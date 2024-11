Fórum Nacional do Turismo Religioso reforça o segmento como estratégia de fortalecimento cultural (O turismo religioso no Brasil não atrai apenas fiéis e pessoas interessadas pela espiritualidade, mas também promove integração cultural e socioeconômica. (Foto: Flickr/MTur))

A coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo, Fabiana Oliveira, participou nesta quarta-feira (27.11) do Fórum Nacional de Turismo Religioso. O evento foi uma oportunidade para destacar as principais ações da Pasta voltadas para o segmento, ressaltando o grande potencial do turismo religioso. Durante a palestra “Ações do MTur para o Turismo Religioso”, Fabiana apresentou iniciativas que reafirmam o papel estratégico do setor no fortalecimento cultural e no crescimento econômico do Brasil.

Segundo a coordenadora, o turismo religioso no Brasil não atrai apenas fiéis e pessoas interessadas pela espiritualidade, mas também promove integração cultural e socioeconômica. Ela aproveitou a temática do evento, que nesta edição busca promover o diálogo com as diversas religiões, para ressaltar a interface do segmento com outras políticas do ministério, como o afroturismo e a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso, a RedeTrilhas.

“A interface entre o turismo religioso, o afroturismo e as trilhas de longo curso revela um rico campo para promoção do Turismo Religioso a partir das novas tendências do mercado. Caminhos peregrinos de longo percurso, roteiros relacionados às narrativas e símbolos das religiões de matriz africana e que valorizando a herança afro diaspórica e afro-brasileira, promovem a inclusão de perspectivas históricas frequentemente marginalizadas ao Turismo Religioso”.

Em sua palestra, foram destacados roteiros de peregrinação em contato com a natureza que integram a RedeTrilhas, que tem por objetivo oferecer experiências diferenciadas aos visitantes, e o Programa Rotas Negras, que busca o desenvolvimento de roteiros que fortalecem o vínculo entre o turismo e as tradições culturais afro-brasileiras.

Além disso, a melhoria da infraestrutura em destinos religiosos foi apontada como essencial para garantir um acolhimento de qualidade aos turistas. “Trabalhamos para que o Brasil seja reconhecido como um destino incomparável, seguro e inclusivo, alinhado ao Plano Nacional de Turismo 2024-2027”, afirmou Fabiana durante sua apresentação.

Fórum Nacional de Turismo Religioso

O Fórum Nacional de Turismo Religioso, é um dos eventos mais importantes para o segmento no Brasil. Este ano, o tema central foi “O Turismo Religioso como fonte de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso”, destacando a relevância de construir pontes entre diferentes referências e culturas. O evento promove debates com especialistas e líderes religiosos, fornecendo orientações práticas que serão compiladas em artigos científicos, especialmente como referência para o fortalecimento do setor nos próximos anos.

Com o respaldo do Ministério do Turismo, o Fórum Nacional reafirmou a relevância do turismo religioso como um dos segmentos mais promissores no Brasil. Ao unir tradição, inovação e inclusão, as ações do MTur buscam consolidar o turismo religioso brasileiro como referência global, oferecendo experiências que transcendem a fé, conectando pessoas, culturas e territórios de forma sustentável e inclusiva.

