Punta Gorda na Flórida: conheça a cultura e passeios tipicamente americanos (O TT’s Tiki Bar em Punta Gorda é um dos melhores locais para curtir um drink e o pôr do sol (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau) )

Sabemos que para os brasileiros a Flórida é sinônimo dos parques de Orlando. Mas já pensou em após todas as atividades frenéticas dos parques passar uns dias relaxando e curtindo a típica vida americana com muito bom gosto, receptividade e relaxamento a apenas 2h30 de Orlando? Para isso, seu destino é Punta Gorda e por lá é possível conhecer um pouco mais da cultura norte americana e realizar passeios bem típicos.

A pequena cidade de pouco mais de 20 mil habitantes fica no sudoeste da Flórida e vem ganhando destaque entre os viajantes mais desbravadores, mas que não abrem mão do conforto e de experiências genuínas. Situada às margens do Rio Peace, a cidade combina a tranquilidade típica das pequenas cidades americanas com uma oferta diversificada de experiências que celebram a história local e a culinária da região.

Imersão na cultura americana da Flórida

Com suas ruas planas e arquitetura que remete ao estilo clássico das cidades do sul dos Estados Unidos, Punta Gorda oferece um vislumbre autêntico da vida americana e faz um convite a conhecer a cidade, a pé ou de bicicleta.

Uma das melhores formas de desbravar Punta Gorda é de bicicleta

(Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Um ponto alto da cidade é o Fishermen’s Village, um complexo que combina boutiques, galerias de arte e restaurantes, todos com vista para o rio. Ali, é comum encontrar moradores locais em um ritmo descontraído, seja praticando esportes aquáticos ou curtindo apresentações musicais ao vivo, típicas de cidades com forte identidade comunitária. É possível se hospedar lá também, em uma pousada super charmosa, a The Suites Fishermen’s Village, que ocupa todo o segundo piso. Os apartamentos são flats muito bem equipados, com quartos com suíte, cozinha e sala de estar com vista para o rio.

O Fisherman’s Village é parada obrigatória para quem quer conhecer a essência de Punta Gorda (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Gastronomia que celebra a tradição americana, além dos já conhecidos sanduíches

Nem só de sanduíches (deliciosos) vivem os americanos. Pelo menos não em Punta Gorda! Afinal, a cidade é um paraíso para os entusiastas da gastronomia. A cidade é conhecida por suas opções de frutos do mar frescos, com destaque para o famoso stone crab (caranguejo-pedra) da região. Restaurantes como o Laishley Crab House e o The Perfect Caper, este último vencedor de prêmios de excelência culinária, são paradas obrigatórias para quem deseja saborear pratos autênticos.

O Laishley Crab House é um dos restaurantes típicos da cidade (Foto: Christopher Frame – Laishley Crab House)

Mas se você quer combinar hospedagem e gastronomia, o lugar é o Wyvern Hotel. Um hotel boutique com quartos confortáveis e espaçosos, e claro janelas enormes que te apresentam a linda Punta Gorda. No terraço do hotel está o Perch 360, onde é possível desfrutar de drinks e pratos com uma bela vista do porto de Charlotte e um pôr do sol deslumbrante. Já no térreo do hotel fica o 88 Keys Florida, um restaurante mais requintado com cozinha global contemporânea e um piano bar art déco. Aberto para café da manhã e jantar, o 88 Keys Florida oferece um ambiente refinado e opções gastronômicas requintadas de fazendas de origem local e uma mistura meticulosa de sabor e opções saudáveis. O restaurante serve também coquetéis artesanais e vinhos boutique, bem como uma lista de vinhos exclusivos de alta qualidade. E ainda há uma sala de jantar privativa disponível.

O Wyvern Hotel tem estilo boutique e fica bem localizado no centro de Punta Gorda

(Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Já os apaixonados por feiras de rua podem se deliciar no Punta Gorda Farmer’s Market! É uma feira de produtores locais que acontece todos os sábados das 8h às 13h e faz um convite para explorar os sabores da Flórida. Além de frutas tropicais, mel orgânico e queijos artesanais, é possível provar especialidades como a torta de limão (key lime pie), um clássico da culinária do estado, que é sobremesa obrigatória se você estiver na Flórida.

Quem curte produtos locais precisa conhecer a Punta Gorda Farmer’s Market

(Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Lazer ao ar livre em Punta Gorda, na Flórida

A proximidade de Punta Gorda com o Charlotte Harbor torna a cidade ideal para atividades ao ar livre. Passeios de bicicleta pela Harborwalk, uma trilha cênica ao longo da costa, oferecem uma experiência única para apreciar a fauna local, que inclui pelicanos, golfinhos e até peixes-boi. Para os mais aventureiros, excursões de caiaque pelo Peace River são uma forma de explorar os manguezais e aprender sobre o ecossistema da região.

As manhãs em Harborwalk são feitas para o relaxamento (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Um retrato da vida típica americana

O charme de Punta Gorda vai além das atrações turísticas. A cidade é um reflexo da hospitalidade sulista, com moradores que recebem visitantes com sorrisos calorosos e uma genuína vontade de compartilhar suas histórias. Desde as tradicionais reuniões em praças públicas até festivais anuais como o Punta Gorda Seafood Festival, tudo em Punta Gorda remete ao estilo de vida americano em sua forma mais genuína: simples, confortável, acolhedor e conectado à natureza.

Seja para desfrutar da rica gastronomia, explorar a história local ou simplesmente vivenciar a cultura americana, Punta Gorda é um destino que encanta e surpreende em cada detalhe. Se você já decidiu sua próxima viagem para a Flórida e quer conhecer Punta Gorda, entre em contato aqui.