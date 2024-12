10 belas estações de trem na Europa que valem a visita (Estação Saint Pancras - Londres, Inglaterra (Foto: Visit London))

Viajar de trem pela Europa é uma ótima maneira de transitar por diversos países de maneira barata e prática, aproveitando as belezas das próprias estações para conhecer um pouco da rica história de um dos berços da civilização moderna.

Roteiros incríveis e belas paisagens estão ao alcance de um clique por meio do aplicativo de passagens de trem RailClick, que reúne bilhetes das principais companhias de trem europeias, incluindo Trenitalia (Itália), DB (Alemanha), Renfe (Espanha), SNCF (França), SBB (Suíça), Lyria (França) e Eurostar. Confira abaixo uma seleção da RailClick com as dez estações de trem mais bonitas da Europa para você incluir no seu roteiro de viagem:

Estação Saint Pancras – Londres, Inglaterra

Estação localizada no coração de Londres, construída no estilo gótico vitoriano pelo arquiteto George Gilbert Scott, em 1861e reformada em 2007. Abriga o Midland Grand Hotel, um dos mais icônicos de Londres. A estação é o terminal londrino para os trens de alta velocidade da Eurostar, além de possuir conexão com o metrô de Londres.

Estação Central de Milão – Milão, Itália

Uma mescla dos estilos Art Nouveau e Art Decó, foi inspirada pelo modernismo do século XX e inaugurada em 1931. Possui enormes cúpulas de aço e cristal, além de painéis de azulejos que retratam algumas cidades italianas e as principais capitais europeias.

Estação Guillemins Liège – Liège, Bélgica

É considerada a principal estação ferroviária de Liège e a 3ª maior da Bélgica. Foi totalmente reformada em 2009 pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que adotou um estilo moderno mesclando estruturas de ferro e vidro. Desde sua inauguração, se tornou o atrativo mais fotografado da cidade.

Estação Guillemins Liège – Liège, Bélgica (Foto: Visitez Liège)

Estação Central de Antuérpia – Antuérpia, Bélgica

Reúne três estilos arquitetônicos: art nouveau, neorenascentismo e neobarroco. Inaugurada em 1905 pelo arquiteto Louis de la Censerie, fica localizada em Antuérpia, região flamenga do país.

Estação Atocha – Madrid, Espanha

Localizada na capital espanhola, conta com um jardim em seu interior, com cerca de 500 espécies de plantas divididas em aproximadamente 4 mil metros quadrados. O local também conta com lojas, restaurantes e até uma balada.

Estação Atocha – Madrid, Espanha (Foto: Descubra Madrid)

Estação Central de Amsterdam – Amsterdam, Holanda

Erguida em 1889, necessitou de mais de oito mil pilares de madeira, além da construção de três ilhas artificiais para sua fundação. É a principal conexão da Holanda para o resto da Europa, abrigando também uma estação de metrô e todas as conexões de bonde disponíveis em Amsterdã. Possui um estilo neorenascentista holandês, concebido pelo arquiteto Pierre Cuypers.

Estação Rotterdam – Rotterdam, Holanda

Seu icônico formato de bumerangue e sua grandiosidade chamam a atenção dos visitantes. Abriga a primeira estação de metrô do país, e possui uma estrutura completa com dois supermercados, uma loja de variedades, diversas opções de alimentação, além de um estacionamento para cerca de 5 mil bicicletas.

Estação Rotterdam – Rotterdam, Holanda (Foto: City Rotterdam)

Estação do Norte – Valência, Espanha

Inaugurada em 1917, é um dos edifícios mais icônicos no estilo Art Noveau em Valência. Seu salão principal é repleto de vitrais coloridos e mosaicos vibrantes. Toda a estação possui diversas esculturas e pinturas que referenciam as laranjas, fruto que é um dos símbolos da cidade.

Estação Hundertwasser Bahnhof – Uelzen, Alemanha

Passou a ser considerada uma das mais belas estações da Europa após sua reestruturação nos anos 2000 pelas mãos do arquiteto austríaco Friedensreich Hundertwasser para a realização da Expo 2000.

Estação Hundertwasser Bahnhof – Uelzen, Alemanha (Foto: Prefeitura de Hansestadt Uelzen)

Estação de Metz – Metz, França

Considerada a estação mais bonita da França pelos próprios franceses, foi inaugurada em 1908. Entre seus atrativos, conta com uma torre de relógio de 30 metros e uma arquitetura que remete a uma catedral em estilo gótico.

