Wynwood: conheça o bairro que é uma galeria a céu aberto em Miami (Cada visita a Wynwood é única, pois o bairro está em constante transformação. (Foto: Gabriela Matina))

Destino ideal para os amantes de arte urbana, o bairro de Wynwood está a cerca de 15 minutos de carro do centro de Miami e a 25 minutos de Miami Beach. Por lá, você encontra a maior galeria ao ar livre do mundo, com mais de 200 murais distribuídos por seus 50 quarteirões. Decoradas por artistas de todas as partes do mundo, cada parede de Wynwood conta uma história diferente. O bairro, um dos mais coloridos e divertidos de Miami, é rodeado por galerias de arte, lojas de marcas independentes e restaurantes dos mais diferentes tipos.

Embora hoje seja uma das maiores atrações do sul da Flórida, Wynwood nem sempre foi um destino turístico. Sua história remonta ao início do século 20, quando a região era habitada por trabalhadores da indústria têxtil. Na década de 1970, o bairro tornou-se um reduto de crimes e violência, levando muitos trabalhadores a abandonar a área em busca de locais com mais segurança.

Nos início dos anos 2000 Tony Goldman, empresário famoso por revitalizar o bairro de Soho em Nova York, chegou a Wynwood e viu nos armazéns abandonados o cenário perfeito para a arte de rua. Ele comprou várias propriedades na área e convidou grandes artistas, como Shepard Fairey, Os Gêmeos, Kenny Scharf e Futura, para pintar murais gigantes, dando início a criação do maior distrito de arte de rua do mundo. Além dos Gêmeos, outros brasileiros como Kobra, Crânio, Lelin Alves, Bicicleta sem Freio e Binho também já deixaram suas marcas por lá.

Wynwood Walls (Foto: Gabriela Matina)

Com os investimentos, Wynwood transformou sua reputação e aumentou seu valor econômico. Novos empreendimentos surgiram, o crime diminuiu, e, com a ajuda das redes sociais, a região se tornou um destino turístico popular por ser o cenário perfeito para fotos no Instagram.

Cada visita a Wynwood é única, pois o bairro está em constante transformação. Os murais são renovados periodicamente, e é raro encontrar uma arte com mais de cinco anos. Entre os artistas existe a regra de que só se pinta por cima de um mural se for para criar uma arte melhor do que a que já está lá.

Wynwood Walls

O principal ponto turístico do bairro são as Wynwood Walls, uma galeria a céu aberto também idealizada por Tony Goldman, composta por 35 murais e 3 esculturas. Desde sua criação, artistas de dezenas de países já passaram por lá e, atualmente, é possível ver um trabalho do brasileiro Lelin Alves.

O conglomerado ajudou a transformar o bairro em um polo de criatividade e inovação, atraindo mais de 3 milhões de visitantes por ano. Quando estiver lá, não deixe de visitar a loja do museu, que vende itens exclusivos criados pelos artistas em exposição. A entrada custa USD 12.

Wynwood também é palco de grandes festivais de música, como a Miami Music Week, em março, e o III Points, em outubro. Na gastronomia, há uma grande variedade, reflexo da diversidade de imigrantes na Flórida. Você encontra desde comida mexicana até turca, como no restaurante Doya, que oferece pratos compartilháveis inspirados na culinária mediterrânea.

Restaurante Doya (Foto: Gabriela Matina)

Roteiro de um dia em Wynwood

A melhor maneira de começar o dia na região é com uma visita guiada pela Wynwood Buggies. Conduzidos por artistas locais, os tours oferecem uma visão privilegiada da cena de arte de rua. Os guias, envolvidos com o movimento do grafite, conduzem os visitantes pelos murais icônicos e explicam a história dos artistas e o processo de criação das artes. O passeio custa USD 45 por pessoa e pode ser agendado no site, com opções em inglês ou espanhol.

Wynwood Buggies (Foto: Gabriela Matina)

Outra atração imperdível é o Museu do Grafite, o único museu do mundo exclusivamente dedicado a essa forma de arte. Ao entrar no museu, você embarca em uma jornada cronológica que começa com obras raras da década de 1970, explicando os primórdios do grafite. A entrada custa USD 16.

Termine o dia no Wynwood Marketplace, um mercado a céu aberto onde você encontrará instalações de arte, lojas e restaurantes. Seja para comer algo, aproveitar drinks com amigos ou passar um dia divertido com a família, lá é o lugar perfeito para se reunir.

Onde se hospedar

Se quiser prolongar sua estadia, Wynwood oferece duas opções de hotéis: o Arlo e o recém-inaugurado Moxy. Localizado a apenas um quarteirão das Wynwood Walls, o Moxy oferece uma hospedagem descontraída e divertida que começa desde o check-in, feito diretamente no bar do hotel.

Hotel Moxy (Foto: Divulgação)

