Férias, programadas ou intempestivas? (Foto: Aernout Bouwman/ Pixabay)

Dezembros, ao longo dos anos, são meses vividos com muitas expectativas em relação às festas e comemorações do Natal e do Ano Novo, mas também é um mês onde o corpo sente a somatória do esforço empregado ao longo do ano, sinalizando claramente, que todos nós podemos pensar em um merecido descanso, ainda que por um período pequeno.

Em muitos casos, programar férias, ou uma folga de alguns dias, demanda um estudo bastante importante, principalmente se as merecidas férias, forem aproveitadas em família, isso significa que a despesa extra, aumentará.

Por isso, é importante ter um orçamento definido e com limites financeiros estabelecidos para tranquilidade de todos. Naturalmente, que a escolha do melhor período também é um fator importante. Definir a melhor data e a compatibilidade de todos os que aproveitarão juntos, é fundamental.

E por fim, definir o destino que se quer conhecer. Para isso e já que o tempo é curto para muito planejamento, uma boa pesquisa de mercado, um quadro comparativo dos preços e algumas opções de destinos podem ajudar muito para uma boa diversão e com a maior economia possível.

A sorte é que vivemos em um país de dimensões continentais, provido de uma diversidade cultural, geográfica e climática invejáveis. As comemorações de Natal e Ano Novo, em todo o Brasil, refletem todo esse luxo e apresentam tradições únicas em cada região.

Durante o período de festas, de dezembro a janeiro, o Brasil se transforma em um verdadeiro espetáculo de luzes, música e alegria, onde cada região coloca em evidência sua singularidade e seus costumes locais.

Férias, de norte a sul, pelo Brasil

Tentamos fazer um apanhado com boas opções de lazer e entretenimento, com características bem populares para este período abordando as particularidades das cinco regiões do nosso mapa, ou seja, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil.

Norte

A Região Norte, belíssima e esplendorosa pela exuberância da natureza, mantem o calendário com atividades fortemente influenciadas pelas culturas indígena, que é vasta e muito rica e portuguesa, saborosa, tradicional e culturalmente muito expressiva.

A maioria das celebrações são marcadas pelos ritos religiosos e claro, pelas festividades populares. Estamos falando de uma região de clima quente, ameno que abriga uma gente acolhedora e muito simpática.

LEIA TAMBÉM: O Brasil já festeja o Natal

Não conheço a região Norte inteira, é verdade! Tenho frequentado muito o estado do Pará, mas li e ouvi, que a Amazônia se enfeita com luzes de decorações, que realçam a beleza regional, que já é encantadora. Manaus e Belém certamente não ficam fora das comemorações bem musicadas e com shows pirotécnicos que encham os olhos!

Por costume, as “praias”, à beira dos magníficos rios, se tornam destinos certos para o turismo, oferecendo passeios de barco, pesca e até esportes aquáticos.

Nordeste

A Região Nordeste, repleta de festejos e tradições, é conhecida por suas festas muito vibrantes e alegremente coloridas. Por relato de amigos pernambucanos e baianos, o Natal é celebrado por lá, com grande entusiasmo e alegria.

O clima é de confraternização e as festas, não dispensam a valorização das tradições regionais. Por hora, me ocorre destacar a Lavagem do Bonfim em Salvador na Bahia, que ocorre em janeiro. Este, é um evento que simboliza a purificação e renovação espiritual para o Ano Novo.

Caju, fruto típico da região litorânea do nordeste brasileiro (Foto: giovanni sacchi/ Pixabay)

Como nosso Brasil é rico em sol e praia, o Nordeste desponta com os principais destinos para o lazer e entretenimento durante todo este período. Porto de Galinhas em Pernambuco, Jericoacoara no Ceará e Pipa no Rio Grande do Norte, são alguns exemplos de lugares que já visitei e que recomendo tranquilamente para vocês.

No Brasil come-se bem em qualquer região, mas em se tratando do Nordeste, vale enfatizar o turismo gastronômico, fortíssimo na região, com pratos típicos, que encantam o paladar.

Sudeste

Eu, particularmente vivo na Região Sudeste. Por aqui, nas grandes metrópoles, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, a comemoração do Natal e do Réveillon, ocupam espaços públicos abertos e oferecem entretenimento gratuito para todos os gostos. Vale destacar a festa da virada em Copacabana, no Rio de Janeiro, que atrai o mundo inteiro, com os espetáculos de luzes e fogos de artifício, marcando a noite de virada de ano.

Em São Paulo, a Avenida Paulista também se torna um grande palco de celebração, com shows e apresentações culturais. As cidades históricas de Minas Gerais, que já comentei anteriormente nesta coluna, como Ouro Preto e Tiradentes, oferecem um Natal mais tradicional, com suas igrejas barrocas decoradas e celebrações religiosas.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, bem no meio do mapa brasileiro, as comemorações natalinas, misturam elementos culturais tradicionais no Brasil e na Europa e isso traz um charme todo especial para os estados. Em Brasília, a capital federal, o destaque também vai para as celebrações públicas e pelos espetáculos de luzes em monumentos como a Esplanada dos Ministérios e a Catedral Metropolitana.

Fato é, que circulando pelo Centro-Oeste Brasileiro, vale muito a pena pesquisar destinos como a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que é um destino popular durante as festas de fim de ano e oferece trilhas, cachoeiras e uma imersão na natureza.

No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande a Praça Ary Coelho se transforma com decorações de Natal e atividades culturais, mas o destaque continua sendo o Pantanal, um destino imperdível, com passeios ecológicos e a observação da magnífica fauna local.

Sul

Cachoeira do Caracol em Canela/ RS (Foto: WikiImages/ Pixabay)

Ja na Região Sul, prepare-se para um banho de festas e tradições. A região, é influenciada fortemente pelas tradições europeias, com toques fortes das culturas italiana e alemã, que celebram as festividades natalinas, com grande fervor e muito entusiasmo, características fortes nas grandes famílias que por lá vivem.

Não quero ser repetitivo, mas Gramado e Blumenau são cidades famosas por suas decorações elaboradas e pelos eventos natalinos que atraem visitantes de todas as partes. O Natal Luz de Gramado é um dos mais emblemáticos eventos do calendário do país, com espetáculos de luzes, desfiles temáticos e concertos que atraem milhares de turistas. As cidades do destino “Serras Gaúchas”, se apresentam como uma ótima opção com seu clima mais ameno, passeios de trem, visitas a vinícolas e trilhas em meio à natureza.

Eu já fui muitas vezes e não me canso de recomendar. Diversão na certa.

Boas férias

A verdade é que o período de comemorações natalinas e fim de ano no Brasil é marcado por uma diversidade de opções de lazer e entretenimento popular, que fica até difícil recomendar.

Para quem gosta e curte a riqueza cultural e as tradições de cada região do Brasil, vale sim, um aprofundamento nas pesquisas e a programação de uma viagem prazerosa e econômica com sua família.

LEIA TAMBÉM: 10 dicas de saúde para viagens de férias mais seguras e tranquilas

Por fim, considere pacotes que incluam hospedagem, alimentação e atividades. Faça o possível, para garantir descontos em hospedagens e nos voos necessários. Pesquise e aproveite as ofertas especiais dos sites de viagens e não se acanhe, divida o pagamento em parcelas mensais compatíveis com o seu orçamento pessoal.

Evite gastos desnecessários durante as férias e se possível, considere um seguro para proteger contra imprevistos.

No mais, não perca tempo, 2025 vai chegar chegando e você precisa estar revigorado para enfrentar um novo ciclo de trabalho, estudo e vida familiar.

Te desejo boas férias, com sorte, alegria e muito entretenimento.

Depois, conte-nos como foi o passeio. Boa Viagem e até a próxima.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo