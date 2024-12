Sítio do Carroção promove atividades diferenciadas para crianças e adolescentes em acampamento de férias (Diversão e aprendizado para a garotada no interior de São Paulo (Foto: Divulgação))

Com as férias escolares se aproximando, pais enfrentam o desafio de oferecer experiências que aliem aprendizado e diversão para seus filhos. Enquanto muitas crianças e adolescentes passam horas diante das telas, o Sítio do Carroção, em Tatuí, a 150 km de São Paulo, se destaca como um refúgio onde os jovens podem vivenciar dias inesquecíveis, longe do mundo virtual. Conhecido como o único resort pedagógico do Brasil, o local já está com inscrições abertas para o Acampamento de Férias, que acontece de 12 a 18 de janeiro e de 19 a 25 de janeiro, e para o Carnaval, de 1º a 7 de março, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado e diversão em meio à natureza.

LEIA TAMBÉM: Desvendando os parques da Universal, em Orlando

Estudos sobre o impacto de atividades fora da sala de aula apontam que experiências práticas, como as realizadas em ambientes naturais, contribuem significativamente para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Uma pesquisa da Universidade de Stanford revelou que o contato com a natureza melhora a capacidade de concentração e reduz os níveis de estresse em jovens. No Sítio do Carroção, essas descobertas ganham vida por meio de atividades que mesclam educação e lazer em um espaço com mais de 1 milhão de metros quadrados.

Segundo Tiago Simões, diretor operacional do Sítio do Carroção, a proposta é proporcionar uma vivência que contribua na vida desses acampantes. “Nosso objetivo é oferecer às crianças e adolescentes uma experiência única, longe das telas e próxima da natureza, onde eles possam aprender brincando e fortalecer habilidades importantes, como a autonomia e o trabalho em equipe.” Ele destaca que as atividades são planejadas para estimular o desenvolvimento integral dos participantes, sempre em um ambiente seguro e divertido.

Os roteiros temáticos são um dos principais atrativos do Sítio. No “Elo Perdido”, por exemplo, as crianças exploram um avião da Segunda Guerra Mundial (DC-3) e encontram um esqueleto de Tiranossauro Rex, experimentando o papel de paleontólogos e mergulhando na história e na ciência. Já no “Enigma da Pedra”, uma caverna com tobogã e água quente proporciona momentos de aventura, enquanto a “Trilha do Indiana Jones” combina passagens secretas e cachoeiras. Outras atrações incluem uma caravela no roteiro “Náutico” e uma divertida corrida de Fórmula 1 em “Spazukamonaring”.

LEIA TAMBÉM: Galinhos: a vila mais surpreendente do Rio Grande do Norte

Acampamento de férias no Sítio do Carroção (Foto: Divulgação)

Além dessas experiências temáticas, o Sítio oferece muitas outras atividades, como trilhas de arvorismo, labirintos medievais, piscinas aquecidas e climatizadas, campos de futgolfe e eventos especiais. A proposta é que cada atividade não apenas divirta, mas também estimule habilidades como resolução de problemas e curiosidade científica.

A estrutura do resort pedagógico reflete o compromisso com a segurança e o conforto dos participantes. As acomodações são climatizadas e organizadas por gênero e faixa etária, com a supervisão de monitores experientes – a média é de um monitor para cada seis crianças, garantindo atenção individualizada. Para tranquilidade dos pais, há ainda um ambulatório médico completo, com atendimento disponível em tempo integral.

LEIA TAMBÉM: 6 destinos pelo mundo para planejar suas viagens de 2025

Com mais de 50 anos de história, o Sítio do Carroção tem como missão proporcionar vivências que vão além do entretenimento. “Aqui, promovemos a desconexão do virtual e a reconexão com o essencial: a natureza, o convívio social e o aprendizado por meio da prática. É uma experiência que marca a infância de forma positiva e inesquecível,” conclui Simões.

Para muitas famílias, o Sítio do Carroção se tornou sinônimo de férias memoráveis, oferecendo às crianças uma chance de explorar o mundo real, fazer novos amigos e criar memórias que levarão para a vida toda. As vagas para as temporadas de janeiro e Carnaval são limitadas e já estão disponíveis.

Para mais informações e reserva, visite o site ou entre em contato pelo telefone (15) 3305-2000.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo