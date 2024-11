Acampamento de férias para crianças e adolescentes na Serra da Mantiqueira (Há décadas, as fotos oficiais das temporadas no Paiol são nessa arquibancada, em que se posa com a Pedra do Bau ao fundo. (Foto: Divulgação))

Nas temporadas de janeiro do Acampamento Paiol Grande, tradicionalmente, crianças e adolescentes são recebidos para dias de muitas atividades ao ar livre, com enredos especialmente criados para eles, que envolvem participantes de todas as idades. Em 2025, eles serão convidados a compartilhar aventuras com três personagens marcantes da história e ficção, em um encontro improvável. O mais antigo acampamento educativo de férias do Brasil recebe participantes de todos os estados do país para três temporadas muito especiais.

Pela primeira vez, a temporada dedicada às crianças menores será em um período exclusivo, de 06 a 10 de janeiro e irá receber participantes de 04 a 11 anos de idade. Quando os menores encerram suas férias, começa a aventura da turma entre 06 e 17 anos de idade, com duas opções de 10 a 17 e de 19 a 26 de janeiro. As vagas para o segundo período já estão esgotadas, mas ainda há lugares na primeira. As inscrições podem ser feitas online, através do site do acampamento.

A experiência de acampar nas férias longe da família, exercitando sua autonomia – sempre com supervisão de uma equipe especializada é inesquecível. O mais antigo acampamento educativo de férias do Brasil, único laico sem fins lucrativos, vem criando memórias em jovens há quase 80 anos. Os participantes dividem chalés com colegas da mesma faixa etária e gênero, convivem em grupo, fazem novos amigos e criam laços que vão além das temporadas na Mantiqueira.

No dia de excursões, os diferentes passeios são determinados pela faixa etária e a compatibilidade do desafio com cada uma delas. (Foto: Divulgação)

No período em que estão no Acampamento Paiol Grande, as crianças e jovens ficam longe das telas – literalmente. Os equipamentos que eventualmente estiverem na bagagem são entregues aos monitores na chegada ao local e devolvidos no último dia. Pais e responsáveis acompanham de longe todas as aventuras através das fotos disponibilizadas exclusivamente para eles. E para que os filhos se mantenham ‘conectados’, é possível enviar bilhetes todos os dias através do site do acampamento.

No próximo mês de janeiro, aventuras que envolvem ficção e história vão embalar as temporadas, transportando os participantes para o Egito Antigo, com a companhia de um aventureiro moderno das histórias de ficção, sob os olhares atentos dos deuses no Olimpo. Esse enredo mágico estará nos jogos cooperativos, nas atividades artísticas, nas gincanas diversas. Eles também fazem parte dos jantares temáticos, para os quais cada um pode se vestir usando sua criatividade. Dois momentos muito esperados que se repetem em todas as temporadas são as excursões e a chamada ‘manobra radical’ um percurso de desafios bastante divertido.

O acampamento está em uma área de proteção ambiental na Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí, distante cerca de 200km da capital paulista. A estrutura do acampamento é formada por chalés equipados com beliches e armários, além de banheiro próprio para seus ocupantes. As acomodações são separadas por faixa etária e gênero. Seguindo a filosofia de trabalhar os valores, a colaboração e a autonomia dos participantes, nos chalés, cada um é responsável por seus objetos pessoais, organização de sua cama e armário.

São oferecidas 5 refeições diárias, preparadas com o cuidado de nutricionistas. A maior parte das verduras e legumes usados é produzida na horta do próprio acampamento. Existe ainda uma estrutura de enfermaria, disponível noite e dia para garantir a segurança de todos. O Acampamento Paiol Grande, fundado em 1946, se tornou há mais de 60 anos uma fundação sem fins lucrativos: o único acampamento brasileiro com essa característica. Além de diversos projetos sociais conduzidos ao longo do ano e de temporadas para instituições assistenciais, em todas as temporadas de férias o Paiol disponibiliza um percentual de inscrições solidárias.

Temporadas:

Paiolitos

De 4 a 11 anos (6 a 10 de janeiro de 2025)

Paioleiros

1ª Temporada

De 6 a 17 anos (10 a 17 de Janeiro de 2025

2ª Temporada (ESGOTADA)

De 6 a 17 anos (19 a 26 de Janeiro de 2025)

Valores:

Temporada dos Paiolitos: R$3.950,00 (Valor Promocional Black Week: R$3.239,00)

Temporadas regulares: R$6.950,00 (Valor Promocional Black Week: R$5.699,00)

*A BlackWeek vai até sexta, 29 de novembro, com o desconto de 18% sobre a tarifa cheia e um vale R$200 para ser gasto na lojinha do acampamento!

Transporte – Para os participantes que saem de São Paulo capital, são disponibilizados ônibus gratuitamente, para ida e volta. Existe também a possibilidade de ônibus partindo de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, com uma taxa adicional, mediante um número mínimo de interessados.

Mais informações e inscrições através do site.

