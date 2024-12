Chamada pública do MTur credencia agências de viagem interessadas em receber turistas chineses (Agências brasileiras de viagem podem se cadastrar junto ao MTur para receber turistas chineses no país. (Foto: Arquivo Embratur))

Agências brasileiras de viagem que desejam receber turistas chineses no país em 2025 já podem se cadastrar junto ao Ministério do Turismo. A chamada pública, divulgada no Diário Oficial da União, cumpre Memorando de Entendimento assinado no ano de 2004 pelo órgão e a Administração Nacional de Turismo da República Popular da China. (Inscreva-se AQUI)

Conforme o acordo entre os dois países, cabe à parte brasileira designar ou recomendar empresas nacionais que serão responsáveis por organizar viagens em grupo de visitantes chineses ao Brasil. Interessados em participar do processo seletivo devem estar inscritos no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) e realizar inscrição online.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, incentiva a adesão de agências à iniciativa. “Estamos falando do país que mais emite viajantes para todo o mundo, o que torna a visita de turistas chineses ao Brasil uma oportunidade extremamente importante. O bom atendimento das agências ajudar a fidelizar esse visitante e incentivá-lo a procurar novamente o país em outras oportunidades”, justifica.

Para se inscrever no processo, cujo único meio disponível é o link informado, a agência de viagem precisa aceitar Termo de Responsabilidade e solicitar o seu registro no Programa ADS CHINA. A divulgação do resultado pelo Ministério do Turismo é prevista para o dia 06 de janeiro de 2025, tanto no Diário Oficial da União quanto no site.

A última seleção do tipo, realizada em 2024, totalizou o credenciamento de 276 agências de viagem para a recepção de turistas chineses no Brasil. A China emite anualmente cerca de 150 milhões de viajantes ao exterior. Neste ano, até o mês de outubro, mais de 65 mil turistas chineses estiveram no Brasil.

Cooperação

Em novembro deste ano, o MTur firmou Memorando de Entendimento com a China para promover e fortalecer a cooperação entre os países, com foco no turismo. A assinatura ocorreu no evento “Intercâmbio Cultural entre a China e o Brasil”, organizado em Brasília (DF) pelo Grupo de Mídia da China e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) por ocasião dos 50 anos de relações diplomáticas bilaterais.

