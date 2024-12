Premio Abrajinter anuncia Marcos Oliveira, assessor de Curaçao, como Jornalista do Ano (Marcos Oliveira, assessor de Curaçao, recebe prêmio Abrajinter (Fotos: Uai Turismo/ Divulgação))

Na segunda-feira, 09/12, o jornalista Marcos Junior Teixeira Oliveira, diretor da Redescobrindo Ideias e assessor de Curaçao, recebeu o título de Jornalista do Ano de 2024 pela Associação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores da Área Internacional e Diplomática (Abrajinter) em uma cerimônia realizada no Congresso Nacional, em Brasília (DF). O reconhecimento foi concedido a jornalistas, profissionais da comunicação, diplomatas e personalidades que promovem um trabalho de excelência e difusão das relações internacionais fortalecendo o papel essencial da imprensa na construção de uma sociedade mais consciente.

Outros homenageados

Na lista dos jornalistas e profissionais da comunicação homenageados, além de Marcos Junior Oliveira (que escreve para veículos especializados), foram agraciados: Roberto Cabrini (Record TV); Wahby Khalil (EBC – Portal Gov); Roberto Elias Hopf Munhoz (Record TV); Ana Flor (Globo News); Edson Franco (Revista IstoÉ); Dini Sant’Anna (TV Globo); Marcelo Rech (Câmara dos Deputados); Leandro Mazzini (Correio Braziliense e Metrópoles); Thiago Vilarins (Opinião em Pauta); Marlene Galeazzi (Revista Caras); Marcia Lorenzato (SBT); Murilo Fagundes (SBT). Os embaixadores do Reino dos Países Baixos, Azerbaijão, Egito, Omã, Ruanda, Bélgica, Itália e Malta também foram reconhecidos na solenidade no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados.

Jornalista do ano

Marcos Oliveira foi destacado por sua atuação na promoção de alguns países (com os quais trabalha como Curaçao, Costa Rica, Argentina, Luxemburgo e República Tcheca) no Brasil confirmando sua trajetória profissional no setor de comunicação para o turismo nos últimos 15 anos. “Este prêmio é um reconhecimento não só do meu trabalho, mas de todos os que acreditam no poder transformador da comunicação no turismo. É uma honra representar essa classe tão essencial, de assessores de imprensa, relações públicas e jornalistas no segmento de hospitalidade, e ainda mais sendo no Congresso Nacional”, afirmou Oliveira ao receber a honraria.

Ele atua como assessor de imprensa e escreve para veículos segmentados e sempre conectando-se com a rede diplomática estrangeira presente no País, especialmente as missões diplomáticas holandesas por Curaçao ser membro do Reino dos Países Baixos.

A presidente da Abrajinter, Fabiana Ceyhan, destacou a relevância do evento como um espaço de valorização do talento, comprometimento e esforço coletivo. “Celebramos hoje não apenas a excelência, mas também o impacto desses profissionais em suas comunidades e além”, finalizou Ceyhan. A Abrajinter, é uma associação privada, e tem como objetivo fomentar o jornalismo profissional no segmento diplomático e das relações internacionais.

