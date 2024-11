6 dicas para fazer uma viagem internacional mais barata em dezembro e janeiro (Com planejamento e ferramentas certas, ainda é possível garantir passagens e hospedagens mais econômicas e aproveitar ao máximo as viagens. (Foto: Divulgação/MaxMilhas))

O final de ano é uma das épocas mais aguardadas pelos brasileiros para fazer uma viagem internacional e curtir as férias de dezembro e janeiro, mas também é conhecido pelos preços elevados em passagens aéreas e hospedagens. Apesar disso, a procura por viagens internacionais em dezembro de 2024 e janeiro de 2025 aumentou em 7%, se comparada ao mesmo período anterior, de acordo com levantamento da Maxmilhas, travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais e hotéis. Com planejamento e ferramentas certas, ainda é possível garantir passagens e hospedagens mais econômicas e aproveitar ao máximo as viagens.

LEIA TAMBÉM: Acampamento de férias para crianças e adolescentes na Serra da Mantiqueira

De acordo com Sabrina Lorente, Head de Marketing da Maxmilhas, a Black Friday é uma das maiores oportunidades de encontrar preços melhores, mas não somente nos períodos promocionais do varejo é possível encontrar vantagens. “Estamos perto da Black Friday, um momento ideal para começar o planejamento da viagem de final de ano ou até mesmo para garantir uma passagem para janeiro com preços mais acessíveis. É comum encontrar passagens com descontos consideráveis, especialmente para quem já tem datas de viagem em mente e pode reservar com antecedência. Na MaxFriday da Maxmilhas, por exemplo, teremos cupons de até 70% de desconto. Mas também há outras estratégias para quem deseja economizar, e usar a tecnologia ao seu favor é a principal delas”, ressalta. Confira as dicas da especialista:

Use tecnologia para monitorar preços

A busca por passagens aéreas para uma viagem internacional ainda é um complicador para muitas pessoas. A maioria dos viajantes acha difícil e chato buscar passagem aérea, ou só encontra preços altos. Ainda precisa lidar com o excesso de notificações para destinos e datas desinteressantes, fazer várias pesquisas para encontrar o que deseja. A tecnologia pode facilitar bastante esse processo. É o caso do MaxRadar , planejador inteligente de viagens da Maxmilhas criado para facilitar a pesquisa de passagens aéreas e ajudar as pessoas a encontrarem a oportunidade ideal de viagem, diminuindo o estresse do processo de pesquisa.

Para usar o MaxRadar, basta configurar um alerta na plataforma, informando seu interesse de viagem. Não precisa ter decidido o destino ou mesmo a data da viagem. O radar ajuda com todo esse processo!

Fique de olho nas promoções

Outra ferramenta que ajuda a monitorar os melhores preços e promoções é o MaxOfertas . Lá, o viajante consegue filtrar, de acordo com seu interesse, quais são as viagens mais baratas no momento partindo da sua cidade de origem, tanto nacionais quanto internacionais.

LEIA TAMBÉM: Guia completo para explorar Vila Nova de Gaia

Por exemplo, o site identificou, no dia 25 de novembro de 2024, que saindo de São Paulo, a passagem aérea internacional mais barata é para o Santiago, Chile, entre os dias 14/12/2024 e 16/12/2024, um voo direto, por apenas R$ 946,46 * ida e volta. Já para Europa, o valor mais barato é de R$ 4.193,30* para Madrid, na Espanha, entre os dias 04/12/2024 e 28/12/2024. Enquanto para os EUA, é possível encontrar bilhetes a partir de R$ 2.874,20* para Fort Lauderdale (Miami), de 23/01/2025 a 25/01/2025.

*Valores sujeitos a alterações de acordo com a disponibilidade.

Seja flexível

Você já deve ter ouvido falar em reservar passagens e acomodações alguns meses antes para aproveitar melhores preços. Isso é verdade, normalmente, quanto mais perto da viagem, maiores os preços devido ao aumento da demanda. Mas, não é uma regra, afinal, segundo Sabrina Lorente, o ideal mesmo é ter flexibilidade. “Ser flexível pode te ajudar a encontrar oportunidades únicas de viagens em datas menos prováveis, por exemplo. Não é todo mundo que tem disponibilidade, mas se você tem, considere viajar em dias de semana, fazer conexões ou até um voo de madrugada”, explica.

Para uma viagem internacional em dezembro e janeiro, ela recomenda evitar viajar exatamente no Natal e no Ano Novo. “Voos e estadias entre os dias 23 e 26 de dezembro e na semana do Ano Novo costumam ser os mais caros. Tente viajar antes ou depois desses períodos”, completa.

Viaje para destinos menos óbvios

Segundo levantamento da Maxmilhas, para dezembro/24 e janeiro/25, os destinos internacionais mais buscados foram na Europa, com Lisboa (Portugal), Roma (Itália), Madrid (Espanha) e Paris (França), Estado Unidos, (especialmente Miami e Orlando), e América Latina, (onde aparecem Colômbia, com Bogotá, Cartagena e San Adres, e Uruguai, com Montevideo). Os destinos que mais cresceram foram Bogotá, Cartagena e Roma.

LEIA TAMBÉM: Curaçao: 5 tipos de hospedagem para cada perfil de viajante

Por terem uma alta demanda, esses destinos podem apresentar preços de hospedagens e passagens aéreas mais elevados. Além disso, a valorização de moedas como euro e o dólar frente ao real tornam a viagem ainda mais cara. Por isso, os viajantes devem considerar destinos menos tradicionais e que podem oferecer experiências de viagem igualmente enriquecedoras. Alguns exemplos de países que tem câmbios favoráveis e opções de passeios a um melhor custo-benefício são Bolívia, Peru, Egito, Tailândia e Indonésia. Os dois primeiros, além de um bom câmbio para brasileiros, ainda possuem um valor médio de passagem mais barato por estarem mais próximos do nosso país. Quanto aos demais, podem ter bilhetes aéreos mais altos, mas o baixo custo com hospedagens, passeios e refeições podem balancear as contas da viagem.

Evite excesso de bagagem

Outra dica para economizar é evitar levar muita bagagem na viagem, seja na ida ou na volta. A maioria das companhias aéreas cobram uma taxa extra pelo despacho de malas, por isso, se você conseguir manter seus pertences em bagagens de mão, é uma boa forma de viajar mais barato e deixar essa economia para ser investida em passeios e alimentação no destino, por exemplo. Afinal, é comum levarmos vários itens que sequer precisamos ao longo da viagem. Foque no essencial!

Escolha destinos com boas opções de passeios gratuitos

Por fim, faça pesquisas sobre o destino que você vai visitar e monte um roteiro de viagem. Na maioria das cidades turísticas, é possível encontrar opções de passeios gratuitos ou de baixo custo, como praias, museus e monumentos.

LEIA TAMBÉM: Última semana de novembro: 7 ofertas de Black Friday para aproveitar

A chave de uma viagem internacional barata é o planejamento. Se você tem as ferramentas certas e flexibilidade, é possível viajar sem gastar muito e aproveitar ao máximo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo