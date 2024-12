Aprenda com um peregrino o que levar em uma peregrinação (O evento online tem o objetivo de oferecer uma aula prática para quem está se preparando para o Caminho de Santiago ou outras peregrinações. (Foto: Divulgação))

Pedro Lacaz Amaral, sócio do Gear Tips e referência em equipamentos para atividades ao ar livre no Brasil, comandará a live Equipamentos para peregrinos: O que vale a pena levar?, no dia 12 de dezembro, às 19h, no canal do YouTube do Gear Tips. O evento online tem o objetivo de oferecer uma aula prática para quem está se preparando para o Caminho de Santiago ou outra peregrinação.

LEIA TAMBÉM: Desvendando os parques da Universal, em Orlando

Durante a live, Pedro compartilhará experiências durante sua primeira peregrinação, no Caminho Francês, onde percorreu quase 800 km a pé, mostrando o que funcionou e o que não deu certo. Além disso, ele trará suas principais recomendações para quem planeja embarcar em uma jornada longa.

Os participantes também terão acesso a informações sobre o lançamento do curso online “Tudo sobre peregrinação”, que será disponibilizado no Gear Tips Academy. O conteúdo abordará desde a história e a cultura do Caminho até orientações detalhadas sobre equipamentos, vestuário, cuidados com a saúde, sustentabilidade, entre outros tópicos.

Pedro Lacaz Amaral

Com décadas de experiência gerenciando algumas das principais marcas de equipamentos outdoor no Brasil, Pedro combina profundo conhecimento técnico com prática em atividades como camping, hiking, trekking e trail running. Desde 2001, já ministrou palestras e workshops para mais de 20 mil pessoas, abordando os mais diversos aspectos sobre equipamentos e preparação para aventuras ao ar livre.

LEIA TAMBÉM: Galinhos: a vila mais surpreendente do Rio Grande do Norte

Ao longo dos anos, Pedro também dedicou parte de sua atuação ao público peregrino, realizando palestras em importantes Associações de Amigos do Caminho de Santiago e participando do ENAP (Encontro Nacional de Peregrinos). Foi o idealizador do Gear Tips Pilgrim Experience, evento presencial focado na preparação de peregrinos, realizado em 2022 e 2023, que contou com a participação de Ana Wanke, uma das maiores especialistas no Caminho de Santiago.

Como participar da live

A live é gratuita e aberta ao público, mas os interessados podem garantir notificações e lembretes de diferentes maneiras:

Inscrição no site: Acesse o site e cadastre-se.

Acesse o site e cadastre-se. Notificação no YouTube: Ative a notificação diretamente no canal do Gear Tips (link em breve).

Ative a notificação diretamente no canal do Gear Tips (link em breve). Grupo no WhatsApp: Receba atualizações entrando no grupo de peregrinos do Gear Tips pelo link: Link.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo