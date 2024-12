Natalrata: Tradição e encanto no Natal Santa Fé – Diamantina Natalina (Vesperata em Diamantina (Foto: Elvira Nascimento Fotografia))

Entre os dias 06 e 24 de dezembro de 2024, a cidade de Diamantina, em Minas Gerais, será o palco de um dos eventos mais vibrantes da temporada natalina: o projeto “Santa Fé – Diamantina Natalina”, uma realização da Prefeitura de Diamantina e do Governo de Minas Gerais, com o patrocínio da Cemig. A magia do Natal promete transformar a cidade em um espetáculo de luzes, música, teatro e mineiridade, convidando moradores e turistas a vivenciarem momentos especiais e inesquecíveis.

No dia 14 de dezembro, a partir das 20h, a tradição da “Vesperata”, em Diamantina, será a inspiração para a atração principal do evento. Em sua edição especial natalina, batizada como “Natalrata Concert”, ela contará com a participação de grupos locais, artistas convidados e a presença simbólica de Juscelino Kubitschek em homenagem ao ex-presidente diamantinense representante nacional do progresso e fundador da Cemig, reforçando a conexão da cidade com sua história e suas raízes. Uma oportunidade imperdível e gratuita para o público vivenciar um dos mais belos espetáculos da cultura local em um cenário encantador na famosa Rua da Quitanda.

Vesperata

Neste evento, que remonta ao século XIX, os músicos se posicionam nas janelas e tocam para o público na Rua da Quitanda, que se enche de mesas ao redor dos maestros regentes. Esse formato único e encantador já conquistou turistas de diversas partes do Brasil e do mundo, que se reúnem para prestigiar a apresentação. Cada edição atrai mais de mil pessoas, tornando-se um dos maiores eventos culturais da região. Nada se compara à sensação de assistir à apresentação enquanto se degusta um bom vinho ou, para os mais tradicionais, a famosa cachaça do Norte de Minas.

O evento, que é Patrimônio Cultural de Minas Gerais, foi reconhecido em 2010 pelo Ministério do Turismo com o Troféu Roteiros do Brasil, por sua contribuição à sustentabilidade cultural no município.

