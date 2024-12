Coevo: plataforma de marketing especializada em hotelaria, destino e turismo projeta novas oportunidades para esses mercados em 2025 (Para as agências, de uma forma geral, 2024 trouxe desafios inéditos e oportunidades de inovação, reforçando a necessidade de adaptação constante em um cenário dinâmico e competitivo. (Foto: Natee Meepian's Images))

O ano de 2024 foi marcado por transformações significativas no mercado de

marketing. Para as agências, de uma forma geral, o período trouxe desafios inéditos e

oportunidades de inovação, reforçando a necessidade de adaptação constante em um

cenário dinâmico e competitivo.

Temas como, transformação digital acelerada, marketing de conscientização e ESG,

conteúdo como motor de engajamento, permearam as estratégias de negócios das

agências e plataformas de marketing, fazendo com que um olhar para um futuro bem

próximo fosse necessário.

Nesse contexto, a cada ano, a Coevo reafirma seu compromisso em, não apenas

acompanhar as transformações do mercado de turismo e hotelaria, mas em liderar

essas mudanças com estratégias inovadoras e resultados concretos. Em 2024, por

exemplo, a Coevo consolidou o seu papel como referência no setor e agora olha para 2025 com entusiasmo e determinação.

2024: um ano de crescimento e bons resultados

O ano de 2024 foi um marco importante para a Coevo, comprovando sua capacidade

de gerar impacto real para sua carteira. Com mais de 60 clientes atendidos em

projetos que transformaram sua presença no mercado, a Coevo teve um aumento de

mais de 20% na receita gerada para esses clientes, percentual este que foi

impulsionado por campanhas estratégicas e otimizadas.

Além disso, ao comparar os dados de 2023 a 2024 (até novembro), podemos destacar

o aumento de 67% na receita oriunda de mídia paga (reservas no site dos clientes), o

que representa um aumento de 24% no retorno sobre o investimento em mídia. Além

disso, as campanhas feitas para estes clientes, geraram mais de 900 mil cliques em

anúncios no período de janeiro a novembro desse ano, ou seja, estes números

traduzem o sucesso na geração de novos negócios para os clientes da Coevo.

Casos de sucesso

Alguns projetos marcaram 2024, elevando a plataforma de marketing, que é

especializada em hotelaria, turismo e destinos, a um patamar diferenciado em

comparação aos seus concorrentes:

Place Branding Caminhos do Cerrado: a Coevo atuou na transformação de

uma região turística com alto potencial, em uma marca forte e atrativa para

investidores e visitantes.

a Coevo atuou na transformação de uma região turística com alto potencial, em uma marca forte e atrativa para investidores e visitantes. Participação na Feira Internacional de Turismo na Espanha:

de expansão da presença global, a Coevo esteve presente em evento na

Espanha, fortalecendo relações internacionais e conquistando novas

oportunidades.

numa estratégia de expansão da presença global, a Coevo esteve presente em evento na Espanha, fortalecendo relações internacionais e conquistando novas oportunidades. Consolidação no segmento de luxo:

do Brasil ampliou o portfólio da plataforma no segmento de luxo, que já contava com outros hotéis e resorts, fazendo com que a Coevo se posicione em um mercado de alta sofisticação e exigência.

Os desafios das agências, muitas vezes, ocorrem de dentro para fora e ter uma estratégia de negócio bem desenhada sem um fluxo administrativo interno que a acompanhe no mesmo ritmo, é insuficiente.

Pensando nisso, a Coevo investiu no fortalecimento de sua equipe, fato este que foi essencial para o crescimento exponencial da empresa.

Com contratações estratégicas, reorganização dos processos internos e investimentos em treinamentos e workshops, a Coevo fez com suas entregas acontecessem com mais agilidade e assertividade, trazendo mais eficiência, inclusive, para o atendimento aos nossos clientes”, pontua o sócio Bruno Schroeder.

Projeções para 2025: rumo a novos horizontes

Como plataforma de marketing, o planejamento estratégico é um dos pontos mais importantes de qualquer projeto, premissa essa que a Coevo deixa bem claro para todos os seus clientes.

E internamente, também é preciso fazer a lição de casa. Pensando nisso, a Coevo está se reestruturando para atender novas demandas do mercado e alcançar resultados ainda mais significativos. Expansão da equipe, desenvolvimento das lideranças e implementação de um sistema integrado de gestão da comunicação, são algumas das novidades.

Além disso, a gestão da Coevo, a partir de 2025, terá uma nova configuração:

Bruno Schroeder assumirá a coordenação do atendimento, priorizando personalização e agilidade.

André Farias focará nas áreas Comercial e Marketing, impulsionando entrada em novos mercados;

Guilherme Mendes liderará as áreas de Dados, Integração e BI, com foco em inovação e precisão estratégica.

E as novidades não param por aí. Em 2025, a Coevo ampliará o seu alcance com a exploração de novos segmentos, tais como place branding e novas estratégias para o setor de turismo, além da expansão da atuação para regiões pouco exploradas e atuação em projetos internacionais.

O primeiro grande projeto de 2025

A Coevo iniciará 2025 com um projeto estratégico de grande impacto: o desenvolvimento de uma plataforma de Web B.I. para uma região turística dos EUA. O objetivo é oferecer insights em tempo real para gestores locais, otimizando ações de marketing e operações turísticas.

“Esse projeto insere a Coevo, de forma estratégica, no mercado internacional e demonstra nossa capacidade de entregar soluções tecnológicas inovadoras”, explica o sócio responsável pela área de Dados, Guilherme Mendes.

Visão da Coevo para novas oportunidades de mercado em 2025

O setor de turismo e hotelaria está em constante transformação e a Coevo está na vanguarda dessas mudanças.

Evolução tecnológica: a integração de dados e ferramentas digitais está

redefinindo como viajantes escolhem seus destinos e como hotéis se

posicionam.

redefinindo como viajantes escolhem seus destinos e como hotéis se posicionam. Velocidade das mudanças:

mercados cada vez mais flutuantes, a definição de estratégias de forma ágil e

certeira será crucial.

mercados cada vez mais flutuantes, a definição de estratégias de forma ágil e certeira será crucial. O papel da Coevo:

combinam criatividade, tecnologia e inteligência de mercado para atender às

demandas dos novos tempos.

Um convite para o futuro

O próximo ano será marcado por novas conquistas e muitos desafios. “Queremos que

nossos clientes e parceiros façam parte dessa jornada. A Coevo continua

comprometida em transformar sonhos em resultados e oportunidades em grandes

histórias”. Afirma o sócio André Farias.

“Acompanhe nossas novidades e participe conosco dessa transformação. Juntos,

vamos construir o futuro do turismo e da hotelaria”, finaliza André.

