Turismo regenerativo e conexão com a natureza em Ecolodge no litoral de São Paulo

Turismo regenerativo e conexão com a natureza em Ecolodge no litoral de São Paulo (O Banana Bamboo Ecolodge vai além de ser apenas um empreendimento hoteleiro, é a materialização de um propósito dedicado à regeneração e valorização da Mata Atlântica. (Foto: Divulgação))

Em meio à floresta densa e rica em biodiversidade que conecta Ubatuba a Paraty, o Banana Bamboo Ecolodge demonstra na prática como é possível integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) à hotelaria, sem abrir mão do conforto e da beleza. Fundado em 2016 por Luciana de Sá Nogueira, gestora ambiental, e Alexandre Haberkorn, geógrafo, o Banana Bamboo Ecolodge vai além de ser apenas um empreendimento hoteleiro. É a materialização de um propósito dedicado à regeneração e valorização da Mata Atlântica. Reconhecido como referência, o ecolodge desenvolve um modelo de turismo e hotelaria que harmoniza biodiversidade, cultura local e sustentabilidade.

Desde o início, o Banana Bamboo foi concebido como uma força de transformação ambiental e comunitária. Localizado em uma área que antes abrigava bananais e pastagens no sertão de Ubatumirim, o projeto mobilizou uma equipe multidisciplinar para restaurar o local. As construções adotam técnicas de bioconstrução com bambu, além de sistemas sustentáveis, como o tratamento biológico de efluentes por biossistemas integrados, aproveitamento da água da chuva, energia solar fotovoltaica on-grid e aquecimento de água com energia solar.

O Banana Bamboo transformou uma piscina convencional em uma biopiscina, que utiliza filtragem natural por plantas e tratamento com ozônio, eliminando o uso de cloro. Além das tecnologias sustentáveis aplicadas às construções, o empreendimento também implementou um sistema agroflorestal que respeita e valoriza os alimentos da biodiversidade local, contribuindo para o reflorestamento e a preservação da Mata Atlântica. Com foco na geração de renda para a comunidade, prioriza a compra de alimentos de produtores locais e agroecológicos, promovendo a economia do entorno.

Jacuzzi e piscina no Banana Bamboo Ecolodge (Foto: Divulgação)

“Nosso objetivo sempre foi criar um espaço onde o turismo não apenas respeite o meio ambiente, mas também gere impacto positivo tanto para a Mata Atlântica quanto para as pessoas que vivem nesta região. Não queríamos ser apenas um hotel, mas sim a materialização de um propósito de vida que, por meio de vivências, inspire experiências transformadoras”, explica Luciana Nogueira, sócia-fundadora do Banana Bamboo. “Desejamos que mais pessoas adotem práticas sustentáveis e as repliquem em suas casas e comunidades. Acreditamos que a floresta deve ser valorizada e protegida em sua totalidade, e é nossa missão conectar nossos hóspedes a esse propósito.”

Para Alexandre Haberkorn, o Banana Bamboo Ecolodge é uma oportunidade de conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação ambiental e de viver em harmonia com a natureza. “Nossa visão para o Banana Bamboo sempre foi pautada no equilíbrio entre o homem e a natureza. Buscamos garantir que o turismo aqui seja regenerativo, contribuindo para o fortalecimento da biodiversidade e inspirando nossos hóspedes a adotarem essa perspectiva em suas próprias vidas”, afirma Alexandre.

A experiência no Banana Bamboo Ecolodge vai muito além do conforto e da beleza natural. Suítes amplas, passarelas suspensas, uma biopiscina e espaços de convivência foram cuidadosamente projetados para harmonizar com a floresta ao redor, oferecendo uma imersão completa na natureza sem causar impacto ambiental. Cada detalhe reflete a busca por proporcionar momentos únicos de contemplação, enquanto promove a sustentabilidade. Além disso, o Ecolodge se destaca por priorizar a contratação e capacitação de trabalhadores locais, fortalecendo a economia regional e promovendo a conscientização ambiental na comunidade.

O compromisso com a sustentabilidade permeia todos os aspectos do Banana Bamboo Ecolodge. Mais do que uma infraestrutura ecologicamente responsável, o espaço é a materialização dos valores de seus fundadores, que uniram anos de experiência em agrofloresta, gestão ambiental e turismo ecológico para criar um modelo de desenvolvimento sustentável. Esse compromisso está presente na preservação da Mata Atlântica e nas experiências transformadoras oferecidas aos hóspedes, como passeios interpretativos, trilhas de autoconhecimento e atividades que reforçam a conexão com a biodiversidade e a cultura local.

