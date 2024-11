Estados brasileiros registram aumento expressivo na chegada de turistas internacionais (Só em outubro, 508 mil visitantes internacionais chegaram ao país, número 24% maior em relação ao mesmo mês de 2023 (Foto: Divulgação/Embratur e Sebrae))

Até outubro, o Brasil já havia recebido mais de 5,4 milhões de turistas internacionais, apresentando um aumento de 13,4% em comparação ao mesmo período em 2023. O ano de 2024 tem tudo para quebrar o recorde histórico de 2018, que é de 6,6 milhões de turistas.

Só no mês passado, mais de 508 mil estrangeiros chegaram ao Brasil, resultado 24% maior do que em outubro do ano passado. A marca também é a maior da história, superando o então melhor mês de outubro, em 2015, quando cerca de 491 mil visitantes estrangeiros visitaram o país.

A principal porta de entrada no Brasil foi São Paulo, com quase metade das chegadas (200.664), seguida por Rio de Janeiro, com quase 131 mil, Paraná (64 mil), Rio Grande do Sul (29 mil), Bahia (11.654) e Ceará (10.463), respectivamente.

A Argentina mantém-se como o principal emissor de turistas, com mais de 1,58 milhão de visitantes desde o início de 2024. Em segundo lugar, estão os visitantes dos Estados Unidos, que foram mais de 572.338 até o momento, seguidos pelo Chile, com 518.345.

Além disso, países europeus como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha somam, juntos, 829.320 turistas que atravessaram o Atlântico para visitar o Brasil.

As marcas positivas recentes de entrada de turistas estrangeiros também refletem em recorde de arrecadação com os viajantes internacionais. De janeiro a setembro de 2024, os estrangeiros gastaram no Brasil um total de US$ 5,409 bilhões. O valor do acumulado é o maior da série histórica, iniciada em 1995, e também supera em 1,8% o mesmo período de 2014, ano da Copa do Mundo de futebol no Brasil, quando a soma de divisas deixadas no país nos três primeiros trimestres foi de US$ 5,3 bi.

Bahia

Turista interage com capoeiristas no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador (Foto: Divulgação/Embratur e Sebrae)

A Bahia aumentou em 57,54% o número de turistas internacionais de janeiro a outubro de 2024. O percentual representa 106.357 visitantes de outras nacionalidades. No mesmo período do ano passado, foram 67.509 turistas estrangeiros conhecendo os destinos da Boa Terra.

Considerando apenas o mês de outubro, a Bahia aumentou em 50,27% o número de visitantes internacionais em relação ao mesmo período de 2023. Foram 11.654, em 2024, contra 7.755, no ano anterior. As informações são do Portal de Dados da Embratur, levantados em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF).

O crescimento do turismo internacional na Bahia acompanha os números nacionais. De janeiro a outubro, mais de 5,4 milhões de visitantes do exterior visitaram o país, o que representa um aumento de 13,4% em comparação ao mesmo período de 2023.

Rio de Janeiro

Turistas na Praia de Ipanema, uma das mais visitadas da capital fluminense (Foto: Divulgação/ Embratur e Sebrae)

Sede de grandes eventos internacionais, entre eles a reunião de Cúpula do G20 Brasil 2024, o Rio de Janeiro segue batendo recordes de entrada de turistas estrangeiros neste ano. Somente no mês de outubro, mais de 130 mil viajantes internacionais chegaram ao estado, representando um aumento de 40,96% em comparação com o mesmo período de 2023, quando entraram pelos aeroportos locais cerca de 92 mil pessoas vindas do exterior.

O aumento no número de estrangeiros que chegaram ao Rio em outubro segue a tendência de crescimento do ano. Nos dez primeiros meses de 2024, entraram no estado fluminense 1,206 milhões de turistas internacionais, um aumento de 27,23% na comparação com o mesmo período de 2023. Os dados são da Embratur com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF).

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, classificou o crescimento do número de chegadas ao Rio como resultado do esforço que a Agência tem feito para posicionar o Brasil como destino para grandes eventos e viagens internacionais.

“O Rio é a principal porta de entrada do Brasil, é o nosso principal cartão postal. Quando o Rio vai bem, o Brasil vai bem. Logo, este crescimento no número de visitantes que chegam aqui pelo estado mostra os resultados dos esforços da Embratur de promover o país como destino internacional tanto para o turismo, como para receber importantes eventos com líderes do mundo inteiro”, observou Freixo.

Eventos impulsionam crescimento

Um estudo da Fundação Visit Rio Convention Bureau aponta que as agendas internacionais que estão ocorrendo no Rio de Janeiro são um importante fator de crescimento no setor de promoções de eventos entre 2023 e 2024. Até o momento, já foram realizados 414 eventos em 2024, um aumento de 28,17% na comparação com os 323 de 2023. De acordo com o estudo, a receita gerada cresceu de forma expressiva, superando R$ 6,42 bilhões, o que representa alta de 12,27% em relação a 2023.

Para o presidente-executivo do Visit Rio, Carlos Werneck, esses números confirmam a posição consolidada do Rio como um dos principais destinos para eventos no Brasil. “Esses resultados mostram o impacto positivo do setor de eventos na economia local, fortalecendo a cidade como um polo de negócios e entretenimento”, afirmou.

Santa Catarina

Turistas se divertem nas Dunas da Joaquina, em Santa Catarina (Foto: Divulgação/Uai Turismo)

O estado de Santa Catarina registrou o maior percentual de entrada de turistas internacionais do país, no mês de outubro. Foram 26.305 visitantes de outras nações, representando alta de 191,08% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado registrou a entrada de 9.037 turistas internacionais. O crescimento se deve, em grande parte, ao fechamento do aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). Com as atividades suspensas, os aeroportos catarinenses se tornaram portas de entrada para os visitantes da Região Sul. As informações são do Portal de Dados da Embratur.

