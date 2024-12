Ichkabal: uma nova desculpa para visitar a Riviera Maya (Ichkabal: novo sítio arqueológico localizado em Yucatán (Foto: Divulgação))

Os turistas que escolherem a Riviera Maya como destino de férias terão mais uma opção para explorar e se imergir na cultura ancestral que, há milhares de anos, habitou as terras mexicanas. Estamos falando de Ichkabal, uma zona arqueológica conhecida como o Egito mesoamericano, que acredita ter sido um dos primeiros centros políticos da cultura maia, com estruturas ainda maiores e mais antigas do que as de Chichen Itzá.

A zona arqueológica fica a 58 quilômetros a sudoeste do Pueblo Mágico de Bacalar, na península de Yucatán. Ichkabal, cujo nome significa “entre baixos” em maia, permaneceu oculta sob a densa vegetação da selva até ser descoberta em 1995.

LEIA TAMBÉM: Desvendando os parques da Universal, em Orlando

A nova cidade perdida é uma digna “concorrente” de Chichen Itzá, o complexo de ruínas maias mais conhecido do México, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1988 e uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo em 2007.

Seu centro é o templo de Kukulcán, uma de suas maiores pirâmides, famosa pelo jogo de luz e sombra que, em cada equinócio, ocorre sobre a escadaria da base piramidal conhecida como El Castillo. Esse fenômeno emula o corpo da serpente emplumada do Deus que dá nome à pirâmide.

Outra das excursões preferidas dos viajantes é nadar no grande Cenote. Do maia ‘ts’ono’ot’, que significa ‘buraco com água’, um cenote é justamente um poço profundo, alimentado pela infiltração da chuva e pelas correntes dos rios que nascem no coração da terra. Um dos mais populares é o Grande Cenote de Tulum, que está na estrada que vai para as ruínas maias de Cobá. Com uma profundidade de 10 metros, é um lugar ideal para os amantes do mergulho e da natação. Com sua forma circular, nadando em suas águas cristalinas é possível encontrar estalactites, estalagmites, além de peixes, tartarugas e outras formas de vida aquática.

Tulum (Foto: Divulgação)

Muitos também optam por passar o dia em Sian Ka’an (que se traduz como “origem do céu”), a maior reserva natural do Caribe mexicano, situada na Península de Yucatán. Cercada por centenas de metros de praia virgem e selva, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987, e é um dos lugares mais importantes do México para a conservação da biodiversidade.

LEIA TAMBÉM: Punta Gorda na Flórida: conheça a cultura e passeios tipicamente americanos

Mas o México não possui apenas cenotes e reservas naturais, como também caletas, que são pequenas entradas de mar, menores do que uma baía. Uma das mais conhecidas é Yal-Kú, a apenas três quilômetros da praia de Akumal. Trata-se de um local relaxante para passar o dia tomando sol e praticando snorkel, seja em casal ou com a família. Com vistas impressionantes da lagoa Yal-Kú, o local oferece restaurantes e cabanas tropicais para descanso, com redes e cadeiras.

O México é uma verdadeira caixa de surpresas e, segundo a lenda, existe um lugar que abriga a fonte da juventude. Trata-se do cenote Yalahau, uma excursão popular entre os que visitam a ilha de Holbox, localizada entre o mar do Caribe e o golfo do México. A princípio, parece ser um local isolado do resto do mundo (sem carros, ruas pavimentadas ou grandes edifícios), porém, Holbox oferece serviços e comodidades que garantem uma estada confortável e agradável. Lá, há uma grande variedade de restaurantes que servem pratos da culinária mexicana e internacional; enquanto outros mais “casuais” (pitorescos restaurantes com telhados de palha, onde se pode colocar os pés na areia) estão localizados em frente à praia ou a algumas quadras do centro, e costumam oferecer tacos, frutos do mar e a especialidade local: pizza de lagosta.

A oportunidade de explorar a cultura local é enriquecida por atividades como degustações de tequila e aulas de culinária mexicana autêntica, em um espaço exclusivo para adultos no UNICO 20° 87° Hotel Riviera Maya. Essas experiências não apenas proporcionam o prazer de desfrutar sabores e tradições profundas, como também abrem uma porta para o fascinante legado cultural do México.

UNICO 20° 87° Hotel Riviera Maya (Foto: Divulgação)

O interessante sobre as acomodações na Riviera Maya é que a cultura mexicana está presente em cada detalhe. No caso do resort all-inclusive mencionado, desde a arquitetura até a gastronomia, tudo oferece ao turista a sensação de estar imerso em uma cultura ancestral.

Os hóspedes do hotel poderão desfrutar de quilômetros de praias de areia branca e de uma variedade de atividades para fazer na propriedade e nos arredores, como visitar a zona arqueológica de Tulum, nadar com golfinhos, navegar em catamarã até Isla Mujeres, enquanto desfrutam de coquetéis com ingredientes locais, entre muitas outras opções.

LEIA TAMBÉM: Wynwood: conheça o bairro que é uma galeria a céu aberto em Miami

Assim, a Riviera Maya oferece inúmeras formas de se conectar com a riqueza cultural e natural da região, desde suas tradições ancestrais até sua vibrante vida contemporânea.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo