3 opções de festas de Réveillon pelo Brasil (Gilsons na edição de 2024 do Viva Caraíva (Foto: Divulgação))

Dezembro já começa na próxima semana e com ele o desespero de muita gente: o que fazer no Réveillon? Se você é do time que deixa para decidir em cima da hora, não se preocupe, ainda tem muitas opções para escolher e se programar para viver uma virada de ano diferente pelo Brasil! Confira abaixo opções na Bahia, no Ceará e no Rio de Janeiro:

Viva Caraíva 2025

Viva Caraíva (Foto: Reprodução Instagram @vivacaraiva_)

Conexão, cultura, natureza e muita música com o pé na areia são as marcas registradas do Réveillon Viva Caraíva que promete, mais uma vez, levar uma experiência única à vila sagrada do nordeste, na Bahia, de 27 de dezembro a 05 de janeiro de 2025. Em um cenário paradisíaco, o evento, realizado pelo Grupo Vibra Marketing e Entretenimento, Orion Branding e MC Connections, contará com atrações diversas, como Marcelo D2, Gilsons, Saulo, +5521, SubaCrew e Arca De Noé DJ Set.

Em um novo endereço, à beira-mar e próximo ao centro de Caraíva, o réveillon conta com pacote para três dias de festas (29/12, 31/12, e 02/01) e ingressos avulsos para cada evento, sendo o dia da virada com direito a open bar premium.

Programação:

27/12 : Batucada na Praia: de frente pro mar, brasilidades com pé na areia e +5521

29/12 : Pôr do sol com o novo samba tradicional do Marcelo D2

31/12 : Viva Caraíva com Gilsons e SubaCrew, (Open Bar)

02/01 : Saulo, Som e Sol: carnaval, música baiana e alto astral

04/01 : Nas Internas convida Arca De Noé DJ Set

Réveillon Tropical Rio de Janeiro

Arena Jockey (Foto: @landau)

No dia 31 de dezembro, a Arena Jockey será transformada em um paraíso tropical. Com uma vista privilegiada para o Cristo Redentor e para a Pedra da Gávea, o Réveillon Tropical vai fazer a sua estreia em grande estilo na icônica Arena Jockey, localizada no coração da Zona Sul carioca.

O público presente poderá celebrar a chegada de 2025 com uma experiência única, em um espaço de 7.000 m², reconhecido pelos amantes de música, arte e cultura por sua excelência na infraestrutura e localização. O evento conta com uma arena fechada, espaço completamente climatizado onde acontecem os shows, e uma área externa parcialmente coberta, com DJs, mesas e vista para o Cristo Redentor. Realizado pela Vibra Marketing e Entretenimento junto a New Quality Eventos e Gitan, o Réveillon Tropical é o lugar ideal para dar as boas-vindas ao novo ano.

No line up, shows de peso como Ludmilla e Ferrugem, além da banda +5521 e o DJ Set da Arca de Noé prometem agitar a festa do início ao fim. Além da excelência musical, a gastronomia também irá tornar a noite ainda mais especial. O menu terá assinatura do Grupo Gitan, responsável por renomados restaurantes no Rio: Pici Trattoria, Oia Cozinha Mediterrânea, Posì Mozza & Mare, Bisou Bisou, Spicy Fish e Magnólia; e dois em São Paulo, Giugiu Ristorante e Roi Méditerranée, além de menu exclusivo do T.T. Burger, do chef Thomas Troigros.

Ingressos pelo site.

Réveillon Exclusive Praia Canoé Ceará

Restaurante & Lounge Jaguaribe Beach (Foto: Divulgação)

A Praia de Canoé, no município de Fortim, Ceará, receberá por mais um ano uma festa de Réveillon com shows e queima de fogos no Jaguaribe Beach, restaurante e lounge de praia que servem os hotéis Jaguaríndia Village e Jaguaribe Lodge&Kite, localizados no encontro das águas do Rio Jaguaribe com o mar.

O Jaguaribe Beach promete uma virada animada com shows da Batucada e Tropa do Rubão, além de discotecagem da DJ Miss Má. A celebração contará com um serviço open bar e uma seleção de aperitivos. Os ingressos estão disponíveis por R$ 1.500 por pessoa, sob reserva por WhatsApp (88) 98121-0441 ou pelo e-mail reservas@jaguaribelodge.com.

Os hotéis Jaguaribe Lodge e Jaguaríndia Village, que têm pacotes especiais para a virada, ficam a oito minutos de distância (de carro) da encantadora vila de Pontal do Maceió, com sua pracinha adornada de jardins e cercada de restaurantes regionais. O Fortim é conhecido por suas belezas naturais: um litoral emoldurado por falésias, dunas e um mar de águas mornas e cor esmeralda. Os ventos constantes atraem também praticantes de wing foil e kitesurf de todo o mundo. Na foz do Rio Jaguaribe, o centro esportivo Jaguaribe Kite se tornou referência, com instrutores certificados, infraestrutura e condições naturais perfeitas para aprender o esporte. O período de alta temporada de ventos tem seu ápice de setembro a dezembro.

