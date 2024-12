Embratur lança edital para selecionar coexpositores para a Seatrade Cruise Global 2025 (Temporada de cruzeiros 2024/2025 no Brasil deve ofertar 862 mil leitos (Foto: Marcio Menasce/Embratur))

Interessados em participar da Seatrade Cruise Global 2025 devem ficar atentos. A Embratur lançou o edital para inscrições de coexpositores para o evento, que irá ocorrer de 7 a 10 de abril no Miami Beach Convention Center, em Miami, nos Estados Unidos.

Considerado o mais importante evento da indústria internacional de cruzeiros do mundo, a Seatrade Cruise Global 2024 reuniu mais de 11 mil participantes, com mais de 600 expositores de 120 países, sendo uma excelente oportunidade para a realização de negócios, ampliando o posicionamento e aumentando a competitividade das empresas, destinos e produtos turísticos brasileiros a partir da internacionalização da oferta de turismo náutico no Brasil.

Os números recordes atingidos nas últimas temporadas, mesmo em um período de recuperação pós-pandemia, demonstram a potência do segmento e a tendência de crescimento para as próximas temporadas. A expectativa é de superar os resultados da temporada 2023/2024, que injetou mais de R$ 5 bilhões na economia brasileira, gerando mais de 80 mil empregos.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou o potencial do Brasil no turismo de cruzeiros marítimos. “A atividade náutica, em especial a de cruzeiros, é uma importante indutora de demanda turística internacional que impacta de forma significativa a economia dos destinos turísticos. O Brasil tem um enorme potencial turístico para cruzeiros, tanto marítimos quanto fluviais. E temos evidências que comprovam isso. Primeiro que o número de turistas internacionais que entram por via marítima ou fluvial no Brasil cresceu 17,7% nos primeiros 10 meses de 2024, que é um número muito bom”, comentou.

“Fomos ainda tricampeões no Oscar do Turismo, o World Travel Awards, na categoria Melhor Destino para Cruzeiros da América do Sul pelo segundo ano consecutivo. Então, nosso trade tem que participar, fazer redes de contato e fechar negócios para que o Brasil apareça para o mundo. Estamos falando de aumentar o número de turistas internacionais no país, o que gera aquecimento no setor e emprego e renda para os brasileiros”, completou Freixo.

Acordo de cooperação

A Embratur possui um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a CLIA Brasil, com o objetivo de promover e divulgar o país no mercado internacional como destino detentor de produtos, serviços e experiências sustentáveis e com alta qualidade no turismo náutico.

A parceria visa promover as experiências de viagem dos cruzeiros, atuando junto ao trade, gestores de destinos e demais atores da indústria de cruzeiros, incluindo portos, terminais de passageiros, armadoras, prestadores de serviços e operadores de viagens. Com o segmento aquecido, durante as escalas, os turistas irão movimentar a cadeia produtiva do setor, gerando emprego e renda para os destinos turísticos de toda costa brasileira.

De acordo com uma pesquisa intitulada Estudo de Perfil e Impactos Econômicos de Cruzeiros Marítimos no Brasil, feita em parceria pela CLIA Brasil e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 92% dos cruzeiristas entrevistados pretendem realizar uma nova viagem de cruzeiro, e 87% afirmam querer retornar a destinos visitados durante a viagem.

Edital

O prazo para inscrição para participar começou nesta segunda-feira (2) e vai até o próximo domingo (8). A divulgação do resultado dos aprovados está prevista para o dia 16 de dezembro.

Conforme consta no edital, os interessados em participar da Seatrade Cruise Global 2025 serão divididos nas seguintes categorias institucionais (órgãos e instituições da administração pública) e setor privado, que serão classificados entre operadoras de cruzeiros marítimos, operadoras de cruzeiros fluviais, portos e/ou terminais turísticos, operadores de turismo receptivo internacional, organizações de marketing de destinos e/ou associações representativas de segmentos ou nichos, companhias aéreas e outros.

O Gerente de Negócios e Estratégias para o Mercado Internacional, Alexandre Nakagawa, explica a estratégia de promoção náutica dos destinos brasileiros na Seatrade Cruise Global. “Diversos destinos têm realizado investimentos em portos e terminais de passageiros para melhor atender a crescente demanda de turistas por cruzeiros marítimos e expedições náuticas fluviais, o que demonstra o potencial do segmento no Brasil. A estratégia de promoção internacional do turismo náutico contempla ainda parcerias com operadoras e receptivos locais, que oferecem experiências turísticas nos destinos onde ocorrem os pontos de parada das embarcações”, afirmou.

Entradas internacionais

De acordo com o Portal de Dados da Embratur, em 2024, o Brasil recebeu, de janeiro a outubro, 172.930 turistas internacionais por via fluvial ou marítima. O número é 17,77% maior que no mesmo período do ano passado, quando essas chegadas ficaram em 146.841. Os principais portões de entrada do modal aquaviário foram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Amapá. E os principais países de origem foram Argentina, Estados Unidos, Uruguai, França e Reino Unido.

Temporada de cruzeiros

Começou, nos primeiros dias de novembro, a temporada de cruzeiros 2024/2025 no Brasil. De acordo com números divulgados pelo Ministério do Turismo (MTur), a estação terá mais de 170 dias de duração com oferta de 862 mil leitos nos nove navios que percorrerão a costa do Brasil. Serão mais de 200 roteiros em 18 destinos diferentes.

A expectativa é que as viagens superem os resultados da última temporada, que injetou R$ 5,2 bilhões na economia nacional e gerou 80 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

Entre os destinos que serão beneficiados nessa temporada estão Angra dos Reis (RJ), Balneário Camboriú (SC), Búzios e Ilha Grande (RJ), Fortaleza (CE), Ilhabela (SP), Ilhéus (BA), Porto Belo (SC) e Recife (PE).

Acesse o edital neste link.

