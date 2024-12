Lapinha Spa inaugura primeira sauna integrada à natureza no Brasil (Wild Sauna no Lapinha Spa (Foto: Divulgação))

Seguindo sua missão de pioneirismo, a Lapinha Spa inaugurou a primeira Wild Sauna (sauna integrada à natureza) do Brasil, localizada no lago revitalizado da propriedade. O conceito combina o uso tradicional da sauna com o diferencial de estar integrado a um espaço natural. A prática vai além do relaxamento físico, oferecendo uma experiência sensorial e mental que une bem-estar, natureza e tranquilidade, elementos profundamente alinhados à filosofia da Lapinha.

Com 52 anos de história, a Lapinha Spa se destaca como o primeiro spa médico do país, que oferece o cuidado integral com uma equipe multidisciplinar e atendimento voltado à saúde e à conexão com a natureza.

Um estudo apresentado por Rong Fan, pesquisadora da Universidade de Illinois, durante a conferência NUTRITION 2024, promovida pela American Society for Nutrition em Boston, Estados Unidos, revelou que tratamentos térmicos podem contribuir para um envelhecimento mais saudável em mulheres, especialmente após a menopausa. A pesquisa apontou que a terapia de calor de corpo inteiro, em sessões de 30 minutos, pode ajudar a controlar o ganho de peso e a resistência à insulina, ambos associados à redução de estrogênio no organismo. O estudo também destacou os mecanismos moleculares relacionados a esses benefícios.

Localizada em uma fazenda de 550 hectares, com solo livre de agrotóxicos e certificada como Reserva Particular do Patrimônio Natural, a Lapinha prioriza uma alimentação Ovolactovegetariana com alimentos orgânicos cultivados na propriedade, com água alcalina de pH de 8,2, que favorece a desintoxicação. Além disso, a propriedade foi eleita como o “Spa mais Sustentável do Mundo” em 2021 e oferece exclusividades como o Mayr Prevent, um tratamento que equilibra a microbiota intestinal e previne doenças. Suas atividades, como yoga, trilhas e jardinagem, promovem o equilíbrio entre corpo e mente, tornando-a referência em bem-estar.

