Galinhos: a vila mais surpreendente do Rio Grande do Norte - (crédito: Uai Turismo)

Galinhos: a vila mais surpreendente do Rio Grande do Norte (Esse pequeno pedaço de areia vai te proporcionar experiências que você irá levar para o resto da vida. (Foto: Uai Turismo))

Você já aprendeu que o Rio Grande do Norte é um estado para quem deseja muita emoção e não cansa de se surpreender. Seguindo essa premissa, a pouco mais de 2 horas de Natal, Galinhos te aguarda. As aventuras na cidade começam já na ida, pois a viagem necessita de van, barco e buggy para te levar ao destino. E, acredite, valerá a pena cada segundo!

LEIA TAMBÉM: Com emoção: na sua próxima viagem, escolha se apaixonar pelo Rio Grande do Norte

Galinhos é uma península, localizada bem ao Norte do estado, com quase 3 mil habitantes, onde é possível andar de uma ponta a outra em apenas 10 minutos. Esse pequeno pedaço de areia vai te proporcionar experiências que você irá levar para o resto da vida. O acesso à vila é feito através de uma rápida travessia de barco, pois a parte que não é cercada por água, são dunas e, por essa razão, há uma grande quantidade de areia nas ruas, fazendo com que o transporte interno seja realizado pelos famosos buggies. Mas não se preocupe, dentro da vila o passeio não precisa de tanta emoção.

A vila é ideal para quem procura sossego, já que o único barulho existente por lá é o das ondas. É possível sentir seu corpo desacelerar no momento em que se pisa na localidade. Mas engana-se quem acha que não existe uma pitada de aventura em um destino tranquilo. Galinhos proporciona surpresas encantadoras a todo momento. A começar pelo nascer do sol, que compensa o esforço de acordar com o dia ainda escuro e fazer uma rápida caminhada até a praia para ver o astro rei surgir do mar. E ao final do dia, correr para o outro lado da ilha para ver ele se esconder novamente nas águas.

Nascer do sol em Galinhos (Foto: Uai Turismo)

Passeio de barco com almoço

Grande parte das aventuras de Galinhos acontecem nas águas. O passeio de barco é uma das principais atrações da península e obrigatório no roteiro de qualquer viajante que passa por lá. O passeio é na proximidade do mangue, que, em Galinhos, apresenta uma grande particularidade: vegetação de sertão! A expressão “o sertão vai virar mar” se faz real na localidade. Na verdade, já fez. E a região ainda guarda resquícios, sendo possível contemplar em meio ao mangue mandacarus e árvores retorcidas, características da caatinga.

O passeio começa cedo, pois seu ponto alto é a parada para o almoço. Mas isso não quer dizer que navegar pela segunda água mais salgada do mundo seja menos emocionante. E onde há água salgada, há sal. Além das belezas naturais que podem ser contempladas no caminho, com uma água esverdeada e belíssimos manguezais, durante o passeio de barco é possível conhecer bem de perto uma salina. As montanhas de sal lembram até as Cordilheiras cobertas de neve. Há uma rápida parada para contemplar os gigantes de sal, onde os guias compartilham um pouco do seu conhecimento da produção.

LEIA TAMBÉM: Punta Gorda na Flórida: conheça a cultura e passeios tipicamente americanos

Salina ao fundo (Foto: Uai Turismo)

Logo o passeio segue mar afora e para bem pertinho dos mangues, onde é possível contemplar um berçário de cavalos marinhos, caranguejos escondidos em suas tocas e até o peixe-morcego, uma criaturinha bem diferente, com nadadeiras compridas, cauda e um longo nariz. Um pouco mais à frente o barco faz mais uma parada e é um dos momentos mais particulares: seu almoço sendo pescado na sua frente! As ostras que serão servidas para os turistas, são pegas na hora, completamente frescas.

A parada para o almoço é o momento mais aguardado do passeio. Os barqueiros encostam na beirada das Dunas de Capim, com uma prainha privativa e um ponto de apoio e ali começam a preparar a tão aguardada refeição. Enquanto esperam, os turistas podem explorar as dunas, se refrescarem ou até mesmo só ficarem relaxando nas redes que são colocadas dentro do mar. Além das ostras frescas temperadas e servidas como aperetivo, é montado um verdadeiro banquete de frutos do mar. Tem para todos os gostos. Sashimi, camarões fritos e peixe assado, todos também frescos, pescados pouco antes do passeio. Para complementar frutas, arroz e farofa. O passeio também é open bar.

Almoço no mar (Foto: Uai Turismo)

Pôr do sol no Farol

Depois de aproveitar um passeio de barco, um almoço delicioso e um momento de relaxamento, é hora de voltar a ter um pouco de emoção. As Dunas de Capim também são point de bugueiros, que realizam um outro passeio até o pôr do sol mais bonito da península, ao lado do Farol de Galinhos, um dos cartões postais da cidade. O passeio também contempla uma rápida visita ao parque eólico que fica sobre as dunas, com diversas torres de energia eólica, que fazem parte da paisagem de Galinhos, sendo avistadas em todos os horizontes.

LEIA TAMBÉM: Wynwood: conheça o bairro que é uma galeria a céu aberto em Miami

Das Dunas de Capim o passeio segue para as Dunas do André, um aquecimento para o pôr do sol, pois também apresenta uma vista de tirar o fôlego. E o fôlego é o que você vai precisar depois desse momento, pois de uma duna para a outra é uma lembrança dos passeios de buggy com emoção nas Dunas de Genipabu, em Natal, porém agora com o mar ao lado e um terreno mais plano. Ao chegar no Farol de Galinhos, é só esperar a natureza fazer seu show e apreciar bem cada segundo.

Farol de Galinhos (Foto: Uai Turismo)

Um dia com tantas emoções merece um jantar à altura. Por isso, a escolha é o Restaurante Barravento, em Galos, distrito vizinho de Galinhos. A chegada ao restaurante também é feita de buggy, com um delicioso passeio noturno apreciando a lua, mas lembre-se de levar uma blusinha, o vento a noite em cima de buggy pode ser mais fresco beirando o frio! O restaurante tem um ambiente muito agradável, perfeito para quem quer aproveitar um jantar com bastante tranquilidade. Além do ambiente, se tiver a sorte de encontrar com o proprietário George, terá o prazer de ter também uma conversa agradável, enquanto saboreia uma comida muito saborosa.

Jantar no restaurante Barravento (Foto: Uai Turismo)

Esportes aquáticos

Além de uma bela vista, as Dunas do André também são apoio para quem quer praticar esportes aquáticos como caiaque e stand up. Os passeios podem ser agendados com guias locais, que fazem o traslado de barco até as dunas, cedendo materiais e auxílio necessário para que as práticas sejam realizadas com segurança. Também é possível praticar na península kitesurf, com ventos muito propícios para o esporte.

Dunas do André (Foto: Uai Turismo)

Hospedagem

Galinhos é um passeio oferecido como um adicional de quem vai a Natal, mas se tiver a chance de pernoitar na vila, assim o faça. A experiência é completamente diferente. Pousadas aconchegantes e rústicas, com muito pé na areia e tranquilidade. Para descansar devidamente e aproveitar todos os passeios com calma, reserve pelo menos três dias e volte para casa renovado.

LEIA TAMBÉM: Rajastão: a culinária e a rota da seda pela Índia dos Marajás

Bem pertinho da entrada da cidade, está a Pousada Amagali, perto do pier onde saem barcos para passeios em volta da vila. A pousada é rústica e aconchegante, com uma atmosfera que exala tranquilidade. Ao todo são 18 acomodações, divididas nas categorias Chalé, sendo um Chalé Casal e um Chalé Família, Apartamento Roof Top, ideal para casais e viajantes solo e Apartamento Classic, com a possibilidade de inserção de mais uma cama no quarto. A pousada tem uma forte pegada sustentável, adotando diversas medidas que auxiliam a prática de um turismo mais responsável.

Pousada Amagali (Foto: Uai Turismo)

Depois de uma boa noite de sono, nada melhor que um café da manhã reforçado. Com um ambiente acolhedor, ingredientes frescos e menu variado, seu café da manhã ganha outro sabor em Galinhos. Para contribuir ainda mais com o relaxamento do viajante, a pousada também dispõe de Spa, com tratamentos, massagens e terapias corporais cobradas à parte.

Bem próximo, há também a Pousada Oásis, com uma estrutura bem mais intimista, contando apenas com 9 acomodações, divididas entre chalés e suítes. Todas as opções oferecem muito conforto e privacidade. Na área comum, além da tradicional piscina, a pousada possui também uma jacuzzi com hidro de frente para o mar e um jardim com uma cama balanço para relaxamento. A pousada abriga ainda o Oásis Bistrô, restautante aberto ao público e de frente para o mar, que apresenta em sua gastronomia uma mistura criativa de ingredientes regionais com pratos portugueses criados pela proprietária.

Almoço Oásis Bistrô (Foto: Uai Turismo)

Organizando a viagem

Dependendo do lugar do país que você mora, o Rio Grande do Norte pode não ser o estado mais próximo, mas isso não é problema, pois sempre é possível encontrar um voo da Gol Linhas Aéreas para te conectar até esse destino maravilhoso. Pode ser ainda que você dê a sorte de ir para o RN no avião personalizado do destino!

Para melhorar mais ainda, você não precisa se preocupar nem mesmo com a organização da viagem, pois a Smiles Viagens, a operadora e agência de viagens da Gol, vai facilitar bastante esse processo para você, já que ela oferece pacotes de viagens prontos e também personalizados.

LEIA TAMBÉM: Ecoturismo e turismo consciente em Galápagos

Ao chegar no Rio Grande do Norte, a comodidade continua com os passeios oferecidos pela Luck Receptivos, que irão te proprocionar total conforto durante a sua viagem, garantindo o transporte, a segurança e guias capacitados e preparados para te acompanhar em todos os momentos.

Aproveite sua viagem ao Rio Grande do Norte e se surpreenda com Galinhos!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo