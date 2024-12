Maringá Turismo patrocina Abroad Corporate em Belo Horizonte (Na foto Guilherme Silva, Christiane Rios e Vanessa Blanco, executivos da Maringá Turismo em Belo Horizonte (Foto: Divulgação))

Empresa do Grupo Arbaitman, a Maringá Turismo foi uma das empresas patrocinadoras do ABROAD Corporate, evento que há 15 anos percorre a América Latina levando conteúdo inovador sobre viagens corporativas, promovendo conhecimento e conexões valiosas. A edição 2024 da convenção foi realizada no Novotel Savassi, em Belo Horizonte (MG), e a participação da Maringá Turismo destaca o compromisso da empresa com o fortalecimento do mercado corporativo regional, celebrando a inauguração da nova filial na capital mineira.

O estande da empresa atraiu grande número de visitantes, reforçando a confiança no potencial de crescimento na região. A inauguração da unidade em Belo Horizonte consolida a presença da Maringá Turismo em Minas Gerais e seu compromisso com o atendimento próximo e eficiente aos seus clientes. O time local representado por Christiane Rios Souza, Gerente de Relacionamento; Vanessa Blanco, de Vendas; e Guilherme Henrique Silva, Supervisor de Operação, reforçou as parcerias, além de ampliar a rede de contato regional, dando visibilidade à estratégia e confiança no potencial de crescimento da região.

“A participação no ABROAD Corporate em Belo Horizonte nos permite conectar com gestores e tomadores de decisão, além de refletir nosso compromisso em fortalecer o mercado corporativo regional, oferecendo soluções personalizadas e inovadoras para nossos clientes. A inauguração da nova filial é um marco que reafirma nossa proximidade e eficiência no atendimento”, afirma Siderley Santos, Vice-Presidente do Grupo Arbaitman.

