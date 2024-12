Brasileiros se destacam em ranking de melhores restaurantes da América Latina (Lasai, A Casa do Porco, Tuju e Evvai (no sentido horário, da esquerda para a direita) foram alguns dos destaques na América Latina. (Foto: Latin America’s 50 Best Restaurants))

A variada e reverenciada gastronomia brasileira acaba de ampliar a visibilidade do país no cenário global. Na edição deste ano do Latin America’s 50 Best Restaurants, que consagra os 50 melhores restaurantes da América Latina, um total de nove estabelecimentos nacionais conquistaram reconhecimento no ranking, elaborado a partir das avaliações realizadas por um grupo de 300 críticos de culinária, chefs e jornalistas do continente.

LEIA TAMBÉM: Natal e Ano Novo em meio à natureza em Bonito

Um dos destaques foi o Lasai, do Rio de Janeiro (RJ), que alcançou o 7º lugar – a melhor colocação do Brasil no prêmio de 2024. A relação é composta ainda pelo A Casa do Porco, de São Paulo (SP), no 15º lugar; o Tuju (SP), na 16ª posição; o Evvai (SP), no 20º lugar, e o Oteque (RJ), na 21ª posição. Completam a lista o Nelita (SP), no 26º lugar; o Metzi (SP), na 27ª colocação; o Maní (SP), no 35º lugar, e o Kotori (SP), na 50ª posição.

No topo do ranking está o argentino Don Julio, de Buenos Aires. Criado em 2013, o Latin America’s 50 Best Restaurants celebra a gastronomia da região, promovendo a sua riqueza para apreciadores das delícias da boa mesa mundo afora. A organização da premiação fica a cargo da Latin America’s 50 Best Restaurants Academy, cujos integrantes, de 22 países, são selecionados com base na sua experiência no ramo culinário local.

Promoção

Neste ano, o Brasil deu um grande passo para fortalecer o turismo gastronômico juntamente com países vizinhos. Durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina, realizada entre o final de outubro e o início de novembro na Argentina, o Ministério do Turismo brasileiro firmou a “Declaração de Buenos Aires sobre Turismo Gastronômico Regional”.

LEIA TAMBÉM: Cyber Week Costa: Descontos de até 60% na temporada de cruzeiros 2024/2025

Também assinado por Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, o documento prevê ações conjuntas no sentido de fortalecer a projeção da culinária local como patrimônio cultural e importante atrativo turístico. A iniciativa faz parte da estratégia de integração regional “Visit South America”, cuja marca foi desenvolvida pelo Brasil no ano passado.

Visibilidade

Outra atração gastronômica brasileira rendeu neste ano mais projeção ao país: 4 pizzaiolos nacionais entraram para o ranking dos 100 melhores do mundo, organizada desde 2015 pela The Best Chef. Foram agraciados os chefs Fellipe Zanuto (42º), do restaurante A Pizza da Mooca, de São Paulo (SP); Matheus Ramos (56º), da QT Pizza Bar (SP); Dani Branca (72º) da Soffio Pizzeria (SP), e Pedro Siqueira (79º), da Ella Pizzaria, do Rio de Janeiro (RJ).

LEIA TAMBÉM: Latam, Gol e Azul apresentam queda em avaliação no AirHelp Score 2024

A primeira colocação ficou com a famosa pizza italiana e um de seus representantes, o pizzaiolo Franco Pepe, da renomada pizzaria Pepe In Grani. Os nomes dos profissionais reconhecidos no Top100 Pizza foram selecionados por um total de 568 pessoas, sendo 348 chefs e 220 profissionais de vários setores, a exemplo de jornalistas e de especialistas em gastronomia de diversas nações do planeta.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo