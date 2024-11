Guia completo para explorar Vila Nova de Gaia (A cidade é mundialmente conhecida como o lar das caves de vinho do Porto, mas suas atrações vão muito além disso. (Foto: michalludwiczak))

Vila Nova de Gaia, localizada às margens do Rio Douro, é um destino repleto de história, cultura e paisagens deslumbrantes. Embora muitas vezes ofuscada pela sua vizinha na outra margem do rio, a cidade do Porto, Gaia tem muito a oferecer aos visitantes que procuram experiências autênticas e inesquecíveis.

A cidade é mundialmente conhecida como o lar das caves de vinho do Porto, mas suas atrações vão muito além disso. Neste guia, você descobrirá os melhores lugares para visitar, desde hotéis luxuosos até museus culturais que farão sua viagem a Gaia ainda mais especial.

The Yeatman: luxo e conforto com vista para o Douro

Com vistas deslumbrantes do Rio Douro, o The Yeatman, hotel 5 estrelas localizado em Vila Nova de Gaia, é um ponto de passagem incontornável para quem visita a cidade e seus arredores. Este hotel oferece uma experiência única que combina conforto, sofisticação e uma localização privilegiada. As suítes e áreas comuns, todas de frente para o Porto, foram projetadas para maximizar a vista, tornando cada momento ali memorável.

O local possui uma gastronomia excelente, aberta a não-hóspedes também, proporcionando uma experiência vínica e gourmet sofisticada. O restaurante do hotel, comandado pelo Chef Ricardo Costa, possui duas estrelas Michelin e é uma parada obrigatória para os amantes da alta cozinha. Outros destaques incluem o The Orangerie e o Dick’s Bar, todos oferecendo pratos elaborados com ingredientes locais e uma seleção impecável de vinhos. A “garrafeira” (como eles chamam as adegas, em Portugal) do hotel já recebeu vários prêmios por sua qualidade.

Em perfeita harmonia com a vocação vínica do Hotel, o spa do hotel, aberto ao público, oferece uma variedade de tratamentos, além de uma piscina interna com uma vista deslumbrante do Douro. O café da manhã, que também é aberto a visitantes, possui infinitas opções de comidas como pasteis de nata, croissants, vários sabores de sucos e até um vinho espumante para preparar mimosas.

Hotel The Yetman (Foto: The Yetman)

Mira Mira: alta gastronomia com toque descontraído

O Chef Ricardo mantém a sua criatividade e liberdade para pensar em cada menu, desde os pratos aos vinhos. O restaurante Mira Mira by Ricardo Costa, apresenta uma cozinha gastronômica simples, leve e divertida, de influência cosmopolita e com menos ingredientes, mantendo as exigências habituais de um restaurante de fine dining. Para acompanhar os pratos, são selecionados vinhos de produtores nacionais.

São disponibilizadas duas opções, com menu de degustação e opção à la carte, que inclui carne, peixe e marisco. A opção vegetariana está igualmente disponível.

O restaurante tem capacidade para cerca de 40 pessoas no interior e um espaçoso terraço exterior com uma área de estar adicional e vistas para a Ponte Dom Luís I e para a histórica zona ribeirinha do Porto. As boas-vindas do chef, bem como os cocktails de aperitivo ao pôr do sol, são frequentemente servidos no terraço, antes de o jantar continuar no interior. O restaurante está aberto de quinta a segunda-feira, das 19h às 22h.

Restaurante Mira Mira (Foto: WOW)

Cave Taylor’s: tradição centenária em cada gole

Fundada em 1692, a Taylor’s é uma das mais antigas caves de vinho do Porto e uma parada obrigatória para quem visita Vila Nova de Gaia. A tradição familiar e a dedicação à produção de vinhos do Porto de alta qualidade fizeram da Taylor’s uma referência mundial.

A visita à cave inclui um áudio-tour que detalha a história e o processo de produção dos vinhos, além de uma degustação que inclui o Chip Dry – Branco Extra Seco e o Late Bottled Vintage (LBV), ambos inventados pela Taylor’s nos anos 1934 e 1970 respetivamente. Para aqueles que buscam uma experiência ainda mais exclusiva, há a opção de visitas privadas mediante reserva.

Os visitantes que fazem o áudio-tour também recebem uma lata de Chip Dry & Tonic, que é um Portonic ready to drink: vinho do porto branco Taylor’s Chip Dry com água tônica, pronto para beber. Perfeito para consumir bem gelado em churrascos, festas, ou no sossego do lar.

(Foto: Taylor’s)

WOW: o quarteirão cultural de Gaia

O WOW é o quarteirão cultural localizado em Vila Nova de Gaia, inaugurado em 2020. É um complexo que, além de oferecer a melhor vista para o Porto e para o Douro, reúne 7 museus, 12 bares e restaurantes, uma Escola de Vinho, uma fábrica de chocolates e charmosas lojas de marcas locais.

Entre os museus, o Museu do Vinho e o Museu da História do Porto são os mais recomendados para quem deseja entender a importância do vinho e da cidade para a cultura portuguesa. Se houver mais tempo para a visita, vale a pena explorar também o Museu da Cortiça, o Museu do Vinho Rosé e o Museu do Chocolate (que conta com uma fábrica de chocolate anexa), todos proporcionando uma visão fascinante das tradições locais. O WOW também abriga o The Art of Drinking, museu com a coleção particular do CEO do WOW, Adrian Bridge, com milenares recipientes para acondicionar vinho, e o Museu Atkinson, conhecido por suas exposições temporárias de renome mundial, como a atual, dedicada a Salvador Dalí, em cartaz até outubro.

Depois de explorar os museus, relaxe em um dos restaurantes do WOW. O Bar da Praça é perfeito para apreciar o pôr do sol, enquanto o Angel’s Share oferece uma vasta seleção de drinks e vinhos. Para os interessados em aprimorar seus conhecimentos, a Escola de Vinho oferece cursos e workshops que abrangem desde a introdução ao vinho até formações profissionais, como a WSET.

A praça central do WOW. (Foto: WOW)

Teleférico e Douro River Ferry: novas perspectivas da cidade

Para uma experiência inesquecível em Vila Nova de Gaia, o teleférico é uma opção imperdível. Ligando a parte superior da Ponte D. Luís ao Cais de Gaia, o teleférico oferece uma vista panorâmica de Porto, Vila Nova de Gaia, Rio Douro e arredores. É uma forma única de apreciar a beleza da região de um ângulo diferente.

Outra opção para explorar o Rio Douro é utilizar os serviços do Douro River Ferry, que faz a travessia entre as duas margens (Gaia e Porto) em apenas cinco minutos. Para quem tem mais tempo, os passeios mais longos pelo rio oferecem uma perspectiva única das principais pontes e da paisagem ribeirinha.

Mosteiro da Serra do Pilar: patrimônio mundial

Para os entusiastas da história e da arquitetura, o Mosteiro da Serra do Pilar é uma visita obrigatória. Este mosteiro, que data do século XVI, é um dos principais marcos de Vila Nova de Gaia e foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO no ano de 1996. Localizado no topo de uma colina, o mosteiro oferece uma das vistas mais impressionantes sobre o Rio Douro e a cidade do Porto. A arquitetura do local é um exemplo notável do estilo renascentista e encanta a todos durante a visitação.

Mosteiro da Serra do Pilar (Foto: Nikada/Getty Images Signature)

Praias de Vila Nova de Gaia: refúgio e história à beira-mar

Para aqueles que preferem o litoral, uma visita à Praia de São Félix da Marinha é uma boa pedida. A praia é conhecida pela sua tranquilidade e pela beleza natural, com um extenso areal que se estende por várias centenas de metros, tornando-a ideal para caminhadas à beira-mar.

Outra praia que vale uma visita, é a da freguesia de Gulpilhares, que tem a famosa Capela do Senhor da Pedra, uma construção religiosa erguida sobre um rochedo em cima do mar. A capela, construída em estilo barroco, é dedicada ao Senhor da Pedra, uma figura importante no contexto religioso e cultural da região. A construção foi iniciada no século XVIII e tem um design simples, mas impressionante.

As praias de Gaia, especialmente a partir da foz, são geralmente mais calmas e menos movimentadas do que as praias do Porto, proporcionando um espaço mais sossegado para descansar e desfrutar de uma bebida refrescante em um dos bares à beira-mar. A infraestrutura é modesta, mas suficiente para oferecer conforto aos visitantes, com alguns cafés e restaurantes nas proximidades.

A capela, construída em estilo barroco, é dedicada ao Senhor da Pedra, uma figura importante no contexto religioso e cultural da região. (Foto: DimaBerkut/Getty Images)

Passeios de bicicleta pela orla do Douro: natureza e aventura

Uma forma encantadora de explorar Gaia e seus arredores é através dos passeios de bicicleta ao longo da orla do Rio Douro. O caminho que segue a margem do rio, oferece uma oportunidade única de apreciar a beleza natural da região que parecem ter saído de um cartão-postal. É uma atividade ideal para os amantes da natureza e para quem busca uma maneira mais ativa de conhecer a cidade.

Dirija-se ao Cais de Gaia, onde a vista ampla do Rio Douro oferece uma perspectiva impressionante da paisagem. Continue a rota até a Douro Marina, um local pitoresco conhecido pelos barcos ancorados e pelo cenário cênico ao redor. Quando chegar à praia do Cabedelo do Douro, também chamada praia da Foz do Douro, observe o ponto onde o rio encontra o mar e aproveite a paisagem natural. Em seguida, vá até o Miradouro do Estuário do Douro, que oferece uma vista abrangente do local, destacando a grandiosidade do estuário.

Vila Nova de Gaia não é apenas um destino para ser visitado, mas um lugar para ser vivenciado. A cidade oferece uma combinação única de tradições antigas e inovação moderna, criando uma atmosfera vibrante e dinâmica. À medida que você explora, descobrirá que Gaia tem algo para todos, desde suas experiências culturais envolventes até seus momentos de relaxamento e lazer. Cada visita à cidade promete revelar novos encantos e deixar memórias duradouras, refletindo a autenticidade e a diversidade que fazem de Gaia um destino imperdível.

