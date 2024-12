Latam, Gol e Azul apresentam queda em avaliação no AirHelp Score 2024 (Publicada desde 2015, AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e precisa de companhias aéreas e aeroportos com intuito de ajudar os passageiros a planejarem melhor seus voos. (Foto: jfazer/Getty Images))

As companhias aéreas brasileiras Latam, Gol e Azul viram a pontuação de seus serviços piorar. É o que aponta o ranking internacional AirHelp Score 2024, divulgado hoje. De acordo com o levantamento elaborado a partir da avaliação de passageiros, a Latam Airlines saiu do quinto lugar em 2022 (não apareceu na relação do ano passado) para o 23º lugar neste ano. Pelo segundo ano consecutivo, Gol e Azul perderam posições no ranking. A Gol caiu dez posições, saindo do 68º lugar para 78º em 2024. Já a Azul apresentou a maior queda na comparação com 2023, passando do 47º lugar para 83º neste ano.

A companhia aérea belga Brussels Airlines foi eleita a melhor do mundo na avaliação dos passageiros, desbancando a Qatar Airways, que figurou em primeiro lugar no ranking por dois anos consecutivos. A empresa alcançou 8,12 como nota final, destacando-se pelo processamento de reclamações (8,7), opinião do cliente (7,9) e pontualidade (7,8).

Nesta edição da AirHelp Score foram listadas 109 companhias aéreas, avaliadas por 19,8 mil usuários de 54 países. A pesquisa, realizada de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2024, foi estruturada em três temas centrais: pontualidade dos voos; qualidade do serviço das companhias aéreas; e o processamento de reclamações com base na eficiência do atendimento de pedidos de indenização de clientes.

Entre as empresas aéreas nacionais, a Latam Airlines (23ª posição) foi bem avaliada no desempenho pontual (8,3) e na qualidade dos serviços (8,1), mas obteve 5,0 para processamento de reclamações, atingindo 7,16 como nota final. A Gol (78ª posição) recebeu 8,4 para pontualidade; 7,8 para serviço e apenas 0,1 em relação ao atendimento de reclamações de usuários, alcançando pontuação final de 5,44. A Azul (83ª posição) obteve 8,2 para serviço; 7,7 para pontualidade e somente 0,1 para processamento de reivindicações, chegando a 5,32 como pontuação final.

“Os resultados do ranking reforçam a insatisfação dos usuários de companhias aéreas nacionais, especialmente no que diz respeito à resolução de reclamações sobre problemas nos serviços prestados pelas empresas. É um alerta para que as companhias se atentem e busquem soluções para oferecer melhores serviços”, avalia Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Publicada desde 2015, AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e precisa de companhias aéreas e aeroportos com intuito de ajudar os passageiros a planejarem melhor seus voos. O ranking é produzido pela AirHelp, empresa de tecnologia de viagens que auxilia passageiros em interrupções de voos e que já atendeu cerca de 20 milhões de pessoas.

Melhores companhias aéreas do mundo

Posição Companhia aérea País Pontuação Final Pontualidade Opinião do Cliente Processamento de reclamações 1° Brussels Airlines Bélgica 8,12 7,8 7,9 8,7 2° Qatar Airways Catar 8,11 8,2 8,9 7,3 3° United Airlines Estados Unidos 8,04 7,8 7,8 8,5 4° American Airlines Estados Unidos 8,04 7,5 8,1 8,5 5° Play Islândia 7,89 9,0 7,5 7,3 6° Austrian Airlines Áustria 7,89 7,6 8,2 7,9 7° LOT Polish Airlines Polônia 7,84 7,6 8,4 7,5 8° Air Arabia Emirados Árabes Unidos 7,58 6,3 7,6 8,8 9° Widerøe Noruega 7,55 8,6 7,3 6,7 10° Air Serbia Sérvia 7,53 5,9 7,7 9,0 23º LATAM Airlines Chile 7,16 8,3 8,1 5,0 78º Gol Brasil 5,44 8,4 7,8 0,1 83º Azul Airlines Brasil 5,32 7,7 8,2 0,1

