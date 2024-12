Descubra encantos e tradições do Alentejo neste final de ano (Castelo de Arraiolos (Foto: Turismo do Alentejo))

O fim de ano está chegando e com ele o momento ideal para descansar e recuperar as energias para 2025. Essa também é a temporada perfeita para viajar e conhecer novas culturas. O Alentejo, maior e mais autêntica região de Portugal, é um excelente destino europeu para famílias que querem desacelerar e conhecer de perto as tradições natalinas do Velho Continente.

Assim como em várias partes da Europa, o Alentejo possui diversos mercados de Natal, que são uma ótima forma de vivenciar a magia das festas. A cidade histórica de Évora, considerada o coração do Alentejo, conta com um mercado de Natal encantador, com artesanato local, comidas típicas e muita animação para crianças.

Arvore de Natal na Praça do Giraldo em Évora (Foto: Turismo do Alentejo)

Já na cidade de Beja, distante 1h de Évora, o mercado de Natal oferece produtos regionais, como queijos, vinhos e artesanato, além de atividades culturais e musicais. Os mercados de Natal do Alentejo contam com programação variada, incluindo concertos, workshops e outras atividades.

Além disso, o Alentejo conta com tradições específicas para a temporada, como a encenação do Auto de Natal em Beja. As apresentações acontecem desde o Natal até o Dia de Reis (6 de janeiro). O presépio vivo retrata toda a história do nascimento de Cristo em versos.

Outra tradição alentejana está ligada ao artesanato, com os bonecos de barro de Estremoz, que dão vida a um dos presépios mais conhecidos do país, exposto na cidade. Os artistas criam as peças em um estilo próprio e alegre, com o uso de cores vibrantes e personagens variados.

Já na cidade de Elvas, os cânticos natalinos são acompanhados pelo curioso som da ronca, tradicional instrumento musical semelhante à cuíca, elaborado com um pote de barro coberto com pele de cabra ou carneiro em um dos bocais e perfurado ao meio por uma vara de madeira.

Além das tradições natalinas, outra forma de curtir as férias de fim de ano no Alentejo é visitando os castelos da região. Existem cerca de 30 castelos, muitos dos quais bem preservados e abertos ao público. Esses castelos variam em tamanho e estilo arquitetônico, refletindo diferentes períodos históricos, desde a época romana até o período medieval. Entre os mais famosos estão o Castelo de Portel, Castelo de Monsaraz, Castelo de Beja, Castelo de Estremoz, Castelo de Marvão, Castelo de Elvas e Castelo de Arraiolos.

Enoturismo

Durante uma viagem ao Alentejo não irão faltar motivos para brindar e celebrar a vida. O destino, inclusive, é famoso pelo enoturismo e conhecido pelos rótulos de altíssima qualidade. Vale incluir no roteiro uma visita às vinícolas da região, passeios pelas rotas dos vinhos e degustação da gastronomia local, sempre harmonizada com um bom vinho. Algumas vinícolas também oferecem hospedagem, permitindo que os turistas desfrutem da tranquilidade do campo e da beleza das vinhas, além de atividades ao ar livre, como caminhadas e passeios de bicicleta.

Visita à uma adega local (Foto: Divulgação)

