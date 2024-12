Araxá Rodeio Show confirma Luan Santana, Lauana Prado e Jiraya Uai em 2025 (Serão oito grandes atrações entre os dias 24 e 27 de abril, no evento que volta ao Expominas Araxá. (Foto: Divulgação))

A organização do Araxá Rodeio Show anunciou nesta quinta-feira (5) a grade de atrações de 2025. A tão aguardada lista de shows do evento foi confirmada em um comercial no intervalo do Jornal Nacional (Globo) e repercutiu em tempo real nas redes sociais com as lives dos principais influencers de Araxá e região.

LEIA TAMBÉM: Punta Gorda na Flórida: conheça a cultura e passeios tipicamente americanos

Entre os nomes mais festejados desta edição estão Luan Santana, Lauana Prado e Jiraya Uai. Serão oito grandes atrações entre os dias 24 e 27 de abril, no evento que volta ao Expominas Araxá. “A mudança é estratégica e vai nos proporcionar a ampliação da área de shows, mais provas na arena de rodeio, mais camarotes e estacionamentos, além de uma área open bar e after todas as noites”, adianta o organizador do evento, Luciano Rios.

Programação

Dia 24 – Lauana Prado I Open Farra

Dia 25 – Luan Santana I JetLag

Dia 26 – Hugo & Guilherme I Jiraya Uai

Dia 27 – Tráia Véia I Emílio & Eduardo

Atrações

Lauana Prado

Com um estilo autêntico e letras que emocionam, Lauana Prado é um dos grandes novos nomes do sertanejo. Seu hit “Me Leva Pra Casa/Escrito Nas Estrelas/Saudade (Ao Vivo)” foi a música mais tocada no Brasil no primeiro semestre de 2024, liderando rankings de plataformas como Spotify e Deezer. Outras canções de destaque incluem “Haverá Sinais (Ao Vivo)”, em parceria com Jorge & Mateus.

LEIA TAMBÉM: 6 destinos pelo mundo para planejar suas viagens de 2025

Open Farra

93 mil seguidores em todas as Mídias Digitais, mais de 1,2 milhão de streams no Spotify e mais de 1,1 milhões de visualizações no Youtube. O Open Farra é uma banda que faz a festa com músicas que misturam vários ritmos, como funk, sertanejo, eletrônica e MPB. Formada por Marcelo Zangrandi e Rodrigo Mila, a banda tem parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Fiduma e Jeca, Edson e Hudson, Eduardo Costa, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

Luan Santana

Com mais de 15 anos de carreira, Luan Santana é um ícone do sertanejo universitário. Seu sucesso “Deja Vu”, em parceria com Ana Castela, é uma das músicas mais ouvidas de 2024, reforçando sua relevância no cenário musical. Ele acumula bilhões de streams nas principais plataformas e coleciona prêmios nacionais e internacionais. Hits como “Meteoro”, “Amar Não É Pecado” e “Acordando o Prédio” marcam sua trajetória.

JetLag

A dupla JetLag, formada pelos DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, é referência no cenário eletrônico brasileiro e internacional. Conhecidos por suas colaborações com artistas como Anitta e Tiesto, eles têm conquistado milhões de streams em faixas como “Oração”. A dupla, que tocou no último Rock in Rio, ficou conhecida em 2017 após lançar um remix de “Trem Bala”, da cantora Ana Vilela.

Hugo e Guilherme

Com seu hit “Vazou Na Braquiara (Ao Vivo)”, a dupla Hugo e Guilherme segue conquistando espaço no sertanejo, destacando-se entre as mais tocadas do Brasil em 2024. Eles conquistaram o público com sucessos como “Coração na Cama” e “Mal Feito” (parceria com Marília Mendonça). Com bilhões de reproduções no Spotify e lançamentos como “No Pelo 360”, eles estão entre os maiores destaques do sertanejo atual.

LEIA TAMBÉM: Natal de Holambra by Expoflora é um dos maiores eventos natalinos de São Paulo

Jiraya Uai

Andrew Bonfim, de 27 anos é um DJ goiano que mistura batida eletrônica, funk, pegada sertaneja e mais: como Jiraya Uai, chama atenção por seu estilo e performances ousadas. O hit mais bombado nas plataformas de música é “Olha o Trem”, que acumula mais de 29 milhões de visualizações no YouTube. Antes disso, a primeira canção a estourar foi “Batatinha Frita 1, 2, 3”, com MC Jacaré e DJ Low.

Traia Véia

Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouvea e Pedro Cordeiro começaram a trabalhar juntos em 2022, em um projeto de modão e perceberam que a combinação de suas vozes, com suas particularidades, tinha um diferencial que podia ser explorado. Sinônimo de tradição e autenticidade, o Traia Véia é um grupo que celebra a música de raiz com uma pegada contemporânea. Com hits como “O Lugar Mais Triste do Mundo” e “Wi-Fi”, a banda acumula milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e já gravou DVD com participações de Lauana Prado e Fred & Fabrício.

LEIA TAMBÉM: 10 dicas de saúde para viagens de férias mais seguras e tranquilas

Emílio & Eduardo

Nascidos em Araxá, Emílio e Eduardo são primos de primeiro grau e cantam juntos desde crianças. Gravaram seu primeiro disco no ano de 1997, quando se destacaram com o hit “Veneno do Desejo”. Ao longo da carreira a dupla emplacou inúmeros sucessos, destacando-se, “Você Virou Saudade”, “Vai Por Mim”, “Grito de Amor”, “Primavera”, “Peão de Caminhonete” e “Sapatiô”. O mais recente sucesso é “Resenha Sem Compromisso”, em parceria com Rionegro & Solimões.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo