Golpe do Aluguel de Temporada: como evitar cair nesta armadilha (A busca por um imóvel para locação de temporada exige atenção redobrada, pois os golpistas exploram momentos de vulnerabilidade das vítimas, como a pressa em fechar um contrato ou a empolgação com uma oferta imperdível. (Foto: Monster Ztudio))

Com a chegada do final do ano, muitas pessoas aproveitam as férias para viajar com a família e amigos. Embora seja um momento de muita empolgação, é importantíssimo ficar atento, pois, na mesma proporção em que aumenta a procura por imóveis de temporada, também se multiplicam as ações de pessoas mal-intencionadas que aplicam o chamado “golpe do aluguel”.

LEIA TAMBÉM: Evento realizado pela VOLL em Belo Horizonte apontou previsões positivas para o segmento de viagens corporativas em 2025

Os criminosos aproveitam da alta demanda e da urgência daqueles que deixaram a organização da viagem para a última hora, conseguindo enganar pessoas interessadas nesse tipo de contrato. Para tanto, passando-se por proprietários ou corretores de imóveis, os criminosos passam a publicar anúncios atrativos em sites de aluguel, redes sociais ou plataformas de classificados. Para isso, usam imagens de imóveis reais, copiados de sites legítimos, criando os anúncios fraudulentos com preços abaixo do mercado. Para aumentar a credibilidade, os golpistas podem fornecer documentos falsificados e indicar referências falsas.

A estratégia mais comum é pressionar o interessado a fazer o pagamento rapidamente, alegando que há outras pessoas interessadas no imóvel. Assim que recebem o dinheiro, cobrado com antecedência para garantir a locação, os golpistas desaparecem. É comum que o locatário só descubra o golpe ao chegar no local e perceber que o imóvel não existe, não está disponível ou pertence a outra pessoa.

LEIA TAMBÉM: Natalrata: Tradição e encanto no Natal Santa Fé – Diamantina Natalina

Contudo, existem medidas simples que podem ajudar a evitar cair neste golpe que, embora bastante famoso, ainda faz inúmeras vítimas todos os anos:

Confirme a existência do imóvel e a identidade do locador. De preferência alugue a partir de referência de uma pessoa conhecida e de confiança;

Não confie exclusivamente nas referências postadas nas redes sociais, elas podem ser dos próprios golpistas que criam perfis falsos para dar credibilidade ao anúncio;

Utilize plataformas seguras e conhecidas, que fazem a intermediação entre o interessado e o dono do imóvel, dando garantias para o caso de a locação não se consumar. Outro ponto importante destas plataformas é a confiabilidade das avaliações dos locatários anteriores.

Desconfie de preços muito baixos, bem como de pressões por urgência para fazer o pagamento para “segurar” o imóvel.

Realize a busca reversa por imagem no Google, para verificar se o mesmo imóvel não está sendo anunciado em outra plataforma.

Se for possível, visite o imóvel antes de fechar negócio.

A busca por um imóvel para aluguel de temporada exige atenção redobrada, pois os golpistas exploram momentos de vulnerabilidade das vítimas, como a pressa em fechar um contrato ou a empolgação com uma oferta imperdível. Por isso, é essencial tomar cuidado para não tornar as tão sonhadas férias de fim de ano em um verdadeiro pesadelo.

LEIA TAMBÉM: 3 festivais que agitam Belo Horizonte em dezembro

Jennifer Manfrin, autora do texto, é advogada, especialista em Direito Civil e professora nos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo