Setor do turismo já recuperou 98% dos níveis pré-pandêmicos (O forte crescimento visto nas receitas do turismo é uma excelente notícia para as economias ao redor do mundo. (Foto: Divulgação/ONU Turismo))

Cerca de 1,1 bilhão de turistas viajaram internacionalmente nos primeiros nove meses de 2024, enquanto o setor de turismo global recuperou 98% dos níveis pré-pandêmicos. De acordo com o mais recente Barômetro Mundial do Turismo da ONU Turismo, uma recuperação total da maior crise da história do setor é esperada até o final do ano, apesar dos desafios econômicos, geopolíticos e climáticos.

Quatro anos após o surto da pandemia da COVID-19, que paralisou o turismo global, o Barômetro reflete a recuperação notável do setor, com a maioria das regiões já ultrapassando os números de chegadas de 2019 no período de janeiro a setembro de 2024. O relatório também mostra resultados excelentes em termos de receitas do turismo internacional, com a maioria dos destinos com dados disponíveis registrando crescimento de dois dígitos em comparação a 2019.

O Secretário-Geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, disse: “O forte crescimento visto nas receitas do turismo é uma excelente notícia para as economias ao redor do mundo. O fato de que os gastos dos visitantes estão crescendo ainda mais forte do que as chegadas tem um impacto direto em milhões de empregos e pequenas empresas e contribui decisivamente para o balanço de pagamentos e receitas fiscais de muitas economias.”

Desempenho do turismo por região

As chegadas de turistas internacionais cresceram fortemente nos primeiros nove meses de 2024, impulsionadas pela forte demanda pós-pandemia na Europa e pelo desempenho robusto de grandes mercados de origem globalmente, bem como pela recuperação contínua de destinos na Ásia e no Pacífico. O aumento da conectividade aérea e a facilitação de vistos também apoiaram as viagens internacionais.

O Oriente Médio (+29% em comparação a 2019) continuou a registrar crescimento recorde neste período de nove meses, enquanto a Europa (+1%) e a África (+6%) também superaram os níveis de 2019.

As Américas recuperaram 97% de suas chegadas pré-pandemia (-3% em relação a 2019).

recuperaram 97% de suas chegadas pré-pandemia (-3% em relação a 2019). A Ásia e o Pacífico atingiram 85% dos níveis de 2019, em comparação com uma recuperação de 66% em 2023. A Ásia e o Pacífico experimentaram uma recuperação gradual, embora desigual, nas chegadas desde que a região reabriu para viagens internacionais em 2023.

A temporada de verão no Hemisfério Norte foi geralmente forte, com chegadas em todo o mundo atingindo 99% dos valores pré-pandêmicos no terceiro trimestre de 2024.

60 dos 111 destinos superaram os números de chegadas de 2019 nos primeiros oito a nove meses de 2024. Alguns dos destinos com melhor desempenho em chegadas durante esse período foram Catar (+141% em relação a 2019), onde as chegadas mais que dobraram, Albânia (+77%), Arábia Saudita (+61%), Curaçao (+48%), Tanzânia (+43%), Colômbia e Andorra (ambos +36%).

Receitas do turismo mostram crescimento extraordinário

Um total de 35 dos 43 países com dados disponíveis sobre receitas excederam os valores pré-pandêmicos nos primeiros oito a nove meses de 2024, muitos relatando crescimento de dois dígitos em comparação a 2019 (em moedas locais), bem acima da inflação na maioria dos casos.

Entre os países com melhor desempenho em termos de ganhos estavam a Sérvia (+99%), onde as receitas quase dobraram (em comparação com os mesmos meses de 2019), assim como Paquistão (+64%), Romênia (+61%), Japão (+59%), Portugal (+51%), Nicarágua e Tanzânia (ambos 50%).

Entre os maiores receptores do mundo, Japão (+59%), Turquia (+41%) e França (+27%) registraram crescimento de dois dígitos até setembro de 2024. Espanha (+36%) e Itália (+26%) também relataram fortes receitas de visitantes até agosto. O Reino Unido registrou ganhos 43% maiores, Canadá 35% e Austrália 18%, tudo até junho de 2024. Quanto aos Estados Unidos, o maior receptor do turismo do mundo, relatou um crescimento de 7% até setembro.

Os dados sobre gastos com turismo internacional refletem a mesma tendência, especialmente entre grandes mercados emissores, como Alemanha (+35% em comparação a 2019), Estados Unidos (+33%) e França (+11%).

Um forte crescimento nas despesas também foi relatado pelo Reino Unido (+46%), Austrália (+34%), Canadá (+28%) e Itália (+26%), tudo até junho de 2024. Os dados disponíveis para a Índia mostram um aumento nos gastos de saída desse mercado cada vez mais importante, com crescimento de 81% até junho de 2024 (em comparação a 2019).

No caminho para a recuperação total até o final de 2024

Espera-se que as chegadas de turistas internacionais atinjam os níveis de 2019 em 2024. As receitas do turismo internacional já haviam praticamente atingido os níveis pré-pandêmicos em 2023.

Embora um grande número de destinos já tenha excedido os números de chegadas de períodos pré-pandêmicos em 2023, ou o tenham feito em 2024, ainda há espaço para recuperação em várias sub-regiões e destinos. Uma recuperação mais lenta em partes do Nordeste da Ásia e da Europa Central e Oriental contrasta com resultados fortes em todas as outras sub-regiões europeias, Oriente Médio, América Central e Caribe, onde as chegadas ultrapassaram os valores pré-pandemia.

Assim como em 2023, o ano de 2024 registrou fortes receitas no turismo internacional, devido ao maior gasto médio por viagem (excluindo os efeitos da inflação), em parte resultado de períodos mais longos de estadia.

Os desafios permanecem

Apesar dos resultados fortes, vários desafios econômicos, geopolíticos e climáticos permanecem. O setor de turismo ainda enfrenta inflação em viagens, principalmente altos preços de transporte e acomodação, bem como preços voláteis do petróleo. Grandes conflitos e tensões ao redor do mundo continuam a impactar a confiança do consumidor, enquanto eventos climáticos extremos e escassez de pessoal também são desafios críticos para o desempenho do turismo.

