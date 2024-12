Hot Wheels City Experience em BH: adrenalina, diversão e tempo de qualidade em família (Hot WHeels City Experience (Foto: Divulgação))

Em um mundo cada vez mais conectado, desconectar-se do virtual e aproveitar momentos de qualidade em família é essencial. O Hot Wheels City Experience, no Minas Shopping no G3 (Av. Cristiano Machado, 4000 – União), é o convite perfeito para deixar as telas de lado e mergulhar em uma experiência única, cheia de criatividade e diversão para todas as idades.

O evento, que já contou com mais de 200 mil visitantes em outras cidades como Santiago (Chile), Manchester (Inglaterra) e São Paulo, mostra que desconectar-se do virtual não significa perder a emoção, significa criar memórias reais e fortalecer os vínculos. No Hot Wheels City Experience, meninos e meninas, pais e mães encontram um ambiente para explorar a criatividade, viver aventuras e aproveitar o tempo juntos de forma única.

Com uma área de 5 mil m² repleta de atrações, o evento proporciona uma imersão completa no universo dos famosos carrinhos Hot Wheels, um ícone mundial da Mattel, e oferece atividades que estimulam a imaginação e fortalecem os laços familiares. Nas estações de Desenho e Pintura, as crianças podem personalizar carrinhos em tablets interativos, projetando suas criações em telões, enquanto na oficina de Design, cada pequeno designer transforma suas ideias em carrinhos únicos, escaneados e exibidos nas paredes do evento. Além disso, outras atividades fazem sucesso na experiência, como os simuladores e a visita ao Museu Hot Wheels, com carrinhos exclusivos que mostram coleções históricas.

A diversão em família continua na Pista de Kart, onde crianças e adultos compartilham a adrenalina de uma corrida emocionante, e no Hot Wheels Lab, com pistas gigantes que desafiam a gravidade. Os pula-pulas de tubarão , representam a pista mais icônica da marca, são ideais para gastar energia enquanto os pais relaxam na área de food trucks.

O evento estará em Belo Horizonte durante as férias de dezembro e janeiro, funcionando de quinta a domingo, das 14h às 20h nas quintas e sextas, aos sábados de 10h às 18h e aos domingos de 11h às 18h. Fica estacionado até o final de janeiro e é realizado pela naSala em parceria com a Agência Pulsar. Os ingressos estão à venda a partir de R$40 no site da FeverUp ou na bilheteria no Minas Shopping.

