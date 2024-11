Reabertura da Catedral de Notre-Dame em Paris (Notre-Dame é uma das catedrais góticas mais antigas e renomadas do mundo. (Foto: Divulgação))

Construída entre 1163 e 1345, na Île de la Cité, Notre-Dame é uma das catedrais góticas mais antigas e renomadas do mundo. Em frente à sua imponente fachada encontra-se o quilômetro zero da França, marcado pelo medalhão do Point Zéro, ponto de partida de todas as estradas nacionais do país.

Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991, Notre-Dame é um símbolo eterno da história, cultura e espiritualidade da França. Como parte de sua renovação, a catedral contará com uma nova decoração que incluirá três tapeçarias do renomado pintor espanhol Miquel Barceló, a serem instaladas na capela da nave lateral norte, segundo anunciou um representante da arquidiocese durante a apresentação oficial das celebrações de reabertura.

A icônica Catedral de Notre-Dame, em Paris, reabrirá suas portas ao público no próximo dia 8 de dezembro de 2024. Após cinco anos de intensos trabalhos de restauração, motivados pelo devastador incêndio ocorrido em 15 de abril de 2019, este monumento voltará a receber viajantes do mundo todo.

Por isso, a Civitatis , plataforma líder em visitas guiadas e passeios em português ao redor do mundo, celebra este marco histórico destacando cinco pontos-chave sobre a reabertura desta obra-prima da arte gótica.

Discurso de reabertura e missa inaugural

As celebrações começam no dia 7 de dezembro, com um discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, no átrio da catedral, seguido por um show inaugural com artistas renomados. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas participarão desse evento especial.

No dia oficial da reabertura, 8 de dezembro, será celebrada uma missa solene no interior da catedral. Durante os oito dias seguintes, haverá uma abertura especial que permitirá que fiéis e visitantes de Paris acessem o local até as 22h. A partir de 16 de dezembro, a catedral retoma seu funcionamento normal.

Entrada gratuita e reservas

A partir de 16 de dezembro, os visitantes poderão passear novamente sob as impressionantes abóbadas de Notre-Dame e admirar sua magnífica arquitetura. As reservas, que continuarão gratuitas, estarão disponíveis no início de dezembro e deverão ser feitas pelo site ou aplicativo oficial da Catedral para limitar a quantidade de visitantes.

Grande atrativo turístico

Com a reabertura, espera-se que Notre-Dame receba cerca de 15 milhões de turistas por ano. Por isso, fazer uma reserva com antecedência será essencial para evitar filas longas. As visitas em grupo, sejam culturais ou de peregrinação, serão retomadas a partir de junho de 2025.

Para os que chegarem sem reserva, será organizada uma fila espontânea, mas com tempo de espera prolongado. Em breve, com a Civitatis, os viajantes poderão realizar um Tour pela Catedral de Notre-Dame que inclui entrada à Cripta, onde eles poderão aprender mais sobre a restauração e as curiosidades fascinantes dessa joia gótica.

Custo da restauração

A reconstrução de Notre-Dame foi um projeto monumental que exigiu um investimento de 700 milhões de euros (aproximadamente 4,4 bilhões de reais). Esse esforço, viabilizado por 846 milhões de euros em doações provenientes de 150 países, contou com o envolvimento de 250 empresas e centenas de artesãos altamente qualificados. Após cinco anos de trabalho minuncioso, a catedral renasce como símbolo de resiliência e patrimônio cultural.

Transformação ecológica sem precedentes

A partir de 2025, o entorno de Notre-Dame será renovado com foco na sustentabilidade. Serão criados 1.800 metros quadrados de áreas verdes e serão plantadas cerca de 160 árvores, integrando a catedral à natureza e ao rio Sena. Além disso, um antigo estacionamento foi transformado em uma entrada acessível para turistas, unindo funcionalidade a um design ambientalmente e socialmente responsável.

