ONU Mulheres e Ministério do Turismo firmam parceria para promover a segurança e o empoderamento feminino no setor (O MdE tem como foco o desenvolvimento de ações que integrem sensibilização, capacitação e prevenção da violência do gênero. (Foto: Roberto Castro/MTur))

Na terça-feira, 26 de novembro, o Ministério do Turismo, em parceria com a ONU Mulheres, organizou um evento inédito para formalizar a assinatura de um Memorando de Entendimento (MdE). A cerimônia, ocorreu na sede do Ministério, em Brasília, e marcou o início de uma colaboração estratégica para promover a equidade de gênero, a segurança e o empoderamento das mulheres no setor turístico.

O MdE tem como foco o desenvolvimento de ações que integrem sensibilização, capacitação e prevenção da violência do gênero. Entre as principais iniciativas está a revisão do Código de Conduta do Turismo, incorporando diretrizes específicas para a proteção e promoção dos direitos das mulheres em ambientes turísticos. Além disso, serão promovidas campanhas de conscientização, cursos de educação à distância para profissionais do setor e a criação de materiais educativos, alguns específicos para a segurança de mulheres viajantes.

Outro destaque da parceria é o incentivo ao empreendedorismo feminino no turismo, com o objetivo de aumentar a autonomia econômica das mulheres e garantir maior presença feminina em cargas de liderança no setor. A iniciativa também reforça o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 5, que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Além da presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, a cerimônia contou com a presença de representantes do Ministério do Turismo, como a secretária executiva, Ana Carla Lopes, a chefe de Gabinete, Janara Braga, a coordenadora geral de Relações Internacionais e de Relações Multilaterais, Kamila Grafetti, a Coordenadora-Geral de Gestão Estratégica de Pessoas, Flávia Dantas, dentre outas mulheres representando a força de trabalho do Ministério e que foram convidadas a assinar o documento como testemunhas.

“Este pontapé inicial que demos hoje aqui é um marco, porque o Brasil precisa ser reconhecido como um país seguro para as mulheres viajarem, para as mulheres fazerem turismo. O Brasil precisa ter esse título, que é mais importante do que o título de uma Copa do Mundo. Ser um país onde as mulheres podem comprar uma passagem, podem se hospedar num hotel e podem aproveitar, se quiser acompanhado da sua família, se quiser acompanhado do seu companheiro, com a sua companheira, se quiser sozinha, pode fazer turismo com todo o conforto, com toda a infraestrutura e com toda a segurança que elas precisem e merecem”, declarou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Representando a ONU Mulheres, a representante interina Ana Carolina Querino agradeceu o compromisso do Ministério do Turismo em assinar o acordo com a ONU mulheres e já ter iniciado outras ações referentes às discussões de gênero no setor.

“É particularmente simbólico estarmos aqui hoje, dia 26 de novembro, assinando esse Memorando de Entendimento, pelo conteúdo que ele traz de discutir a questão das políticas públicas, de como incorporar a perspectiva de gênero nas políticas, em um código de conduta, e com ações de prevenção a assédio e violência contra as mulheres que viajam, principalmente as que viajam sozinhas”, afirmou Querino.

A parceria entre as instituições simboliza um marco para o turismo brasileiro, alinhando-se a práticas globais de sustentabilidade e inclusão, e reafirma o compromisso do Brasil em transformar o turismo em um setor mais seguro, igualitário e acessível para todas as mulheres.

Turismo na vanguarda

As mulheres são a maioria da força de trabalho no Brasil e no mundo: 54% do setor, segundo a ONU Turismo, gira em torno do trabalho feminino. No Brasil, o Ministério do Turismo já conta com 55% de sua força de trabalho formada por mulheres, muitas delas em cargos de gestão. Setores como Alojamento (58,9%) e Agências de Viagens (54,6%) também têm predominância feminina, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O Ministério do Turismo também assinou, juntamente com o Ministério das Mulheres, no âmbito da iniciativa “Brasil Sem Misoginia”, um Protocolo de Intenções que visa o combate à violência de gênero, ao assédio e à importunação sexual. As medidas começaram no início do ano, no carnaval brasileiro, e envolveram a conscientização do trade turístico, principalmente nos segmentos de hotéis, pousadas, bares, restaurantes e casas noturnas, enfatizando a implementação da Lei nº 14.786, que cria o protocolo “Não é Não”, para prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher e proteção à vítima no setor do turismo.

