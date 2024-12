Empresa ajuda a consultar documentos e débitos veiculares antes de viajar ((Foto: Daniel Tadevosyan/Getty Images) )

As festas de fim de ano estão logo ali e, para quem está se preparando para pegar a estrada, é importante lembrar de checar todos os documentos e débitos de seu veículo antes de partir, desde a revisão até os impostos. A Zapay, fintech especializada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, separou algumas dicas para evitar qualquer inconveniência ao longo da viagem, seja com sua CNH ou com seu carro, moto ou caminhão.

Cuidados com o veículo

Para chegar ao destino das férias com tranquilidade, é importante que os documentos estejam em dia, principalmente o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que garante que o IPVA está pago e o carro livre de multas.

O não pagamento do IPVA resulta na impossibilidade de renovação do licenciamento, principal processo de validação dos documentos do carro, e consequentemente na obtenção do CRLV. Um carro sem licenciamento regularizado pode ser apreendido a qualquer momento.

Para evitar que um problema leve ao outro, basta acessar o app da Zapay (Android e Apple Store), que oferece um serviço completo de consulta e pagamento de seus débitos veiculares de onde quiser e com rapidez. Além disso, a plataforma ainda permite parcelar em até 12x, no cartão de crédito, débitos veiculares como IPVA, licenciamento e multas de trânsito.

É também fundamental realizar a revisão do carro antes de fazer longos deslocamentos. Itens essenciais como óleo, pneus e bateria precisam estar em dia para garantir uma viagem segura e sem perrengues.

Dicas para o motorista

A segurança da viagem também depende dos cuidados do motorista. Além de verificar as condições do carro e seus documentos, é importante checar se a CNH também está em dia. Para facilitar essa busca, a Zapay, em parceria com o Sem Parar, ecossistema de mobilidade, desenvolveu o serviço de Alerta de Multa, que notifica os motoristas sobre autuações e ajuda a regularizar a situação antes mesmo de viajar, evitando surpresas nas estradas.

Os alertas permitem que o motorista consiga recorrer das infrações em tempo hábil e usufruir dos descontos para pagamentos antecipados. Tudo isso com agilidade e sem burocracia. No aplicativo também é possível armazenar sua CNH digital, evitando perdas e acesso rápido aos documentos do veículo.

Manutenção do veículo

A Minha Revisão, serviço disponível no SuperApp Sem Parar, transforma a maneira como os motoristas cuidam da manutenção de seus veículos. Com foco em conveniência e praticidade, o recurso permite que os usuários agendem revisões em poucos minutos, de forma simples e descomplicada. Conectando motoristas a uma ampla rede de oficinas parceiras, o serviço oferece eficiência e economia de tempo. Dessa forma, o Sem Parar vai além das soluções de mobilidade, ampliando seu impacto ao zelar pela segurança e bem-estar dos motoristas.

