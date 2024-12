Valparaíso Adventure Park promove ação para o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (O Valparaíso Adventure Park oferecerá acesso gratuito para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e um acompanhante. (Foto: Divulgação))

No dia 5 de dezembro, o Valparaíso Adventure Park celebra a 14ª edição do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (DNPD). A ação, realizada nos principais parques aquáticos do país, conta com a participação exclusiva do parque maranhense, o único do estado a aderir à iniciativa e um dos poucos do Nordeste.

LEIA TAMBÉM: Brasil avança no turismo acessível com destinos adaptados

O Valparaíso Adventure Park oferecerá acesso gratuito para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e um acompanhante. Além disso, o parque promoverá recreação e brincadeiras adaptadas. As atividades serão planejadas para atender diferentes necessidades, garantindo que todos possam aproveitar o ambiente do parque de forma segura e acessível.

O parque aquático é um dos 30 empreendimentos do Brasil a participar da semana comemorativa, que ocorre na primeira semana de dezembro. O objetivo da ação é promover a cidadania e garantir acesso a parques e atrações turísticas em todo o Brasil, associados ao Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat). O projeto, com mais de 15 anos de existência, conta com a colaboração da Associação dos Parques de Diversões do Brasil (ADIBRA).

LEIA TAMBÉM: 10 dicas de saúde para viagens de férias mais seguras e tranquilas

“Sabemos da importância de nossa participação contínua nesta ação, que beneficia muitas pessoas e contribui para uma sociedade mais inclusiva e acessível. Assim como em outras ocasiões, nosso objetivo é oferecer uma experiência única e divertida aos visitantes. Somos o único parque no Maranhão a fazer parte dessa iniciativa, não apenas para proporcionar lazer, mas também ressaltar a importância da inclusão e acessibilidade nos espaços turísticos”, afirmou Pablo Madeira, diretor administrativo do Valparaíso Adventure Park.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo