Pomerode é o destino com mais atrativos sustentáveis no Brasil (Rota do Enxaimel (Foto: Leo Laps))

Pomerode se tornou o destino turístico do Brasil com mais atrativos reconhecidos como sustentáveis. Seis empresas da cidade receberam, neste mês de dezembro, o selo internacional Good Travel Seal, da fundação holandesa Green Destinations. O número de certificados já supera o da Praia da Pipa (RN), que tem cinco, e deve aumentar nas próximas semanas.

Para alcançar a certificação, empresas de Pomerode participaram de um extenso treinamento ministrado por consultores da organização. Foram cinco meses de encontros, entre fevereiro e julho, e mais de 40 horas de conteúdo sobre tópicos como acessibilidade, eficiência energética e clima, gestão de resíduos, água, poluição e incômodo, natureza, patrimônio cultural, e alimentos e bebidas.

Participaram do curso cerca de 30 negócios turísticos de Pomerode, como parques, hospedagens, restaurantes, fábricas e lojas de artesanato. Até o momento, conquistaram o Selo Ouro o tour de fábrica da Nugali Chocolates e o Parque de Experiências Vila Encantada. O Selo Prata foi concedido à pousada Casa Wachholz, ao passeio histórico-cultural pela Casa Siewert e ao restaurante La Spezia. O Emporium Kekshaus recebeu o Selo Bronze.

Rota do Enxaimel

Em março deste ano, a Rota do Enxaimel, em Pomerode, já havia sido certificada como um dos destinos turísticos mais sustentáveis do mundo pela Green Destinations. O selo para o roteiro, que preserva 50 casas enxaimel e as características de um bairro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi na categoria Prata.

Rota do Enxaimel (Foto: Leo Laps)

Em outubro, a Rota também foi incluída na lista das 100 melhores iniciativas de turismo sustentável do mundo (Top 100 Good Practice Stories), elaborada pela Green Destinations. O destino passou por uma avaliação rigorosa em que foram analisados 15 critérios essenciais de sustentabilidade.

O prêmio aos Top 100 será entregue nesta semana, durante a Conferência Global da Green Destinations, em Punta Arenas, no Sul do Chile. A Associação Rota do Enxaimel será representada pela tesoureira da entidade, Lu Oliveira.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Pomerode, Ivan Blumenschein, será um dos palestrantes do evento internacional. Ele vai apresentar o case da Rota do Enxaimel na quinta-feira (12).

