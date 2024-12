Desvendando os parques da Universal, em Orlando (O Hogwarts Castle à noite é de tirar o fôlego (Foto: Uai Turismo))

Para quem nunca foi, Orlando ainda parece um destino meio confuso. Mas acredite, não é! A primeira coisa a entender é que nem tudo é Disney na cidade do estado da Flórida. Orlando é uma cidade com muitos parques temáticos. Mas entre eles se destacam os Parques da Universal, que além de produzir filmes, investiu também na indústria do entretenimento. E faz isso de forma muito eficiente e segura.

Emoção é palavra de ordem nos Parques da Universal

A Universal possui 3 parques em Orlando, e um em Los Angeles. Em breve serão 4 em Orlando, com a abertura do Universal Epic Universe. Que tal conhecer 2 deles? O Uai Turismo esteve no Universal Studios Florida e no Island of Adventures.

Universal Studios Florida

Com atrações inspiradas em grandes sucessos do cinema e da televisão, o Universal Studios Florida encanta todas as idades. A ambientação detalhada transporta os visitantes diretamente para os cenários de filmes e séries que marcaram gerações. Tudo com muita tecnologia e interatividade. Afinal, mesmo recebendo milhares de pessoas por dia, eles conseguem fazer você se sentir único! Confira algumas atrações imperdíveis:

Minion Land: um espaço encantador dedicado aos adorados personagens amarelos do filme Meu Malvado Favorito. No simulador super divertido, a aventura é te transformar em um Minion. Será que vai dar certo? Além disso, a área conta com restaurantes temáticos, como o Minion Café, e diversas oportunidades para fotos com os Minions.

Os Simpsons: Os fãs da família mais famosa da TV não podem perder Springfield, a área dedicada a Os Simpsons. Lá, é possível entrar na Krustyland, através da atração The Simpsons Ride, um simulador que leva os visitantes a uma montanha-russa virtual cheia de humor.

LEIA TAMBÉM: Punta Gorda na Flórida: conheça a cultura e passeios tipicamente americanos

Revenge of the Mummy: Para quem gosta de emoções fortes, a montanha-russa Revenge of the Mummy é uma experiência imperdível. Inspirada nos filmes de A Múmia, esta atração em ambientes fechados combina trechos rápidos e sustos inesperados com efeitos especiais, levando os visitantes a enfrentar maldições e criaturas sobrenaturais.

Não são apenas brinquedos, são histórias que já conhecemos sendo recontadas e fazendo parte delas (Foto: Uai Turismo)

Montanha-russa “Hollywood Rip Ride Rockit”: A Rip Ride Rockit é uma das montanhas-russas mais icônicas do Universal Studios. Com uma subida íngreme de 90 graus e velocidades que chegam a 105 km/h, esta atração permite que você escolha a música que deseja ouvir durante o passeio, tornando cada experiência única.

Emoção e segurança são as marcas das montanhas-russas da Universal (Foto: divulgação)

Bourne Stuntacular Show: O Bourne Stuntacular é um espetáculo de ação ao vivo que combina acrobacias impressionantes, tecnologia de ponta e projeções imersivas. Inspirado na franquia Jason Bourne, o show deixa o público boquiaberto com cenas de luta coreografadas e perseguições que parecem reais.

Race Through New York Starring Jimmy Fallon: Por fim, não deixe de visitar o Race Through New York Starring Jimmy Fallon, pois é surpreendente! Uma atração que coloca os visitantes em uma corrida frenética pelas ruas de Nova York. Este simulador cheio de humor e referências ao programa de Jimmy Fallon é perfeito para toda a família.

LEIA TAMBÉM: 6 destinos pelo mundo para planejar suas viagens de 2025

Harry Potter/ Beco Diagonal: Uma das áreas mais impressionantes do parque é o Beco Diagonal, parte do universo de Harry Potter. Totalmente imersiva, ela recria com perfeição o ambiente mágico dos filmes. A atração principal é o Harry Potter and the Escape from Gringotts, uma combinação de montanha-russa e simulador que leva os visitantes a uma fuga emocionante pelo banco mágico. Além disso, você pode explorar lojas como a Ollivanders, onde é possível comprar uma varinha interativa, e provar a famosa Cerveja Amanteigada no The Leaky Cauldron.

Quem não é fã de Harry Potter, rapidamente se transforma em um (Foto: Uai Turismo)

Island of Adventures

Esse parque é conhecido por oferecer aventuras emocionantes inspiradas em franquias icônicas, por isso é um parque obrigatório para os fãs de ação, fantasia e magia, combinando tecnologia surpreendente com narrativas impecáveis. Todos os sentidos são aguçados nas atrações, fazendo com que você se sinta parte de uma história de aventura! Confira algumas atrações imperdíveis:

O Mundo Mágico de Harry Potter – Hogsmeade: A área de Hogsmeade transporta os visitantes para o mundo mágico de Harry Potter. Se você estava no Universal Studios é possível chegar a Hogsmeade através do Hogwarts Express, o trem que te transporta de um parque ao outro. Este cenário recria com perfeição a vila bruxa e os arredores de Hogwarts, oferecendo experiências inesquecíveis:

• Harry Potter and the Forbidden Journey: Localizada dentro do Castelo de Hogwarts, esta atração é um simulador que leva os visitantes a um passeio alucinante por cenários icônicos, como o campo de Quadribol e a Floresta Proibida.

• Flight of the Hippogriff: Uma montanha-russa familiar, ideal para quem quer um pouco de emoção com um toque mágico.

Montanha-russa “Jurassic World Velocicoaster”: A VelociCoaster é uma das montanhas-russas mais emocionantes do mundo. Inspirada na franquia Jurassic World, ela combina alta velocidade, inversões intensas e encontros assustadoramente próximos com velociraptors. A atração atinge velocidades de até 112 km/h e apresenta lançamentos duplos e quedas de tirar o fôlego, incluindo um “stall” invertido de 30 metros.

Aventura e muita velocidade com os dinossauros do Jurassic Park (Foto: Uai Turismo)

Jurassic Park River Adventure: Para quem prefere atrações aquáticas, o Jurassic Park River Adventure oferece uma jornada mais tranquila, mas ainda emocionante, pelo mundo dos dinossauros. O passeio começa com um relaxante passeio de barco por áreas habitadas por réplicas animatrônicas de dinossauros. No entanto, tudo muda quando o barco é desviado para a área dos raptores, culminando em uma surpresa incrível e emocionante.

Montanha-russa “The Incredible Hulk Coaster”: A icônica Incredible Hulk Coaster é uma das atrações mais reconhecíveis do parque, graças ao seu design impressionante e loopings de tirar o fôlego. A montanha-russa começa com um lançamento de 67 km/h em apenas 2 segundos. Inspirada no universo do Hulk, a atração combina velocidade extrema e gritos de adrenalina em um trajeto que desafia até os visitantes mais corajosos.

Como funcionam os ingressos para os parques da Universal

Orlando é um destino onde é necessário se planejar antes de ir. Afinal a cada dia os parques recebem milhares de pessoas que sonharam em estar ali, por isso é importante já estar com seus ingressos garantidos antes de pisar lá! Entenda como funcionam os ingressos e saiba bem seu perfil de viajante! Isso vai te garantir a melhor experiência.

Single park: é o mais simples e barato e dá direito a visitar apenas um dos parques. Por isso não é possível trocar de parque com este ingresso.

Park-to-park, em 1 ou 3 dias: este ingresso permite ir aos dois parques no mesmo dia, ou 3 dias utilizando o Hogwarts Express. Em um dia sua visita será bem corrida, pois os parques são enormes e as filas imensas. Neste modelo existem algumas variações de combos.

Universal Express Pass: é um benefício que você paga a mais para passar na frente nas filas. Economizando tempo e aproveitando mais as atrações. É possível optar pelo Express Pass utilizando cada vez uma atração ou o ilimitado, onde é possível repetir as atrações que você mais gostou.

VIP Experience: é sem dúvidas a melhor forma de desfrutar dos parques. Existem vários tipos nesse modelo: VIP em apenas 1 dos parques, VIP nos 2 parques, o VIP com grupos que mesclam outras famílias juntos e VIP privado, fechado para o seu grupo ou família. Exclusividade total! Para adquirir o ingresso VIP o visitante compra o ingresso e depois adiciona o VIP, com valor adicional. Neste modelo praticamente não existem filas, e o grupo é acompanhado por um guia exclusivo de 10h às 18h. O VIP também dá descontos em restaurantes de lojas dos parques.

A experiência VIP requer reservas antecipadas e após as 18h seu ingresso se transforma em Express. Ou seja, é possível continuar no parque utilizando as filas express. Guias bilíngues podem estar disponíveis, mas esse serviço deve ser solicitado no momento da reserva.

Tanto para o benefício Express quanto para o VIP, é necessário adquirir antes o ingresso comum e após incorporar o benefício escolhido ao seu ingresso. Para tomar sua decisão, saiba que com o ingresso comum as esperas em filas podem chegar a 2 ou 3 horas por atração!

Compare a entrada regular e a entrada VIP. O mesmo acontece nas atrações (Foto: Uai Turismo)

Hospedagem nos Resorts da Universal

A Universal também possui resorts que facilitam muito a vida do turista. Extremamente bem localizados, os resorts são temáticos e oferecem facilidades para seus hóspedes como transfer gratuito para parques – de ônibus ou de barco – e entrada antecipada. Acredite! Isso faz toda a diferença.

São 4 hotéis em categoria premium, 1 em econômica plus e 3 em categoria econômica. Com a abertura do Epic Universe em 2025, entrarão mais 3 no portfólio.

Experiência Uai Turismo no Cabana Bay Resort: o Cabana Bay fica bem localizado, e apesar de estar na categoria econômica o quarto e banheiro são muito espaçosos. Cada resort é temático e o Cabana Bay é em estilo retrô, remetendo às décadas de 60 e 70. Por isso as cores, formas, amenities e decoração são pensados para transportar o hóspede para esta época.

LEIA TAMBÉM: Wynwood: conheça o bairro que é uma galeria a céu aberto em Miami

O resort ainda possui piscinas e lojas. Entre as lojas está o Bayliner, onde é possível comprar o café da manhã, jantar e snacks. Há também loja de souvernirs e Stakbucks. O lobby do hotel é enorme e bem confortável, tanto para o check-in quanto para ser ponto de encontro do seu grupo. E o transfer para os parques da Universal sai a pouquíssimos metros dali. Acredite, isso é um conforto e tanto!

O Cabana Bay é um dos resorts do complexo e oferece muita facilidade para curtir os parques (Foto: Uai Turismo)

Os parques são recheados de atrações e informações, além de serem enormes! Por isso, separe pelo menos um dia para cada um. E se você tem tempo, coloque um dia de descanso entre as visitas a cada parque, assim você vai aproveitar bem mais! Vale lembrar que os resorts possuem áreas de lazer e piscinas, por isso o descanso é garantido entre os passeios aos parques da Universal.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo