da região.

Para os apaixonados por aventuras subaquáticas, a C2Rio oferece ainda passeios de mergulho em quatro dos destinos mais incríveis do Brasil: Arraial do Cabo, Angra dos Reis, Búzios e Paraty. Com instrutores especializados e segurança garantida, os mergulhadores podem explorar as águas cristalinas e a rica vida marinha desses locais, conhecidos mundialmente por sua biodiversidade.

Mergulho (Foto: Divulgação)

Com a C2Rio Tours & Travel, a segurança é prioridade. Todos os passeios e atividades são acompanhados por profissionais capacitados, garantindo uma experiência emocionante e segura para todos os participantes, independentemente do nível de experiência.

Essas e diversas outras experiências estão disponíveis no site da operadora (Link) ou via Whatsapp pelo número (21) 3828-0370. Para quem já possui um agente de viagens, a operadora orienta contactá-lo para mais informações.

