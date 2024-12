Cyber Week Costa: Descontos de até 60% na temporada de cruzeiros 2024/2025 (Além de aproveitar a promoção da semana, nas travessias transatlânticas Brasil-Europa 2025 a bordo dos navios Costa Diadema e Costa Pacifica, o hóspede pode viajar com os pacotes Air&Sea da Costa que incluem aéreo, hospedagem e transfers (Foto: Divulgação/Costa Pacífica))

A Cyber Week da Costa Cruzeiros já está no ar. É a última semana para o viajante aproveitar os descontos de até 60% na tarifa marítima e garantir a sua viagem dos sonhos a bordo dos navios Costa Diadema, Costa Pacifica e Costa Favolosa, com embarques selecionados entre o final de dezembro de 2024 e abril de 2025.

As travessias transatlânticas entre o Brasil e a Europa estão com condições imperdíveis. Os trechos Rio de Janeiro-Marselha e Rio de Janeiro-Savona a bordo do navio Costa Favolosa, com embarques no dia 01 de abril de 2025 e desembarques em 17 e 18 de abril, respectivamente, integram a promoção da Cyber Week. O cruzeiro passa por Recife, Mindelo (Cabo Verde), Las Palmas, Casablanca (Marrocos) e Barcelona.

Já nas travessias transatlânticas entre o Brasil-Europa a bordo dos navios Costa Pacifica e Costa Diadema, além de aproveitar a promoção de até 60% off no cruzeiro, o hóspede tem a oportunidade de fazer a viagem de volta ao país com o pacote Air&Sea da Costa, que oferece as passagens aéreas, a hospedagem e os transfers.

Costa Favolosa (Foto: Divulgação)

O pacote completo no Costa Pacifica é válido para o embarque em Santos no dia 26 de março de 2025 e desembarque em Barcelona, no dia 13 de abril. Depois de navegar e visitar os destinos de Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, Praia (Cabo Verde), Santa Cruz de Tenerife, Lisboa e Cadiz, o hóspede pode desfrutar ainda mais da Europa, ficando duas noites em Lisboa no hotel Vila Galé Ópera com café da manhã e com os bilhetes aéreos Barcelona-Lisboa e Lisboa-São Paulo e os traslados entre o porto, os aeroportos e o hotel incluídos.

A bordo do Costa Diadema, o pacote Air&Sea está disponível em dois trechos da travessia Brasil-Europa: Santos-Lisboa, de 17 noites, e Santos-Copenhague, de 27 noites. Ao optar pelo cruzeiro Santos-Lisboa, com embarque em 20 de abril de 2025 e desembarque na capital portuguesa em 07 de maio, o viajante assegura o voo Lisboa-São Paulo, duas noites no hotel Vila Galé Ópera com café da manhã e os transfers terrestres.

Ao escolher fazer a travessia completa até Copenhague, com desembarque em 17 de maio de 2025, além dos benefícios já mencionados, o pacote oferece ainda a passagem aérea Copenhague-Lisboa e uma noite a mais em hotel em Lisboa. O roteiro Brasil-Europa completo a bordo do Costa Diadema visita as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Praia, St. Cruz de Tenerife, Funchal, Cadiz, Lisboa, Vigo (Espanha), Le Havre (França), Southampton (Reino Unido), Roterdã (Holanda) e Kiel (Alemanha).

Costa Diadema (Foto: Divulgação)

Cruzeiro Réveillon: Santos-Rio de Janeiro

A Cyber Week também é a última chance para adquirir o cruzeiro de Réveillon a bordo do Costa Pacifica com até 60% de desconto na tarifa marítima. A promoção contempla o roteiro de 6 noites, com embarque em Santos no dia 29 de dezembro de 2024 e desembarque no Rio de Janeiro em 04 de janeiro de 2025. O cruzeiro visita Angra dos Reis e Ilhabela e retorna a Santos o dia 31 de dezembro para o espetáculo da queima de fogos na Baía de Santos. Já na madrugada do dia 01 de janeiro de 2025, o navio segue para Balneário Camboriú e Búzios.

O desconto da Cyber Week Costa é válido para reservas efetuadas até o dia 08 de dezembro de 2024 ou limitada a 50 cabines por saída, o que ocorrer primeiro, e é aplicado na tarifa marítima para o 1º, 2º, 3º e 4º hóspedes em cabines internas, externas e com varanda na tarifa Economy. O desconto não é válido para grupos.

Costa Pacifica (Foto: Divulgação)

“A Cyber Week é última oportunidade no ano para o viajante garantir as suas férias nos navios da Costa Cruzeiros com um super desconto e ainda embarcar com toda a facilidade e conforto, por meio de nossos pacotes Air&Sea, para uma experiência de viagem a bordo e em terra completa na América do Sul e na Europa”, afirma Ruy Ribeiro, diretor Comercial da Costa Cruzeiros.

Os cruzeiros a bordo do navios Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Pacifica participantes da Cyber Week podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Mais informações no site Costa Cruzeiros e no portal Costa Extra, exclusivo para as agências de viagens.

Navios da temporada 2024/2025

Com 1.862 cabines, o Costa Diadema reúne oito restaurantes, 11 bares, spa, cassino, teatro com espetáculos exclusivos, academia, pista de jogging, espaços dedicados para as crianças e adolescentes como o Squok Club e o Teen Zone e 11 piscinas e hidromassagens.

Costa Diadema (Foto: Divulgação)

O Costa Favolosa tem 1.508 cabines, solemio spa, academia, 9 piscinas e hidromassagens, 8 restaurantes, incluindo o Archipelago com menus de três grandes chefs com estrelas Michelin, 10 bares, teatro, toboágua, cassino, quadra poliesportiva e o Squok Club para as crianças.

Costa Favolosa (Foto: Divulgação)

O Costa Pacifica tem 1.504 cabines e oferece uma ampla oferta gastronômica com os restaurantes Sushino, Teppanyaki e Pizzeria Pummid´Oro, além de 9 bares como o Aperol Spritz Bar. O navio reúne também teatro,, 1 campo poliesportivo, 1 parque aquático com toboágua, 3 piscinas, 5 jacuzzis e o Solemio Spa com vista para o mar e academia, as áreas Squok Club e Teen Zone.

Costa Pacifica (Foto: Divulgação)

Cyber Week – Temporada 202/2025 América do Sul

COSTA DIADEMA

BRASIL-EUROPA

Saídas: 20/04/2025, 21/04/2025, 23/04/2025 e 24/04/2025

Embarques: Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió

Número de noites: até 27 noites

Destinos contemplados: Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Praia (Cabo Verde), St. Cruz de Tenerife, Funchal, Cádiz, Lisboa, Vigo, Le Havre, Southampton, Rotterdam, Kiel e Copenhague.

COSTA PACIFICA

RÉVEILLON

Data: 29/12/2024

Embarque: Santos

Número de noites: 6 noites

Destinos contemplados: Angra dos Reis, Ilhabela, Santos (queima de fogos), Balneário Camboriú e Búzios

BRASIL-EUROPA

Saídas: 26/03/2025, 27/03/2025, 29/03/2025 e 31/03/2025

Embarques: Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Recife

Número de noites: até 20 noites

Destinos contemplados: Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, Praia (Cabo Verde), St. Cruz de Tenerife, Lisboa, Cádiz, Barcelona, Marselha e Savona

COSTA FAVOLOSA

BRASIL-EUROPA

Saídas: 01/04/2025

Embarque: Rio de Janeiro

Número de noites: até 17 noites

Destinos contemplados: Rio de Janeiro, Recife, Mindelo (Cabo Verde), Las Palmas, Casablanca, Barcelona, Marselha e Savona

