Viagens corporativas: trecho SP-BH foi o que mais cresceu em 2024 ((Foto: Uai Turismo))

O trecho São Paulo (Congonhas) – Belo Horizonte (Confins) foi o que mais cresceu em viagens corporativas no Brasil em 2024, com um aumento de 97%, segundo pesquisa da Paytrack. O levantamento da plataforma de gestão de despesas corporativas ainda destaca que o custo médio entre a rota foi de R$956 por trecho, indicando uma nova tendência para o segmento.

Além disso, o trecho São Paulo (Congonhas) – Florianópolis foi o que apresentou a segunda maior alta de viagens corporativas do ano, com um aumento de 77,7%. Ao todo, o percurso apresentou um custo médio de R$1.350 por trecho. Já o tradicional trajeto Rio-SP, no entanto, apresentou apenas o terceiro maior aumento, com uma alta de 67,9% durante o período, com um custo médio de R$1.311 por rota.

LEIA TAMBÉM: Turismo avança no último trimestre e registra aumento de 32% na geração de empregos com carteira assinada

A análise levou em consideração cerca de 300 mil viagens realizadas durante novembro de 2023 até o mesmo mês de 2024.

Confira os destinos corporativos com maior aumento de demanda em 2024:

São Paulo (Congonhas) – Belo Horizonte (Confins) – 97,9% São Paulo (Congonhas) – Florianópolis – 77,7% Rio De Janeiro (Santos Dumont) – São Paulo (Congonhas) – 67,9% Curitiba – São Paulo (Congonhas) – 45,9%

De acordo com a Paytrack, essas rotas foram impulsionadas, em grande parte, por setores como Alimentos e Bebidas, Tecnologia e Arquitetura e Engenharia, que têm investido em viagens para consolidar negócios e participar de eventos presenciais em grandes centros econômicos.

LEIA TAMBÉM: Embratur lança edital para selecionar coexpositores para a Seatrade Cruise Global 2025

“Com o uso de tecnologia para o gerenciamento de viagens, as empresas conseguem otimizar investimentos e reduzir despesas desnecessárias, promovendo maior controle sobre os gastos e melhores resultados nos negócios”, destaca Edson Gonçalves, VP de Produtos da Paytrack.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo