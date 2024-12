Natal e Ano Novo em meio à natureza em Bonito (O Estado brasileiro de Mato Grosso do Sul combina beleza exuberante, aventuras divertidas e momentos de conexão com a natureza. (Foto: Uai Turismo))

Quem busca um destino inesquecível para passar as festas de final de ano pode colocar a região de Bonito/Serra da Bodoquena no alto da sua lista de opções. O Estado brasileiro de Mato Grosso do Sul combina beleza exuberante, aventuras divertidas e momentos de conexão com a natureza. É uma pausa perfeita para encerrar o ano com um merecido descanso da correria do dia a dia e recarregar as energias para o próximo.

LEIA TAMBÉM: Cyber Week Costa: Descontos de até 60% na temporada de cruzeiros 2024/2025

Conexão com a natureza

A região turística de Bonito/Serra da Bodoquena é o principal destino de ecoturismo do Brasil, onde o visitante pode fazer flutuações em algumas das águas mais cristalinas do mundo, caso do Rio Sucuri. As grutas são ótimas pedidas de passeio e neste período o destaque é para a Gruta do Lago Azul, pois entre dezembro e janeiro o azul da água alcança a sua tonalidade mais intensa. As cachoeiras, por causa do período com mais chuvas, também estão mais cheias e exuberantes. Os balneários, com sua estrutura para banho, descanso e alimentação, oferecem uma alternativa refrescante e leve para os dias quentes do verão.

Cachoeira na Serra da Bodoquena (Foto: Uai Turismo)

Natal e Ano Novo relaxantes

A Praça da Liberdade, no centro da cidade, é o lugar que recebe a tradicional decoração natalina de Bonito, com direito a muitas luzes, árvore gigante e espaços temáticos para fotos. No Ano Novo, o espaço é o ponto de encontro para a observação dos fogos de artifício durante a virada de ano. O destino não é badalado com festas ou com decorações grandiosas, mas oferece a chance de um feriado relaxante. No entanto, isso não significa ócio. Os atrativos para os visitantes são bem numerosos e diversos.

LEIA TAMBÉM: Turismo regenerativo e conexão com a natureza em Ecolodge no litoral de São Paulo

Gastronomia diversa e de qualidade

A ceia vai ganhar bons substitutos. Bonito tem uma ótima cena gastronômica, com restaurantes que oferecem o melhor da culinária local. Pratos com os peixes regionais são comuns, assim como o arroz de carreteiro e o churrasco. Mas há opções para os mais diversos paladares e bolsos, de pizza a hambúrguer e comida japonesa.

Gastronomia Pantaneira – Arroz de Carreteiro (Foto: @visitmsoficial)

Lugar para famílias e grupos de todas as idades

Diferente do que muitos podem pensar, o destino não é só para pessoas bem preparadas fisicamente. A maior parte dos atrativos requer um esforço leve e podem ser aproveitados tanto por crianças, quanto por jovens, adultos e idosos. Portanto, é a viagem ideal para um grupo de amigos e também para a família. Sim, há alternativas para os aventureiros – rapel, tirolesa, boia cross, mergulho -, assim como há muitas opções para aqueles que preferem atividades tranquilas – flutuação, balneários, trilhas leves – e até para quem gosta de vivenciar a cultura local, experimentando a gastronomia típica.

LEIA TAMBÉM: Com emoção: na sua próxima viagem, escolha se apaixonar pelo Rio Grande do Norte

Possibilidade de passeio para o Pantanal

Bonito não fica geograficamente dentro do Pantanal, mas é muito próximo à região e é possível unir os dois passeios em uma única viagem. Algumas das fazendas pantaneiras, que hospedam os visitantes, fecham no período entre o Natal e o Ano Novo. Mas quem estender sua visita para o início de janeiro pode fazer um passeio bate-volta saindo de Bonito para conhecer as belezas pantaneiras localizadas no município de Miranda, voltando no fim do dia. Ou então pode ficar hospedado nas pousadas de Aquidauana e Corumbá, por uma ou duas noites, para uma experiência mais completa. No Pantanal, o visitante vai conhecer este bioma que é único no mundo e um santuário para a vida selvagem.

Pantanal (Foto: LeoMercon/Getty Images)

Facilidade de transporte

Há duas principais maneiras de chegar em Bonito por transporte aéreo. A cidade tem seu próprio aeroporto com algumas opções de voos, mas é Campo Grande que recebe a maior parte dos visitantes vindos de outras regiões do Brasil e do mundo. Há muitas opções de voos para a capital de Mato Grosso do Sul, que costumam ter um custo-benefício mais atrativo, e a cidade está há três horas e meia de carro de Bonito.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo