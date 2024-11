Municípios brasileiros já podem se inscrever na seleção para fazer parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (A Rede de Cidades Criativas da UNESCO incentiva a cooperação entre cidades que utilizam a criatividade como ferramenta estratégica para o desenvolvimento urbano sustentável. (Foto: Flickr/MTur Destinos))

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de municípios que queiram ingressar na Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A fase nacional de seleção é coordenada pela Comissão Nacional do Brasil para a UNESCO/Ministério das Relações Exteriores, em parceria com os Ministérios da Cultura e do Turismo. O Brasil terá a oportunidade de indicar duas localidades para ingressar nessa importante estratégia de visibilidade internacional.

Os municípios interessados devem enviar suas propostas, em inglês ou francês, até o dia 20 de janeiro de 2025, para o e-mail comissao.unesco@itamaraty.gov.br. O resultado da etapa nacional de seleção será divulgado no dia 28 de janeiro de 2025. As duas cidades endossadas pelo governo federal deverão formalizar suas candidaturas na plataforma da UNESCO até o dia 31 de janeiro de 2025, à meia noite, horário de Paris. Para mais informações sobre a Rede de Cidades Criativas da UNESCO e os detalhes do processo seletivo, acesse AQUI.

Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO incentiva a cooperação entre cidades que utilizam a criatividade como ferramenta estratégica para o desenvolvimento urbano sustentável. Ao participar da estratégia, as localidades se comprometem em trabalham conjuntamente para posicionar a criatividade e as indústrias culturais no centro de seus planos locais de desenvolvimento, além de cooperar ativamente com os mencionados planos em âmbito internacional.

O Ministério do Turismo desempenha um papel fundamental ao estimular a integração de cidades brasileiras nessa estratégia internacional que promove o turismo cultural e o fortalecimento das economias criativas locais.

Ao fazer parte da Rede, os municípios se comprometerem em compartilhar boas práticas e desenvolver parcerias com o setor público, privado e a sociedade civil. São esforços importantes que fortalecem a produção e difusão de bens e serviços culturais, ampliam oportunidades para os criadores, estimulam polos de inovação e garantem maior acesso à cultura, especialmente para grupos vulneráveis, afirma a diretora do Departamento de Ordenamento, Inteligência e Desenvolvimento, do Ministério do Turismo, Bárbara Blaudt.

Pela primeira vez, o processo seletivo inclui a nova área de Arquitetura, somando-se às sete categorias já existentes: Artesanato e Artes Populares, Artes Midiáticas, Filme, Design, Gastronomia, Literatura e Música. Essa inclusão reflete a constante evolução da Rede e abre novas possibilidades para os municípios brasileiros destacarem sua singularidade.

Atualmente, 14 cidades brasileiras já integram a Rede, como Curitiba (Design), Salvador (Música) e Rio de Janeiro (Literatura), destacando o papel do Brasil como referência global na criatividade cultural. O Ministério do Turismo trabalha ativamente para ampliar essa representatividade, promovendo a diversificação do turismo e fortalecendo as conexões internacionais das cidades participantes.

